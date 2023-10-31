ИИХФ предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026
ИИХФ предварительно включила сборную России в число участников Олимпиады‑2026.
Международная федерация хоккея опубликовала предварительные составы групп.
В случае допуска до турнира сборная России может сыграть в группе С вместе с командой США. Другие участники квартета пока неизвестны.
Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой ИИХФ».
То же касается и сборной Беларуси – команда предварительно внесена в группу D со Словакией и Казахстаном.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
Как включили, так и исключить могут.