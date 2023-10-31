ФИФА подтвердила, что заявка на ЧМ-2034 поступила только от Саудовской Аравии

Теги ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу чемпионат мира Футбол

ФИФА сообщила, что только Саудовская Аравия претендует на ЧМ-2034.

Международная федерация футбола опубликовала список стран, подавших заявку на проведение предстоящих чемпионатов мира. В случае с ЧМ-2034 кандидат оказался только один.

Официально хозяева турнира будут определены в четвертом квартале 2024 года.

Ранее на проведение ЧМ-2034 претендовала Австралия, но в итоге она передумала направлять документы.

ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

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14 комментариев

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Roman Araslanov
Инфантино близок к тому, чтобы стать как Скрудж Макдак из заставки Утиных Историй
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a2wai
Да-да, поступила только от саудитов, конечно)

Тот австралийский чиновник федерации, который снимал заявку, совсем скоро будет достаточно богатым, чтобы в австралийской федерации футбола больше не работать)
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pit4er
А в 2034-м опять вдруг выяснится, что в стране-хозяйке не всё ок с правами человека
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хавбек+
ну все правильно делают доллар необеспеченная бумажка, уж лучше в оборот пустить
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xQcoW
Коррупционная ФИФА любит арабские деньги
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
не понимаю, почему наши юзеры против Саудовской Аравии? особенно, если других претендентов нету. ладно бы там десяток кандидатов был, тогда понятно, но т.к. СА остались в одиночестве, то что теперь, не давать им ЧМ?
может пропустим?
30-й, потом в 38-м можно провести))
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<~Inter~>
Ни у кого нет денег, чтобы принимать турнир с 48 странами. В 2026 году США, Мексика и Канада заявляют 16 городов с современными стадионами. Много ли стран в мире с 16 современными стадионами, тренировочными базами и логистической инфраструктурой для принятия такого большого количества команд и их болельщиков?
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Alejandro Kristoffersen---Suarez
Ага, мы так и поверили, да. Вот по любому ни одного желающего не было больше
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Раиль Гайнетдинов
Ответ Roman Araslanov
Инфантино близок к тому, чтобы стать как Скрудж Макдак из заставки Утиных Историй
Купается в золоте ?)
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Алексей Иванов
Ответ Roman Araslanov
Инфантино близок к тому, чтобы стать как Скрудж Макдак из заставки Утиных Историй
или раджой из золотой антилопы
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Алексей Данилов
Ответ Алексей Иванов
или раджой из золотой антилопы
"довольно"
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фк кабинет
Ответ pit4er
А в 2034-м опять вдруг выяснится, что в стране-хозяйке не всё ок с правами человека
Как говорит Инфантино деньги не пахнут)))
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