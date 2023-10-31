«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Бабича в матче с «Факелом»: «Просим проверить соблюдение протокола ВАР»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Мир РПЛ с «Факелом» (0:2).

На 69-й минуте матча защитник красно-белых в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр назначил пенальти, который Марков и реализовал. Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.

– Обращался ли клуб в ЭСК после матча с « »?

– Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка, – сообщил руководитель пресс-службы « » .

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