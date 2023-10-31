Месси о соперничестве с Роналду: «Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это»
Лионель Месси назвал соперничество с Криштиану Роналду великим.
Вчера аргентинец выиграл 8-й «Золотой мяч». У португальского форварда их 5.
«В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.
Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней.
Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.
Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», – сказал Месси в интервью L’Équipe.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Месси: извини, никак
Один Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ.
Другой не чемпион мира и ЗМ 5.
У одного 44 трофея, у другого 34.
У одного 6 ЗБ, у другого 4.
Может статистика?
Месси 1048 игр 822 года 368 ассистов
Роналду 1202 игры 855 голов 240 ассистов
Снйдер, Рибери)
При этом, у Месси аж 3-4 спорных зм, особенно Ван дейку наверное обидно, у него нет такой пиар машины, каку гнома))
Роналду - 5 ЗМ (из них 1 без единого титула в 2013 году)
Это было видно)
А также для многих пользователей Спортса, пытающихся доказать друг другу, кто пешеход, а кто замыкатель, и что хуже, Биг Мак или пустыня
а в комментариях только срач
Криштиану- величайшим !
В итоге Месси стал и ЧЕМПИОНОМ МИРА и Величайшим !