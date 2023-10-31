Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год»

Лотар Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был выиграть Эрлинг Холанд.

Вчера Лионель Месси стал обладателем приза в 8-й раз. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле.

занял в голосовании 2-е место. Норвежец выиграл трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23.

«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.

Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с « » и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал бывший игрок сборной Германии.

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