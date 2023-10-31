Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год»

Теги Манчестер Сити МЛС Лионель Месси Лотар Маттеус Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Лотар Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был выиграть Эрлинг Холанд.

Вчера Лионель Месси стал обладателем приза в 8-й раз. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле.

Эрлинг Холанд занял в голосовании 2-е место. Норвежец выиграл трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23.

«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.

Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал бывший игрок сборной Германии.

«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?

«Золотой мяч» должен умереть

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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148 комментариев

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Artem Piatkov
Хоть кто-то высказал адекватное мнение

Что ЗМ Роналдо в 2002, что ЗМ Месси в 2023 (за ЧМ 2022) - продукт пиара и повестки
И если бразилец хоть стал лучшим бомбардиром и забивал НЕ с пенальти, то Лионелю дали аж 5 пенальти

Месси уже вручили награду "Лучшему игроку ЧМ", а оценивать должны за весь! год

А так получается что мы вручаем ЗМ Месси за ЧМ, но игнорируем Хави, Иньесту, Гризманна с 4+4 (в том числе 1+2 в финале) и Томаса Мюллера с 5+3
По такой логике ребята тоже заслужили Золотые Мячи в 2010, 2014 и 2018
+152
-67
+85
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Cruel Snake
Адекватные вещи говорит
+105
-47
+58
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Донован хозяин НБА
Лёлик в следующем году выиграет какой-нибудь БигМакКап с ХэппиМилТрофи и опять получит ЗМ. Кто-то в этом сомневается? А персофаны будут восторгаться 2 км его спортивной ходьбы с обводкой кассиров Волмарта.
Да и вообще с этой фарсовой наградой всё окончательно ясно, раз даже подружки Лёли типа Мартинеса получают звания лучшего кипера сезона за 3 фартовых игры в году
+89
-49
+40
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Камбоджа Иванов
Ответ Александр Аствацатуров
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Один?
Иньеста, который брал ЛЧ, ЧЕ и ЧМ в промежутке с 2008 по 2012 годы, сколько ЗМ получил?

Левандовски сколько там ЗМ получил?

Это уже, минимум, два.
+38
-7
+31
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Alex Rhea
все адекватные это понимают, как и про ЗМ 2019 и 2021 года. Сделай Месси требл с 50 голами за сезон, а Холанд ЧМ (играя при этом в шестой лиге Европы и/или МЛС), то ЗМ на 100% достался бы Месси, а про Холанда бы писали - недостаточно хорошо провести один турнир, забив на нём 5 пенальти, чтобы выиграть ЗМ!

Хотя фанаты Месси сейчас и про этого придумают, что у него бомбит от Лео (например, за 2-8, где Лео как всегда в ЛЧ против гранда ничего не показал), как они уже придумали про Дешама))
+51
-21
+30
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Камбоджа Иванов
Сейчас Маттеус узнает от фанатов Месси, что он - любовник Роналду, что он вообще не понимает в футболе, да и вообще, внешне чем-то на Владимира Соловьева похож.
+24
-11
+13
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Евгений Лифшиц
Да понятно что фарс. Ну что поделать, такая вот награда бессмысленная. Как евровидение
+26
-13
+13
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mootoo
Ответ Djar88
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Поражают люди, которые считают, что Месси выиграл ЗМ
Просто очевидных вещей не хотят видеть
+19
-6
+13
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Адам Нинуху
Ответ Va_BanK
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это не только его мнение но и многих других
+22
-11
+11
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yrok77
сейчас олежка прибежит
+14
-4
+10
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Artem Ka
Даже если смотреть по интервью тренеров, бывших и действующих игроков - 7 из 10 отдают Лионелю.
Подозреваю, когда покажут итоги голосования по набранным голосам Месси будет в космосе с огромным отрывом. Этот немец просто попал в те 3/10… только и всего
+16
-6
+10
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Miguelito2015
Интересно что бы он сказал, если бы в 90-м ему объявили: Лотар, ты конечно выиграл ЧМ, но Золотой мяч мы дадим Ван Бастену, потому что он больше голов забил и вообще лучше играл.
+10
-2
+8
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Динар
Ну всегда есть люди которые против тут на сайте вон голосование 55 на 35 вроде разделилось, все 100 процентов согласны уж никогда не будут. Ну я лично Месси, можно конечно сказать что в 2010 кому то из Испании из до было дать, но такого влияния на результат все таки никто не оказал там, на ЧМ 2022 Месси все таки реально выделялся уж слишком сильно.
+9
-3
+6
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Александр Северный
гав - гав - гав))))
ещё не один ЗМ не обходился от вот такого нытья обиженных. на вкус и цвет товарищей - нет. во всех направлениях спорта, азартных игр, профессий, девушек лёгкого поведения,хобби и много, много, много, много чего.пускай себе это на лбу запишет.
+13
-7
+6
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almatbarsa
Ответ Artem Piatkov
Хоть кто-то высказал адекватное мнение Что ЗМ Роналдо в 2002, что ЗМ Месси в 2023 (за ЧМ 2022) - продукт пиара и повестки И если бразилец хоть стал лучшим бомбардиром и забивал НЕ с пенальти, то Лионелю дали аж 5 пенальти Месси уже вручили награду "Лучшему игроку ЧМ", а оценивать должны за весь! год А так получается что мы вручаем ЗМ Месси за ЧМ, но игнорируем Хави, Иньесту, Гризманна с 4+4 (в том числе 1+2 в финале) и Томаса Мюллера с 5+3 По такой логике ребята тоже заслужили Золотые Мячи в 2010, 2014 и 2018
Так ты своей логикой отобрал 1 ЗМ у Роналду(2014) и Модрича(2018), а так же 1 ЗМ Месси(2010)😁😁😁
+6
-1
+5
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Человек1991
Хахахаха Лотарик что ты несёшь )) Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23, Месси 54 гола , 32 голевые передачи , 28 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23, Обладатель Суперкубка Франции. Также Месси с последней командой МЛС Майами на момент его прихода, выиграл Кубок Американских Лиг 2023. Холланд 58 голов , 8 голевых , 4 предголевые , 12 пенальти , 40 голов с нескольких метров большинство в пустые ворота . Сравнивать чисто по игре в футбол с Месси это лютый бред .
+11
-7
+4
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Oleg
Ну Лотар теперь кумир у клубничных)

Кто теперь за холанда?
Маттеус, Павлюченко и Осинькин)
+14
-10
+4
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RedDevil1909
самое смешное что даже по реакции Холанда было видно что даже он не удивился)
+7
-3
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Bigbadaboom
Ответ Человек1991
Хахахаха Лотарик что ты несёшь )) Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23, Месси 54 гола , 32 голевые передачи , 28 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23, Обладатель Суперкубка Франции. Также Месси с последней командой МЛС Майами на момент его прихода, выиграл Кубок Американских Лиг 2023. Холланд 58 голов , 8 голевых , 4 предголевые , 12 пенальти , 40 голов с нескольких метров большинство в пустые ворота . Сравнивать чисто по игре в футбол с Месси это лютый бред .
Только Холланда хочет взять себе каждый клуб Европы, а Месси никому не сдался.
+6
-2
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Николай Прилуцкий
Слушайте, вы забываете, что приз дают по результатам опроса ЛЮДЕЙ с их субъективным мнением, а не смотрят статистику выступления и сортируют список по убыванию. Просто надо смириться с тем фактом, что почему то Месси всем показался лучше остальных. Холланд от этого хуже не стал)
+5
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Proper Chels
Месси в топ 5 по голам и ассистам за сезон, чемпион мира и лучший по гол+пас на ЧМ.
Этого теперь мало для ЗМ, бугага.

Если уже кто-угодно только не Месси, то дайте золотой мяч Де Брюйне, главному игроку Сити.
+8
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BaldFraud
Ответ Я Гражданин Мира
Золотой мяч даётся футболисту, кто лучше футбол играет. Правильно??‽???? Покажите мне ход одного футболиста за последние 15 лет футбол играет лучше чем Месси? Правильно!!!!Никого!!! Так что смиритесь величием Месси и больше не завидуйте
То есть зачетка работает на тебя, верно? Он сейчас может ходить по полю в микки маус лиге и ему должны давать ЗМ, потому что "КТО ЛУЧШЕ ФУТБОЛ ИГРАЕТ?"
+5
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as009595@icloud.com
Согласен с Лотаром
+9
-6
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Artem Piatkov
Ответ Alex Rhea
все адекватные это понимают, как и про ЗМ 2019 и 2021 года. Сделай Месси требл с 50 голами за сезон, а Холанд ЧМ (играя при этом в шестой лиге Европы и/или МЛС), то ЗМ на 100% достался бы Месси, а про Холанда бы писали - недостаточно хорошо провести один турнир, забив на нём 5 пенальти, чтобы выиграть ЗМ! Хотя фанаты Месси сейчас и про этого придумают, что у него бомбит от Лео (например, за 2-8, где Лео как всегда в ЛЧ против гранда ничего не показал), как они уже придумали про Дешама))
Томас Мюллер сделал 5+3 на ЧМ 2014, выиграл Чемпионат Германии (тоесть всё то, что сделал Месси) и он не попал даже в топ-4 на ЗМ...
+6
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Герой криштибоев
+10
-8
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