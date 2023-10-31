Месси о соперничестве с Роналду: «Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Золотой мяч Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси назвал соперничество с Криштиану Роналду великим.

Вчера аргентинец выиграл 8-й «Золотой мяч». У португальского форварда их 5.

«В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. 

Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.

Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», – сказал Месси в интервью L’Équipe.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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28045 голосов
Да
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Нет
34%
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31 комментарий

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Эркинбек Апаканов
Месси респект, высказался очень уважительно.
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clausevenzzz
Роналду: как же тебя превзойти?
Месси: извини, никак
+13
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Мохнатый55
Ответ А. Мостовой
Вот только Рону не нужны были левые пенальти и подаренные Золотые мячи
Вот только пик карьеры Роналду это судейские ЛЧ и минимум три левых Золотых мяча.
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Maksat Nurgaliev
спасибо легенда за это историческое противостояние
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Гекдениз Кардениз
Туда легко добраться) ? Целое поколение осталось без ЗМов из за Месси и Роналду
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Bill Zapulil
Спасибо этим мужикам, я буду рассказывать внукам о них, как о Гекторе и Ахиллесе.
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Oleg
Ответ Алексей Ненахов
Один в Аравии другой в США , оба великие футболисты , ждём новых ,благо выросли Мбаппе и Холланд
Нет никаких оба.
Один Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ.
Другой не чемпион мира и ЗМ 5.
У одного 44 трофея, у другого 34.
У одного 6 ЗБ, у другого 4.

Может статистика?
Месси 1048 игр 822 года 368 ассистов
Роналду 1202 игры 855 голов 240 ассистов
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Бронислав Каминский
Ответ А. Мостовой
Вот только Рону не нужны были левые пенальти и подаренные Золотые мячи
Кринжку всегда нужны были и левые пенки и рекорды и мячики и прочие цацки,ты о чем?)Для него даже Мендеш какую-то награду сам придумал
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Сослан Бедоев
Вы крутые 🔥👍 таких жарких Эль Классико больше не будет не нашем веку, 100%!
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A K
Лео всех уважает, потому что знает себе цену и не парится - для него нет проблемы признать крутизну любого другого игрока. GOAT 💪🏻
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Oleg
Ответ А. Мостовой
Вот только Рону не нужны были левые пенальти и подаренные Золотые мячи
Но зато нужны были судейские ЛЧ с голами с метррфых офсайдов.
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Фут.Боль
Хорошая речь.А в комментах снова холивар. При том, что оба всегда относились максимально уважительно друг к другу.
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Алексей Ненахов
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Один в Аравии другой в США , оба великие футболисты , ждём новых ,благо выросли Мбаппе и Холланд
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TheFrosty
Не понимаю за что Кринж заслужил такое унижение на старости лет...
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Oleg
Ответ Гекдениз Кардениз
Туда легко добраться) ? Целое поколение осталось без ЗМов из за Месси и Роналду
Да кто ж теперь вспомнит этих середнячков, что блеснули лишь однажды?)
Снйдер, Рибери)
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Сослан Бедоев
Ответ clausevenzzz
Роналду: как же тебя превзойти? Месси: извини, никак
Как отличить отбитых глоров от болельщиков футбола? Легко, по таким вот комментариям с попытками принижать заслуги соперников. От игры праймовых Лео и Криша кайфовал весь футбольный мир, особенно от их испанского соперничества, где доминировали они поочерёдно.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Alexander Baranov
Ага, вспоминаем 2013 год
А что там, в 2013? Убер Роналду из голосования и знаешь кто получит зп? Думаешь Рибери? Нифига, Месси шёл вторым
При этом, у Месси аж 3-4 спорных зм, особенно Ван дейку наверное обидно, у него нет такой пиар машины, каку гнома))
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Экспертное мнение
Ответ А. Мостовой
Вот только Рону не нужны были левые пенальти и подаренные Золотые мячи
Месси - 8 ЗМ (из них 0 без единого титула в году)
Роналду - 5 ЗМ (из них 1 без единого титула в 2013 году)
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Oleg
Ответ Александр Северный
даю голову на отсечение. будь сейчас на месте Месси португалец ( с 8 ЗМ и ЧМ) слова в сторону аргентинца были бы совсем другие. чего тут греха таить, если кринжа весь спортс восхвалял с миллионами ботов после его эпического выступления на ЧМ. сюда ещё можно добавить и инцидент с голосом Фернандеша. красавчик Лео!!!
Вчера спорт позорненько дал артемкам крутить +.
Это было видно)
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Alexander Baranov
Ответ А. Мостовой
Вот только Рону не нужны были левые пенальти и подаренные Золотые мячи
Ага, вспоминаем 2013 год
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Aleksey Yashin
"Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол"

А также для многих пользователей Спортса, пытающихся доказать друг другу, кто пешеход, а кто замыкатель, и что хуже, Биг Мак или пустыня
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Aram Avanesian
настоящие любители футбола кайфовали от их соперничества
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Maksat Hasanow
Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», – сказал Месси

а в комментариях только срач
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Tseren031293
Месси всегда мечтал стать ЧЕМПИОНОМ МИРА
Криштиану- величайшим !
В итоге Месси стал и ЧЕМПИОНОМ МИРА и Величайшим !
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Мохнатый55
Месси победил в противостоянии с разгромом.
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