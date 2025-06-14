«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон – основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке

«Ювентус» стремится подписать полузащитника.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наиболее достижимая среди целей клуба – Эдерсон из «Аталанты». При этом его трансфер может стоить дорого. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хилаль ».

«Ювентус » пока не делал предложений «Аталанте», но вскоре интерес может стать серьезнее.

Другие два имени в верхней части списка – Сандро Тонали из «Ньюкасла » и Давиде Фраттези из «Интера ». Отмечается, что добиться их подписания будет еще сложнее.