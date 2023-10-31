Дидье Дешам не уверен, что Лионель Месси – величайший футболист в истории.

– Считаете ли вы Месси лучшим игроком всех времен?

– Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше или , который моложе.

Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола, – заявил тренер сборной Франции на церемонии вручения Месси восьмого «Золотого мяча».

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