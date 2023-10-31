Дешам не уверен, что Месси – лучший игрок в истории: «Сложно сказать, что он лучше Роналду или Мбаппе, который моложе»
Дидье Дешам не уверен, что Лионель Месси – величайший футболист в истории.
– Считаете ли вы Месси лучшим игроком всех времен?
– Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе, который моложе.
Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола, – заявил тренер сборной Франции на церемонии вручения Месси восьмого «Золотого мяча».
Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
«Сочувствую тем, кто делит с ним одну эру». Анри, Роналдо и другие про новый «ЗМ» Месси
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Опрос
Месси заслужил «Золотой мяч»?
26716 голосов
Где Месси был в возрасте Мбаппе
4 ЗМ
25 летний Лео 2011-12 73 гола за сезон + 32 голевые
91 гол за календарь
Ну а Кришу вчера Месси окончательно показал, кто индивидуально лучший среди них !
Ладно, если бы сказал на счёт Пеле и марадоны, но мбаппе и криш!
Кринжа: борцы получающие часто по голове, дети, президент португалии и тренер франции, инфантильные юзеры спортс, 🏳️🌈 сообщество
Мне кажется он как человек тоже не очень, потому что при живом Гризмана сделать капитана Мбпапе, это не делает ему честь
Мбпапе даже у себя в команде не капитан
Так что мнение Дешама может интересовать только Мбпапе
Месси с 8 золотыми мячами и 6 золотыми бутсами не лучше Мбаппе с 0+0 в историческом плане?
Сколько бы Мбаппе не нашакалил трофеев с разрывным составом французов до конца карьеры в индивидуальном плане он никогда не выйдет на уровень Месси, он просто слабее.
Месси в 24-25 лет был на голову сильнее черепаха, просто разный уровень.
Вот незадача то, да?)))