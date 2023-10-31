Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034. Только Саудовская Аравия сделала это к последнему дню
Австралия не станет проводить ЧМ-2034.
Местная федерация футбола подтвердила, что не будет подавать заявку на проведение турнира, вместо этого решив сосредоточиться на заявках на женский чемпионат Азии 2026 года и клубный чемпионат мира 2029 года.
31 октября – последний день подачи заявок. На данный момент официальную заявку подала только Саудовская Аравия.
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