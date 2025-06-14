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Виртц станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ в случае выплаты всех бонусов «Ливерпулем». Он обойдет Кайседо (115 млн фунтов), Энцо (106,8), Райса (105) и Грилиша (100)

Флориан Виртц может стать самой дорогой покупкой в истории АПЛ с учетом бонусов.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Ливерпулю» в 136,3 млн евро. По данным The Athletic, мерсисайдцы гарантированно выплатят «Байеру» 117,5 млн евро, еще 18,8 млн предусмотрены в виде бонусов, привязанных к результатам выступлений.

Sky Sports представил рейтинг самых дорогих приобретений за всю историю Премьер-лиги, поместив потенциальный трансфер Виртца на первое место. Суммы, выплаченные за остальных игроков, указаны с учетом бонусов.

Полный список трансферов выглядит следующим образом:

1. Флориан Виртц – 116,5 млн фунтов («Байер» – «Ливерпуль»);

2. Мойсес Кайседо – 115 млн фунтов («Брайтон» – «Челси»);

3. Энцо Фернандес – 106,8 млн фунтов («Бенфика» – «Челси»);

4. Деклан Райс – 105 млн фунтов («Вест Хэм» – «Арсенал»);

5. Джек Грилиш – 100 млн фунтов («Астон Вилла» – «Манчестер Сити»).

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
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