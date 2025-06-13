«Сити» обыграл трансфер Рейндерса фотографией с Синим Пауэр-рейнджером, переходы Шерки и Аит-Нури – мемом с двойником Человека-паука
«Манчестер Сити» обыграл трансферы троих новичков отсылками к поп-культуре.
Клуб выложил фотографию с Рейндерсом, держащим фигурку Синего Могучего рейнджера – персонажа телесериала Power Rangers. Подпись к публикации – «Вперед, Пауэр-Рейндерс» – отсылает к главному саундтреку трех первых сезонов сериала.
Фото: x.com/ManCityPT
Также в клубных соцсетях появилась картинка с Шерки и Аит-Нури, показывающих друг на друга пальцами. Это отсылка к мему с двойником киногероя Человека-паука.
Стоит отметить, что латиницей имена обоих футболистов пишутся одинаково – Rayan, что также было обыграно в подписи к посту.
Изображение: x.com/ManCityPT
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
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