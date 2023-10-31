«😂😂😂😂». Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео

Криштиану Роналду отреагировал на 8-й «Золотой мяч» Лео Месси смеющимися эмоджи.

Роналду оставил комментарий к видео, где заместитель главреда испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды форварду « ».

«Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один « ».

Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.

Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.

У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть «Золотой мяч» Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром», – заявил Ронсеро на видео.

«😂😂😂😂», – прокомментировал видео Роналду. Также португалец лайкнул пост.

Скриншот: инстаграм As

Месси о соперничестве с Роналду: «Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это»

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