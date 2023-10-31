ФИФА подтвердила, что заявка на ЧМ-2034 поступила только от Саудовской Аравии
ФИФА сообщила, что только Саудовская Аравия претендует на ЧМ-2034.
Международная федерация футбола опубликовала список стран, подавших заявку на проведение предстоящих чемпионатов мира. В случае с ЧМ-2034 кандидат оказался только один.
Официально хозяева турнира будут определены в четвертом квартале 2024 года.
Ранее на проведение ЧМ-2034 претендовала Австралия, но в итоге она передумала направлять документы.
ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Тот австралийский чиновник федерации, который снимал заявку, совсем скоро будет достаточно богатым, чтобы в австралийской федерации футбола больше не работать)
может пропустим?
30-й, потом в 38-м можно провести))