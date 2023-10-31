Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034. Только Саудовская Аравия сделала это к последнему дню

Теги Сборная Австралии по футболу ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Футбол

Австралия не станет проводить ЧМ-2034.

Местная федерация футбола подтвердила, что не будет подавать заявку на проведение турнира, вместо этого решив сосредоточиться на заявках на женский чемпионат Азии 2026 года и клубный чемпионат мира 2029 года.

31 октября – последний день подачи заявок.  На данный момент официальную заявку подала только Саудовская Аравия.

ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии – это «решенный вопрос». ФИФА «получит миллиарды» (Daily Mail)

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13 комментариев

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кuraakula belov
Странно что не вписался Китай. У них уже вся инфраструктура готова, 40 стадионов от 50к и больше. Хоть завтра ЧМ на 64 команды провести можно
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Грозовая Тень
Ответ кuraakula belov
Странно что не вписался Китай. У них уже вся инфраструктура готова, 40 стадионов от 50к и больше. Хоть завтра ЧМ на 64 команды провести можно
Густой волос охладел к футболу
+12
-1
+11
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FNT
Жаль, не хочется опять зимний ЧМ переживать. Катарский эксперимент все же в этом плане был не слишком удачным.
+8
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+8
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Борис Энгельгардт
Ответ FNT
Жаль, не хочется опять зимний ЧМ переживать. Катарский эксперимент все же в этом плане был не слишком удачным.
хотя бы время нормальное будет
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DiMANUTD
Ну, Казахстан, твой выход. Алга!
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Трент Резнор
Интрига, прямо. Интересно кому дадут по итогу…
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Today I feel Qatari
У Австралии еще ЧМ по регби на носу, куда им еще футбол тянуть
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xFreelan
Ответ DiMANUTD
Ну, Казахстан, твой выход. Алга!
уже отозвали совместную заявку с Узбекистаном
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FNT
Ответ Борис Энгельгардт
хотя бы время нормальное будет
Да, это правда. Но просто травмы будут опять, у команд будет мало времени на подготовку, поэтому форма будет скомканной у кого-то, сыгранности будет меньше. Жаль.
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