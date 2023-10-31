ИИХФ предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026

ИИХФ предварительно включила сборную России в число участников Олимпиады‑2026.

Международная федерация хоккея опубликовала предварительные составы групп.

В случае допуска до турнира сборная России может сыграть в группе С вместе с командой США. Другие участники квартета пока неизвестны.

Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой ».

То же касается и сборной Беларуси – команда предварительно внесена в группу D со Словакией и .

Сборные России и были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.