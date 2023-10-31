ИИХФ предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026

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ИИХФ предварительно включила сборную России в число участников Олимпиады‑2026.

Международная федерация хоккея опубликовала предварительные составы групп.

В случае допуска до турнира сборная России может сыграть в группе С вместе с командой США. Другие участники квартета пока неизвестны.

Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой ИИХФ».

То же касается и сборной Беларуси – команда предварительно внесена в группу D со Словакией и Казахстаном.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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16 комментариев

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Лжетрофеич
И эти поверили Соловью
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a2wai
Ну включили и включили.

Как включили, так и исключить могут.
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Atsuktuvas
Останется только уладить вопрос с дисквой одного вратаря...
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HK Traktor
Они что то знают?))
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Trash Talking
В Казазстане живут Казазазы?
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Александр Беляков
А Израиль в группе с Ираном ?
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Patriot
Включаем "Есть тема"!..
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Ничего Нового
Ура! Дело за малым - осталось выиграть Олимпиаду. В худшем случае - теоретически
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Radik_2.0
представляю, как местная публика удивится, когда всё очень быстро встанет на свои места
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Дмитрий Рабко
Эх, Наташа, мало ли что я на вам обещал.
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Алекс Рава
Ответ Оригинальный Ник
Гойда, братья и сёстры. Кованые англосаксы поняли, что не смогут тягаться с великой Россией, и постепенно отменяют все отстранения
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁шутник
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Andy93
Ответ Atsuktuvas
Останется только уладить вопрос с дисквой одного вратаря...
Ну судя по всему в бригаде Василевский-Шестеркин-Сорокин ему места не найдется.
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