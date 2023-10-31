Фетисов о допуске России к ОИ-2026: «Никакой веры нет ИИХФ. Уже было много чего от них, толку никакого»
Вячеслав Фетисов отреагировал на возможный допуск сборной России к Олимпиаде.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.
«Никакой веры нет этой федерации международной. Уже было много чего от них. Толку никакого», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
Календарь - не Решение.
Там у них давно всё решено и Федотов им не нужен,это только причина.