«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Бабича в матче с «Факелом»: «Просим проверить соблюдение протокола ВАР»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Срджан Бабич Спорт-Экспресс ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Мир РПЛ с «Факелом» (0:2).

На 69-й минуте матча защитник красно-белых Срджан Бабич в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который Марков и реализовал. Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.

– Обращался ли клуб в ЭСК после матча с «Факелом»?

– Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка, – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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25 комментариев

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arspurs9
Разумно, учитывая, что несколько минут арбитр даже не думал о желтой карточке, а потом резко опомнился.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Alex mahoun
Там опасная игра как минимум.Поэтому считаю глупо оспаривать.
Они не желтую оспаривают, а протокол ВАР. Типа главному подсказали из ВАР что была желтая, а так делать нельзя
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Виталий Бекишев
Ответ Alex mahoun
Там опасная игра как минимум.Поэтому считаю глупо оспаривать.
Оспаривают ПРОТОКОЛ ВАР, это несколько иное.
Вы не находите?
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\\\ VORON ///
Ответ Alex mahoun
Там опасная игра как минимум.Поэтому считаю глупо оспаривать.
Жёлтая Бабичу, пожалуй, заслуженная. Но в ЭСК Спартак обратился, так как похоже её дали после подсказки судьи ВАР, а судья ВАР такие Подсказки не имеет права давать. Сам судья похоже просто не разобрался, кто именно нарушил - Бабич или Хлусевич.
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Никита Самарин
Ответ arspurs9
Разумно, учитывая, что несколько минут арбитр даже не думал о желтой карточке, а потом резко опомнился.
Если это так, то Безбородов вообще безнадёжный (похожая ошибка была в матче Ахмат - ЦСКА).
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Owen_the_Simple
Ответ CBETEPKOM
По факту, он же не попал по голове - опасно сыграл? Да, но не коснулся игрока, а это не желтая ни разу.
>он же не попал по голове
>опасно сыграл? Да, но не коснулся игрока
>это не желтая ни разу

Давно футбол смотрите?
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Alex mahoun
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Они не желтую оспаривают, а протокол ВАР. Типа главному подсказали из ВАР что была желтая, а так делать нельзя
Ок.Я не сразу разобрался.Спасибо.
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Просто Евгений
ВАР вмешивался по факту нарушения и пенальти.. А вторая жëлтая уже паровозом прилетела..
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Трент Резнор
Оо, шанс Джикии в состав попасть.
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Shast
Ответ Трент Резнор
Оо, шанс Джикии в состав попасть.
он вылетел на месяц
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CBETEPKOM
Ответ Owen_the_Simple
>он же не попал по голове >опасно сыграл? Да, но не коснулся игрока >это не желтая ни разу Давно футбол смотрите?
Неа)
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Alex mahoun
Там опасная игра как минимум.Поэтому считаю глупо оспаривать.
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gfg5dhwhbq
Лучше к терапевту! Играть нужно начинать нормально!
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Опа, Митяй
Ответ Alex mahoun
Там опасная игра как минимум.Поэтому считаю глупо оспаривать.
А это не оспаривание удаления. Это попытка зацепиться за отмену дисквы. Ну и судье шпилька, чтоб жизнь медом не казалась)
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Owen_the_Simple
Ответ Виталий Бекишев
Оспаривают ПРОТОКОЛ ВАР, это несколько иное. Вы не находите?
А зачем оспаривают протокол ВАР? Чего хотят добиться?
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Martin Naceri
Ответ Owen_the_Simple
А зачем оспаривают протокол ВАР? Чего хотят добиться?
Тебе то что?
Иди на ветку зенита ))
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Owen_the_Simple
А зачем оспаривают протокол ВАР? Чего хотят добиться?
Дискву можно оспорить вроде как. Типа незаконно показанная жёлтая, которая привела к удалению, из за которого нужно пропустить матч
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Илья Богданов
Ответ Просто Евгений
ВАР вмешивался по факту нарушения и пенальти.. А вторая жëлтая уже паровозом прилетела..
Вар фактически не вмешался, ибо не изменил решение судьи и судья к монитору тоже не ходил. С чего тогда должно быть изменено решение о желтой?
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Жорег Борщофф
Ответ Konstantin Zorin
Правильно, если выяснится, что протокол реально был нарушен, то красную должны отменить. Проверить это довольно просто, все переговоры ВАР записываются. Но, хватит ли решимости у ЗСК признать эту ошибку.
Т.е. ты уже всё решил. =)
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