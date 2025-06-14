Виртц станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ в случае выплаты всех бонусов «Ливерпулем». Он обойдет Кайседо (115 млн фунтов), Энцо (106,8), Райса (105) и Грилиша (100)
Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Ливерпулю» в 136,3 млн евро. По данным The Athletic, мерсисайдцы гарантированно выплатят «Байеру» 117,5 млн евро, еще 18,8 млн предусмотрены в виде бонусов, привязанных к результатам выступлений.
Sky Sports представил рейтинг самых дорогих приобретений за всю историю Премьер-лиги, поместив потенциальный трансфер Виртца на первое место. Суммы, выплаченные за остальных игроков, указаны с учетом бонусов.
Полный список трансферов выглядит следующим образом:
1. Флориан Виртц – 116,5 млн фунтов («Байер» – «Ливерпуль»);
2. Мойсес Кайседо – 115 млн фунтов («Брайтон» – «Челси»);
3. Энцо Фернандес – 106,8 млн фунтов («Бенфика» – «Челси»);
4. Деклан Райс – 105 млн фунтов («Вест Хэм» – «Арсенал»);
5. Джек Грилиш – 100 млн фунтов («Астон Вилла» – «Манчестер Сити»).