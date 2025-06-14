«Аль-Наср» предлагает Спаллетти 2-летний контракт на 18 млн евро в год

«Аль-Наср» хочет назначить Лучано Спаллетти главным тренером.

По данным журналиста Альфредо Педулы, саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предложил итальянцу 2-летний контракт на 18 млн евро в год.

Между сторонами были контакты в последние несколько часов. Спаллетти оценивает предложение, он пока не дал окончательного ответа. К нему также проявляет интерес другой клуб из Саудовской Аравии.

Ранее Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии, которую возглавлял с лета 2023 года. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026.