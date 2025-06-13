Ширер о том, что Аморим нашел плюс в пропуске «МЮ» еврокубков: «Один маленький есть, но его перевешивают 8-9 минусов. Лучшие футболисты хотят играть в ЛЧ, плюс есть финансовый вопрос»

Алан Ширер не разделяет мнения Рубена Аморима насчет еврокубков.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ранее предположил, что отсутствие матчей в Лиге чемпионов и других европейских турнирах позволит команде лучше подготовиться к другим играм.

«Я могу разглядеть у этого один плюс, а вот минусы значительно его перевешивают. Плюс только один, и «Ньюкасл» в какой-то степени стал его примером: в позапрошлом сезоне было много травм, состав был недостаточно глубоким, и это плохо повлияло на результаты. Так что один плюс есть.

Но есть и отрицательные стороны, очень много отрицательных сторон, надо сказать, у того, что команда не играет в еврокубках и Лиге чемпионов. Первый минус, очевидно, связан с привлечением лучших игроков, потому что лучшие хотят выступать в ЛЧ. Дальше – финансовый вопрос. Наконец, и тренеры, и игроки, и фанаты хотят видеть лучшее, то есть еврокубки.

Так что есть один маленький плюс и еще восемь или девять недостатков», – отметил экс-форвард «Ньюкасла».