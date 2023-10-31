КХЛ. «Авангард» примет «Торпедо», «Металлург» сыграет с «Барысом», СКА против «Ак Барса»

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«Авангард» примет «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет с «Барысом», СКА будет противостоять «Ак Барсу». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Торпедо
Дата проведения
31 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Амур
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Барыс
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Куньлунь
Дата проведения
31 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Северсталь
Дата проведения
31 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Спартак – Нефтехимик
Дата проведения
31 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

СКА – Ак Барс
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Сочи – Динамо Москва
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария

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JENNINGS
Удачи нижегородскому «Торпедо»! Верим только в победу!
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Ачиваков Марат
Салават Юлаев, пора бы уже забивать, ждем голов и убедительной победы!
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