Дешам не уверен, что Месси – лучший игрок в истории: «Сложно сказать, что он лучше Роналду или Мбаппе, который моложе»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Дидье Дешам МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Дидье Дешам не уверен, что Лионель Месси – величайший футболист в истории.

– Считаете ли вы Месси лучшим игроком всех времен?

– Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе, который моложе.

Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола, – заявил тренер сборной Франции на церемонии вручения Месси восьмого «Золотого мяча».

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67 комментариев

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Serdar Rustamov
Где-то, что-то горит у Дешама из-за проигрыша ЧМ, вот и болтает.
+61
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Visca el Rychag
Поплыл дед
+37
-8
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TheFrosty
Причем здесь лучшие в истории и Кринж и мбуппе? Ладно бы там еще Мюллера вспомнили или ди Стефано. Старого походу последний ЧМ совсем подломил.
+30
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+21
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d.basharoff
Да не бомбит у меня!" (с)
+22
-7
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Эрик Оганезов
Ответ Великий Алонсо
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у всех кто разбирается в футболе читая твои коммент, улыбка на лице
+16
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Tseren031293
Индивидуальное мастерство если:
Где Месси был в возрасте Мбаппе
4 ЗМ
25 летний Лео 2011-12 73 гола за сезон + 32 голевые
91 гол за календарь
Ну а Кришу вчера Месси окончательно показал, кто индивидуально лучший среди них !
Ладно, если бы сказал на счёт Пеле и марадоны, но мбаппе и криш!
+12
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+11
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Timam
Подправьте его!!! Пеналду старше его почти на три года!!! А черепашка - так и останется черепашкой )))) собаки лают, караван идет !!!!!!!!!!!!!!
+11
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Ювентиниус
Мнение тренера - который проиграл финал!
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Фран
Самое забавное, что Дешам чуть ли не лично подарил по одному ЗМ Роналду и Месси, проиграв финал Евро Португалии и финал ЧМ Аргентине. Если бы вместо брусков Жиньяка и Коло-Муани играл Бензема, то у Франции было бы гораздо больше трофеев. Хотя Месси своей игрой за Аргентину всё равно заслужил мяч гораздо больше, чем любой отдельный игрок французов.
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Saint_Jimmy
Ответ JENNINGS
Роналду🐐🇵🇹 - лучший в истории! Это понятно всем, кроме фанатов того, кому дают ЗМ просто за то, что тот существует
Эй, у тру-фанов нашего реал мадрида теперь новый кумир, уже биллингему надо подлизывать. Просто напоминаю, без обид! ✊🤙
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ljolik888
Ладно Роналду , но преплести сюда Мбаппе . Да , он хорош , но до лучшего ему ещё пахать и пахать .
+6
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GuruFutbola
Сразу видно человека далекого от футбола, Месси лучшим считают игроки, тренера, спортивные журналисты
Кринжа: борцы получающие часто по голове, дети, президент португалии и тренер франции, инфантильные юзеры спортс, 🏳️‍🌈 сообщество
+11
-6
+5
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кто-то
Теперь официально: Дешам красивый
+5
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Я Гражданин Мира
Он ещё не отошёл от порожение
Мне кажется он как человек тоже не очень, потому что при живом Гризмана сделать капитана Мбпапе, это не делает ему честь
Мбпапе даже у себя в команде не капитан
Так что мнение Дешама может интересовать только Мбпапе
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Proper Chels
На самом деле кринжовый комментарий.
Месси с 8 золотыми мячами и 6 золотыми бутсами не лучше Мбаппе с 0+0 в историческом плане?
Сколько бы Мбаппе не нашакалил трофеев с разрывным составом французов до конца карьеры в индивидуальном плане он никогда не выйдет на уровень Месси, он просто слабее.
Месси в 24-25 лет был на голову сильнее черепаха, просто разный уровень.
+4
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Кефтеме
Ответ JENNINGS
Роналду🐐🇵🇹 - лучший в истории! Это понятно всем, кроме фанатов того, кому дают ЗМ просто за то, что тот существует
Отличное понимание футбола у тебя, да и у всех вас клубничных. Браво маэстро непредвзятость!
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fedyatext
Ответ CHELSEA_2008
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Приведи мне пример еще одного победителя зм, который не выиграл ни одного трофея за сезон, но выиграл ЗМ кроме Роналду). Умалчивая что тогда голосование было продлено, ой как случайно. А так вон, сезон 17/18, Модрич с Реалом 3 место Ла Лиги, но ЗМ не помешало выиграть)
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AF007
Даже не знаю, чьë упоминание выглядит эпичнее - Мбаппе или Криштика
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Oleg
Ответ CHELSEA_2008
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Дешам вчера сказал что 8 ЗМ заслуженный ибо нет ничего выше ЧМ.

Вот незадача то, да?)))
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San Remo
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
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CarpaCruciana
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Ответ Я Гражданин Мира
Он ещё не отошёл от порожение Мне кажется он как человек тоже не очень, потому что при живом Гризмана сделать капитана Мбпапе, это не делает ему честь Мбпапе даже у себя в команде не капитан Так что мнение Дешама может интересовать только Мбпапе
От какого поражения? Он уже в 18 году привел Францию к титулу ЧМ, а Мбаппе в 20 лет стал чемпионом мира, забив два в финале, да и в этом финале забил три!!!! Ну проиграли этот финал и что, тем более по пенальти. Фаны гнома конечно в хлам упоротые!
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atomio
Килиану уже 25 будет через пару месяцев. По факту кроме бенефисов на ЧМ ничего нет на клубном уровне. Надо менять клуб, а не доить арабов. Теперь даже ЗБ не выиграет, с учетом того что Лига 1 стала ТОП-6 и кф пересчитан на 1.5
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Заборостроитель
А вообще интересна формулировка от некоторых "лучший в истории", что всё, футбол эти люди не будут больше смотреть?
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sd4fmwrvz8
Что еще можно услышать от француза 🤡
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Абдул Абакаев
что за бред я только что прочитал?
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