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«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон – основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке

«Ювентус» стремится подписать полузащитника.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наиболее достижимая среди целей клуба – Эдерсон из «Аталанты». При этом его трансфер может стоить дорого. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хилаль».

«Ювентус» пока не делал предложений «Аталанте», но вскоре интерес может стать серьезнее.

Другие два имени в верхней части списка – Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Давиде Фраттези из «Интера». Отмечается, что добиться их подписания будет еще сложнее.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoДавиде Фраттези
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logoНьюкасл
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logoЭдерсон Лоуренсо
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