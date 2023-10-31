«😂😂😂😂». Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео
Криштиану Роналду отреагировал на 8-й «Золотой мяч» Лео Месси смеющимися эмоджи.
Роналду оставил комментарий к видео, где заместитель главреда испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял присуждение награды форварду «Интер Майами».
«Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один «Золотой мяч».
Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.
Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.
У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть «Золотой мяч» Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром», – заявил Ронсеро на видео.
«😂😂😂😂», – прокомментировал видео Роналду. Также португалец лайкнул пост.
Скриншот: инстаграм As
Месси о соперничестве с Роналду: «Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Роналду: "Я хочу взять больше всех ЗМ, это моя мечта" ( Месси выигрывает больше всех ЗМ)
Роналду: "Люди должны судить меня по числу ЗБ, так как я считаю, что ЗБ самая честная награда в мире футбола" ( в итоге Месси выигрывает больше всех ЗБ)
Роналду: "Я хочу выиграть для Португалии ЧМ и завершить карьеру после мундиаля" ( и тут тоже Месси выигрывает ЧМ со своей сборной)
В твиттер сливали переписку Моргана и Мюррея, в которой Морган пишет: Я даже не представляю что сейчас творится с Криштиану, это фиаско.
Морган после победы Аргентины.
Роналду иллюстрация своих же фанатов - комплексы, зависть, злость, лживость.
Ронсеро там пишет о 6 трофеях Левандовски? Пардон, он в 2021 пповалил и ЛЧ и Евро.
Ложь, манипуляции - это роналду и его фан база.
У одного хватило воспитания и такта, а второй оказался маленьким озлобленным капризным мальчиком.
И тут Месси придется проиграть, увы, без шансов
Обратная сторона зацикленности на желании стать лучшим, когда понимаешь, что в лучшем случае будешь считаться одним из, то сложно смириться
Но Лео взял ЗМ уже за 2021. А в 2021 была совсем другая история: https://pbs.twimg.com/media/E6bu9f6WEAgiF4i.jpg:large