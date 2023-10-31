КХЛ. «Авангард» примет «Торпедо», «Металлург» сыграет с «Барысом», СКА против «Ак Барса»
«Авангард» примет «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Барысом», СКА будет противостоять «Ак Барсу».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 31 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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