«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Бабича в матче с «Факелом»: «Просим проверить соблюдение протокола ВАР»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Мир РПЛ с «Факелом» (0:2).
На 69-й минуте матча защитник красно-белых Срджан Бабич в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который Марков и реализовал. Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.
– Обращался ли клуб в ЭСК после матча с «Факелом»?
– Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка, – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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Вы не находите?
>опасно сыграл? Да, но не коснулся игрока
>это не желтая ни разу
Давно футбол смотрите?
Иди на ветку зенита ))