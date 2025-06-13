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  • Сергей Юран: «Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Он умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться»
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Сергей Юран: «Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Он умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться»

Сергей Юран прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у «Динамо» всегда стоят задачи – место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не «Ростов». Наверняка, Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в «Ростове».

Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?633 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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