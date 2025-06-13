Сергей Юран: «Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Он умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться»
Сергей Юран прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо».
«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у «Динамо» всегда стоят задачи – место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не «Ростов». Наверняка, Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в «Ростове».
Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?633 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
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