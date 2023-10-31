«😂😂😂😂». Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Золотой мяч Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на 8-й «Золотой мяч» Лео Месси смеющимися эмоджи.

Роналду оставил комментарий к видео, где заместитель главреда испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды форварду «Интер Майами».

«Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один «Золотой мяч».

Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.

Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.

У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть «Золотой мяч» Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром», – заявил Ронсеро на видео.

«😂😂😂😂», – прокомментировал видео Роналду. Также португалец лайкнул пост.

Скриншот: инстаграм As

Месси о соперничестве с Роналду: «Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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197 комментариев

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Отец Абду
Роналду мечтает, а Месси реализует мечты...

Роналду: "Я хочу взять больше всех ЗМ, это моя мечта" ( Месси выигрывает больше всех ЗМ)

Роналду: "Люди должны судить меня по числу ЗБ, так как я считаю, что ЗБ самая честная награда в мире футбола" ( в итоге Месси выигрывает больше всех ЗБ)

Роналду: "Я хочу выиграть для Португалии ЧМ и завершить карьеру после мундиаля" ( и тут тоже Месси выигрывает ЧМ со своей сборной)
+244
-48
+196
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Философ Востока
Фрукт говорит в официальной обстановке - одно, в стрессовой ситуации - другое. Но неискренний и продукт пиарщиков - Месси. Не путайте 😉😂
+181
-37
+144
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atomio
Величие пробуждает зависть, зависть рождает злобу, злоба плодит ложь (с)
+101
-20
+81
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Бронислав Каминский
Какой же он раб своих комплексов))
+90
-11
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Domian
Ответ Философ Востока
Фрукт говорит в официальной обстановке - одно, в стрессовой ситуации - другое. Но неискренний и продукт пиарщиков - Месси. Не путайте 😉😂
Он иллюстрация своих же фанатов - комплексы, зависть, злость, обида, ложь.
+84
-7
+77
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Domian
А теперь представте как тяжело он пережил победу Лео на ЧМ?)

В твиттер сливали переписку Моргана и Мюррея, в которой Морган пишет: Я даже не представляю что сейчас творится с Криштиану, это фиаско.
Морган после победы Аргентины.

Роналду иллюстрация своих же фанатов - комплексы, зависть, злость, лживость.
Ронсеро там пишет о 6 трофеях Левандовски? Пардон, он в 2021 пповалил и ЛЧ и Евро.
Ложь, манипуляции - это роналду и его фан база.
+79
-18
+61
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Serdar Rustamov
Ответ Отец Абду
Роналду мечтает, а Месси реализует мечты... Роналду: "Я хочу взять больше всех ЗМ, это моя мечта" ( Месси выигрывает больше всех ЗМ) Роналду: "Люди должны судить меня по числу ЗБ, так как я считаю, что ЗБ самая честная награда в мире футбола" ( в итоге Месси выигрывает больше всех ЗБ) Роналду: "Я хочу выиграть для Португалии ЧМ и завершить карьеру после мундиаля" ( и тут тоже Месси выигрывает ЧМ со своей сборной)
Ронни даже в 30-ке номинантов нет. Лучше бы он свои эмоджи припрятал для своего положения
+67
-13
+54
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Streetbor
Месси всегда тактичен о нарциссе, а у этого регулярно горит от сравнений 🤦🏻‍♂️
+55
-4
+51
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QWertY
Как же Кришти похож на нас, на криштибоев. Мы тоже сильно закомплексованные люди(
+53
-13
+40
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Phantom1289
Не являюсь персофаном ни Рона, ни Месси, но поведение самого красивого нарцисса, с жилами и дугами, просто позорище.
+37
-5
+32
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Logan Couture
Если кто не в курсе, Роналду занял 829 место в номинации на ЗМ. Зачем тут новости о 829 игроке мира?
+36
-6
+30
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Red_Marlboro_
Истерический смех Эсмеральды,она понимает что никогда не приблизится к величию Лео,отсюда и все эти комплексы перед Месси
+30
-4
+26
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OneMind
Ответ Cyle Rayner
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Тем позорнее для Роналду, что какой-то хасбик играет в футбол лучше, чем совершённый атлет
+25
-2
+23
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werowolf-gears
Ответ atomio
Величие пробуждает зависть, зависть рождает злобу, злоба плодит ложь (с)
Джейсон Стэйтэм?
+24
-1
+23
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Don_Krebs
При этом Месси не лайкал видео, высмеивавшие левейшие титулы Реала в ЛЧ, добытые исключительно с помощью судеек, на основании которых Роналду получал свои ЗМ. Он также не лайкал посты о том, что Рибери ограбили, отдав ЗМ Роналду, хотя это чистая правда.
У одного хватило воспитания и такта, а второй оказался маленьким озлобленным капризным мальчиком.
+29
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
Роналду мечтает, а Месси реализует мечты... Роналду: "Я хочу взять больше всех ЗМ, это моя мечта" ( Месси выигрывает больше всех ЗМ) Роналду: "Люди должны судить меня по числу ЗБ, так как я считаю, что ЗБ самая честная награда в мире футбола" ( в итоге Месси выигрывает больше всех ЗБ) Роналду: "Я хочу выиграть для Португалии ЧМ и завершить карьеру после мундиаля" ( и тут тоже Месси выигрывает ЧМ со своей сборной)
Роналду в конце-концов скажет: Зато я лучший симулянт 21-го века.

И тут Месси придется проиграть, увы, без шансов
+24
-4
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Игорь Климов
Вся жизнь Кринжа7 - это зависть, пиар и фейк, не зря у него есть пункт в контракте для тех кто с ним сотрудничает, что можно его тайны раскрывать только через 70 лет после ухода из жизни этого Португальца7. Чего бояться и скрывать честному человеку?!
+26
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Mamontilo
Ответ werowolf-gears
Джейсон Стэйтэм?
Станислав Черчесов
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Iamliam
Даже комментировать такие высказывания не хочется, это просто банальная зависть.
+19
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VERBLYUD
Поражение нужно принимать с достоинством, наш Криштик очень жалок.
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GibsonFlyingV
Я не помню,чтобы Криш хвалил кого-то или говорил,что другому игроку должны были дать ЗМ. Помню про "партнеры по команде недостаточно хороши"
+12
-1
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Slavnov
Ну, а что ему еще остается, как сидеть дома и просматривать видосики про великого?
+12
-2
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Блуждающий странник
Такой реакцией Роналду показывает, что позади. Вернее, что сам так считает. Некрасиво и низко. Одно дело говори он так всю карьеру, а другое он недавно вроде говорил нужно уважать Месси, не нужно его презирать, а сам...)
Обратная сторона зацикленности на желании стать лучшим, когда понимаешь, что в лучшем случае будешь считаться одним из, то сложно смириться
+12
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bulldozer
Эм, Левандовский выиграл 6 трофеев за год в 2020. Тогда ЗМ отменили. И это действительно обидно и крайне глупо.

Но Лео взял ЗМ уже за 2021. А в 2021 была совсем другая история: https://pbs.twimg.com/media/E6bu9f6WEAgiF4i.jpg:large
+11
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Экспертное мнение
Ответ Vovker
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Бери в среднем за матч, это тебе не удобно упоминать)
+13
-3
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