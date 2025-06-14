«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон – основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке
«Ювентус» стремится подписать полузащитника.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наиболее достижимая среди целей клуба – Эдерсон из «Аталанты». При этом его трансфер может стоить дорого. Кроме того, на бразильца претендует саудовский «Аль-Хилаль».
«Ювентус» пока не делал предложений «Аталанте», но вскоре интерес может стать серьезнее.
Другие два имени в верхней части списка – Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Давиде Фраттези из «Интера». Отмечается, что добиться их подписания будет еще сложнее.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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