Ротен о «Золотом мяче»: «Это позор! По каким критериям Месси лучший? Холанд выиграл с «Ман Сити» все, побил все рекорды, забил свыше 60 голов»
Жером Ротен считает несправедливым вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.
«Это позор! Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанд. По каким критериям можно сделать вывод, что Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года? Едва ли есть какие-либо показатели, по которым он номер один.
Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанду, даже несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанд выиграл с «Манчестер Сити» все. И, конечно, нельзя ставить Эрлингу в пример победу на ЧМ, потому что он норвежец.
Холанд побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими. Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб, а Роналду – 60. И мне еще говорят, что «Золотой мяч» должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!» – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Месси или Холанд: а что говорят данные?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Снайдер, который выиграл требл и забил 5 голов на ЧМ + 2 голевые передачи? Иньеста, который выиграл тот самый ЧМ с голом в финале, да тот же Милито на клубном уровне ярче проявил себя, чем Месси в тот год.
Фанаты Месси в 2023 году: ЧМ решает всё! Требл Холланда, побитый рекорд Ширера и приз лучшему футболисту УЕФА ничего не решают! Месси достоин ЗМ!
Вот и ищи логику :)
Лучший игрок Серии А - Милито
Лучший игрок Интера - Милито
Ага, Снейдер)
Испания 2010, никто даже не рассматривался на звание лучшего игрока ЧМ ибо не было выдающегося выступления.
Поэтому ограничились Форланом и МВП ЧМ.
Он критиковал Лео в ПСЖ.
Теперь Месси не в ПСЖ.
Ротен продолжает.
Он ненавидит Месси, и теперь это ясно.
Обычный никчемный хейтер.
Здесь таких как нерезаных собак.
Если победа на ЧМ так важна, почему Мюллер не получил ЗМ ЧМ и ЗМ в 2014 году
У него было 5+3 на том ЧМ (в том числе хет-трик Португалии, победный гол США и 1+1 с Бразилией в полуфинале) и он стал победителем ✔️
Но ЗМ ЧМ тогда дали Месси за 4+1 с Нигерией и Ираном в группе и красивые глаза
А ЗМ за год дали Роналду
Вот и ищите логику в этом потоке непоследовательности
Это не говоря о Чемпионстве В Лиге, номер 1 на тот момент.
Ну да, Милито был ярче😂
2015 - Неймар
2019 - Ван Дейк
2021 - Левандовски
2023 - Холанд
Кто следующий ограбленный?
Еслиб условный Форлан стал чемпионом мира, и получил бы МВП) Секта Месси доказывала что-то про 91 гол)))
Еслиб Холланд взял ЧМ, а Месси совершил бы требл с Сити, секта бы снова кричала про ЛЧ АПЛ рекорды)))
Такие смешные и лицемерные.
P.S. какой ник у Ротена на Спортсе?
Так кто сейчас лучший?