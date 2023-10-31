Александр Мостовой: «Не смотрите на Абаскаля – кто он такой? Он не знает, как мяч остановить, будет рассказывать нам что-то»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Евгений Ловчев Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой подверг сомнению квалификацию Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сказал, что работает по 12 часов в день? Офигеть! За такие деньги он и должен это делать.

Мне понравились слова Лички, который сказал: «Ребят, что вы жалуетесь? Люди живут на 30 000 рублей с долгами и кредитами». А тут Абаскаль, который мяч никогда не видел и не знает, как его остановить, будет рассказывать нам что-то. Еще оценил слова Ловчева – он сказал, что у нас хорошая страна – людей учим в футбол играть. Грамотно сказал.

Канчельскис заявил, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом? Конечно, согласен с Андрюхой. Это все равно что я сейчас скажу: «Абаскаль когда-нибудь забьет мяч». Конечно, нет! Он не знает, как это сделать.

На самом деле, это беда, что такие люди, как Канчельскис, не нужны, а Абаскаль везде пролезает. Дни Гильермо в «Спартаке» не сочтены, сейчас плотная таблица, все близки к друг другу.

Мой совет всем – не смотрите на Абаскаля! Следите за Анчелотти, Гвардиолой – за людьми, которые всю жизнь в футбол играли. А Абаскаль – что он, кто он такой?

Как бы я описал Гильермо одним словом? Надо в Испании такие вопросы задавать. Интересно, ответит кто-то?» – заявил бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makeav
Мне кажется Мостовой до сих пор где-то в Виго живет, а все его интервью даёт нейросеть, за что Царь получает деньги.
+56
-1
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Prickly
Сделайте пожалуйста функцию скрытия новостей со словом «Мостовой», уже даже не весело.
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
Он мяч на ходу остановит и тренера место займет,он мягко мягко-премягко фриволит, по жизни вальяжно идет.Ругает он Абаскаля,любимец на спортика ру,с красивым именем Саша,завидую даже ему! 😀
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Леонид Матросов
Не знает как остановить мяч или не может?
Может, но не знает как
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Akhmarov
Список тренеров толком не игравших в футбол на серъезном уровне: Моуриньо, Тухель, Тедеско, Нагельсманн, Авраам Грант, Хорхе Сампаоли, Вилаш Боаш, Карлуш Кейруш, Рафаэль Бенитес, Альберто Дзакерони, Маурицио Сарри, Арриго Сакки. Все они тренерские трофеи. Интересно что о них думает Мостовой
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Когда уже экзамены сдаст Александр? Прям ждем все его на тренерском Мостике.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Не знает как остановить мяч или не может?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
Ответ Ленид Вилькин
Он мяч на ходу остановит и тренера место займет,он мягко мягко-премягко фриволит, по жизни вальяжно идет.Ругает он Абаскаля,любимец на спортика ру,с красивым именем Саша,завидую даже ему! 😀
первое мягко лишнее,наверно как и моя излишняя писучесть! 😀
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёха Жданчик
когда же Царь нас порадует своим тренерством??? а то уже куча заготовленых комментов лежат и пылятся)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
То есть тренер профессиональной команды должен учить игроков как мячик остановить? Кто бы научил Моста думать и размышлять
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Это какая то клиника, открыл его тег полистал каждая новость Аббаскаль и иногда про Карпина. Обиженный жизнью человек иначе я не могу объяснить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mijka Ivanov
Приходит Мостовой в очередную парикмахерскую и спрашивает
- Есть кто мяч умеет остановить? В футбол играл кто?
- Не, нет таких.
- Да вы не умеете ничего! Что-ж такое! Так и буду лохматым ходить?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трусики в крови
Интересно а он знает, что на спортсе есть рубрика угарания над ним.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек из футбола
Ответ Леонид Матросов
Не знает как остановить мяч или не может?
не словах знает как, а на практике нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
за Спартак не болею от слова совсем, но хочется, чтобы команда побеждала только, чтобы посмотреть как с этим справиться Мостовой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kids
Царь распедалил по фактам. Абаскалю нужно сперва научиться чеканить мяч.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Уже даже не смешно
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Всё жду, когда Мостовому скажут о существовании Моуриньо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Always_sam
Давно пора включить остановку мяча в экзамены на получение лицензии Pro, тогда бы и вопросов не было!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ему бы провериться у специалиста.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
privet100
Да что там мяч остановить. Гильермо про футбол впервые услышал только после приглашения в Спартак!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
А ты кто? Что тебе мешало получить лицензию и показать всем какой ты тренер?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йохан Чпохан
вызови его наконец на батл по чеканке, победитель будет тренировать Спартак!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGS55
Ответ Anneta28
Где Абаскаль перешёл дорогу Мостовому?))
В Спартаке..., виртуально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AntPunch
Ответ Makeav
Мне кажется Мостовой до сих пор где-то в Виго живет, а все его интервью даёт нейросеть, за что Царь получает деньги.
ахахахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий