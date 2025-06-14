Коллина о задержках поднятия флажка при офсайдах: «Иногда игроки пробегают 40 метров и рискуют получить травму. Собираемся внедрить улучшенную версию технологии»
Пьерлуиджи Коллина высказался о задержках поднятия флажка при офсайдах.
– Почему иногда требуется так много времени, чтобы поднять флаг в моменты, которые не всегда вызывают сомнения?
– Мы собираемся внедрить улучшенную версию технологии определения офсайда. Иногда игроки пробегают 40 метров, а затем помощник судьи поднимает флаг. Это представляет риск для игроков, поскольку они могут получить травму.
Поэтому, если мы сможем предоставить помощнику судьи техническую поддержку и дать возможность поднимать флаг, когда это необходимо, решение об офсайде будет приниматься быстрее, – сказал глава судейского комитета УЕФА.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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