Фетисов о допуске России к ОИ-2026: «Никакой веры нет ИИХФ. Уже было много чего от них, толку никакого»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов КХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Вячеслав Фетисов отреагировал на возможный допуск сборной России к Олимпиаде.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Никакой веры нет этой федерации международной. Уже было много чего от них. Толку никакого», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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10 комментариев

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ta-tosha
Пусть сходит к Гундяеву, там веры хоть отбавляй, он ему подкинет за воротник
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Экстерминатус
Да махнёт IIHF на вас рукой и выкинет из ОИ, сдались им таким проблемные пассажиры с ЧСВ до небес и нарушающие международные правила (привет Федотову)
+10
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+5
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Башмак Нирванов
Да никто и не допускал.
Календарь - не Решение.
+3
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Ми Ша
Веры нет у вас и веры нет вам. Вся вертикаль власти пропитана ложью и лизоблюдством
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ABarca777
Толку от вас нет...
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Сидни Кросби 2
А что они нас допустили что ли?
Там у них давно всё решено и Федотов им не нужен,это только причина.
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