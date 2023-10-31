Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год»
Лотар Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был выиграть Эрлинг Холанд.
Вчера Лионель Месси стал обладателем приза в 8-й раз. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле.
Эрлинг Холанд занял в голосовании 2-е место. Норвежец выиграл трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23.
«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.
Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал бывший игрок сборной Германии.
«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Что ЗМ Роналдо в 2002, что ЗМ Месси в 2023 (за ЧМ 2022) - продукт пиара и повестки
И если бразилец хоть стал лучшим бомбардиром и забивал НЕ с пенальти, то Лионелю дали аж 5 пенальти
Месси уже вручили награду "Лучшему игроку ЧМ", а оценивать должны за весь! год
А так получается что мы вручаем ЗМ Месси за ЧМ, но игнорируем Хави, Иньесту, Гризманна с 4+4 (в том числе 1+2 в финале) и Томаса Мюллера с 5+3
По такой логике ребята тоже заслужили Золотые Мячи в 2010, 2014 и 2018
Да и вообще с этой фарсовой наградой всё окончательно ясно, раз даже подружки Лёли типа Мартинеса получают звания лучшего кипера сезона за 3 фартовых игры в году
Иньеста, который брал ЛЧ, ЧЕ и ЧМ в промежутке с 2008 по 2012 годы, сколько ЗМ получил?
Левандовски сколько там ЗМ получил?
Это уже, минимум, два.
Хотя фанаты Месси сейчас и про этого придумают, что у него бомбит от Лео (например, за 2-8, где Лео как всегда в ЛЧ против гранда ничего не показал), как они уже придумали про Дешама))
Просто очевидных вещей не хотят видеть
Подозреваю, когда покажут итоги голосования по набранным голосам Месси будет в космосе с огромным отрывом. Этот немец просто попал в те 3/10… только и всего
ещё не один ЗМ не обходился от вот такого нытья обиженных. на вкус и цвет товарищей - нет. во всех направлениях спорта, азартных игр, профессий, девушек лёгкого поведения,хобби и много, много, много, много чего.пускай себе это на лбу запишет.
Кто теперь за холанда?
Маттеус, Павлюченко и Осинькин)
Этого теперь мало для ЗМ, бугага.
Если уже кто-угодно только не Месси, то дайте золотой мяч Де Брюйне, главному игроку Сити.