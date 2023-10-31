Ротен о «Золотом мяче»: «Это позор! По каким критериям Месси лучший? Холанд выиграл с «Ман Сити» все, побил все рекорды, забил свыше 60 голов»

Теги Жером Ротен Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Жером Ротен считает несправедливым вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«Это позор! Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанд. По каким критериям можно сделать вывод, что Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года? Едва ли есть какие-либо показатели, по которым он номер один.

Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанду, даже несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанд выиграл с «Манчестер Сити» все. И, конечно, нельзя ставить Эрлингу в пример победу на ЧМ, потому что он норвежец.

Холанд побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими. Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб, а Роналду – 60. И мне еще говорят, что «Золотой мяч» должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!» – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Месси или Холанд: а что говорят данные?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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229 комментариев

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[Ingush]
Одного не понимаю, чем руководствовались люди, которые дали Месси ЗМ-2010, если ЧМ так важен?
Снайдер, который выиграл требл и забил 5 голов на ЧМ + 2 голевые передачи? Иньеста, который выиграл тот самый ЧМ с голом в финале, да тот же Милито на клубном уровне ярче проявил себя, чем Месси в тот год.
+191
-47
+144
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JENNINGS
Ответ Artem Piatkov
Тут вопрос в другом Если победа на ЧМ так важна, почему Мюллер не получил ЗМ ЧМ и ЗМ в 2014 году У него было 5+3 на том ЧМ (в том числе хет-трик Португалии, победный гол США и 1+1 с Бразилией в полуфинале) и он стал победителем ✔️ Но ЗМ ЧМ тогда дали Месси за 4+1 с Нигерией и Ираном в группе и красивые глаза А ЗМ за год дали Роналду Вот и ищите логику в этом потоке непоследовательности
Фанаты Месси в 2010 году: ЧМ ничего не решает! Месси - чемпион Испании и лучший бомбардир! Достоин ЗМ!
Фанаты Месси в 2023 году: ЧМ решает всё! Требл Холланда, побитый рекорд Ширера и приз лучшему футболисту УЕФА ничего не решают! Месси достоин ЗМ!
Вот и ищи логику :)
+155
-34
+121
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Domian
Ответ [Ingush]
Одного не понимаю, чем руководствовались люди, которые дали Месси ЗМ-2010, если ЧМ так важен? Снайдер, который выиграл требл и забил 5 голов на ЧМ + 2 голевые передачи? Иньеста, который выиграл тот самый ЧМ с голом в финале, да тот же Милито на клубном уровне ярче проявил себя, чем Месси в тот год.
Лучший игрок ЛЧ - Милито
Лучший игрок Серии А - Милито
Лучший игрок Интера - Милито

Ага, Снейдер)

Испания 2010, никто даже не рассматривался на звание лучшего игрока ЧМ ибо не было выдающегося выступления.

Поэтому ограничились Форланом и МВП ЧМ.
+60
-17
+43
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blaugrana_man
А, ну раз Холланд не играл на ЧМ, то ЧМ в зачёт не идёт. Крутая логика, что ещё ожидать от чувака, у которого работа нести чушь))))
+77
-35
+42
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Барберис
Ротен открыл лицо.
Он критиковал Лео в ПСЖ.
Теперь Месси не в ПСЖ.
Ротен продолжает.
Он ненавидит Месси, и теперь это ясно.
Обычный никчемный хейтер.
Здесь таких как нерезаных собак.
+59
-22
+37
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Artem Piatkov
Тут вопрос в другом

Если победа на ЧМ так важна, почему Мюллер не получил ЗМ ЧМ и ЗМ в 2014 году

У него было 5+3 на том ЧМ (в том числе хет-трик Португалии, победный гол США и 1+1 с Бразилией в полуфинале) и он стал победителем ✔️

Но ЗМ ЧМ тогда дали Месси за 4+1 с Нигерией и Ираном в группе и красивые глаза
А ЗМ за год дали Роналду

Вот и ищите логику в этом потоке непоследовательности
+64
-29
+35
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JURAVLI
Ротен и Артёмка это одно лицо, 100%
+67
-34
+33
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Domian
Ответ [Ingush]
Одного не понимаю, чем руководствовались люди, которые дали Месси ЗМ-2010, если ЧМ так важен? Снайдер, который выиграл требл и забил 5 голов на ЧМ + 2 голевые передачи? Иньеста, который выиграл тот самый ЧМ с голом в финале, да тот же Милито на клубном уровне ярче проявил себя, чем Месси в тот год.
Месси лучший бомбардир ЛЧ, дучший бомбардир Ла Лиги, лучший бомбардир Европы - ЗБ.

Это не говоря о Чемпионстве В Лиге, номер 1 на тот момент.
Ну да, Милито был ярче😂
+46
-22
+24
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rej1sta
Ответ Roman
Где ЗМ тогда Мюллера, Иньесты, Гризманна, Нойера, Мбаппе?
Кто из них был мвп ЧМ в год победы?)
+17
-6
+11
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ДМ-1чемпион
Количество несправедливо подаренных месси ЗМ, обесценило сам ЗМ и репутацию месси как футболиста! Месси превратился в "дорогого Леонида Ильича", которому дарили награды за день рождения, а не за заслуги!
+13
-2
+11
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Kit244098
Все верно сказано. Золотой мяч - уже давно чистая богодельня))
+13
-2
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Леван Мкртчян
Ответ JURAVLI
Ротен и Артёмка это одно лицо, 100%
Одно лицо у них было 18 декабря и вчера, а так , это разные люди. Одному за это платят, а другой просто доброволец-волонтер от неадекватности
+20
-10
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corazón blanco
Осталось еще запилить новость Ромарио про критику назначения Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии, причем с дословным переводом (хотя такие матерные слова на спортсе запрещены) и сегодня просто будет адовый день на спортсе.
+9
-1
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Женя Дерунов
Ответ rej1sta
Кто из них был мвп ЧМ в год победы?)
ну расскажите за какие заслуги не Мюллер, а Месси стал лучшим игроком чемпионата мира)если что, то Мюллер больше забил и больше отдал пасов. А в голосовании за ЗМ он занял лишь пятое место. А теперь расскажите руководствуясь какой логикой каждый раз давали мяч Месси и Роналду. Почему каждый год критерии подстраивали под двух игроков.
+9
-1
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Parce
О, давно про Ротена не слышно было, нашел повод о себе опять напомнить
+13
-5
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Roman
Ответ Slavnov
Один ЧМ стоит дороже всех остальных титулов, вместе взятых...
Где ЗМ тогда Мюллера, Иньесты, Гризманна, Нойера, Мбаппе?
+25
-17
+8
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Сергей Ямковой
Ротен такая истеричка
+16
-8
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ParvizLNDRreal
Ясное дело. ЗМ-2010 года самый позорный в истории. Как тут ранее и написано в комментах. Голландец провели выдающийся сезон, а Иньеста так вообще выше всяких похвал. Но дали пешеходу.
+12
-4
+8
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Роман
2010 - Снейдер
2015 - Неймар
2019 - Ван Дейк
2021 - Левандовски
2023 - Холанд

Кто следующий ограбленный?
+14
-6
+8
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Moscwow
Ответ Фран
Вдобавок, Месси, в частности, и Аргентина в целом, в великолепном стиле осадила заносчивые европейские Сборные, которые забыли совсем, что такое футбол. Попытавшись, в очередной раз, всё свести к той или иной повестке, как это было на Евро, они были справедливо побеждены прекрасной командой, которая думала только о футболе, об этом надо всегда помнить. Ведь чемпионат получился сам по себе ужасным и только Аргентина была светлым пятном на нём.
Это кого Аргентина осадила, если ни у одной из двух топ-сборных за турнир (Нидерланды и Франция) они не выиграли ни в основное время, ни в дополнительное😂😂😂
+18
-11
+7
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milya ololo
Дак по факту все сказал)
Еслиб условный Форлан стал чемпионом мира, и получил бы МВП) Секта Месси доказывала что-то про 91 гол)))

Еслиб Холланд взял ЧМ, а Месси совершил бы требл с Сити, секта бы снова кричала про ЛЧ АПЛ рекорды)))
Такие смешные и лицемерные.
+11
-5
+6
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Фран
Позор - это трусливая игра сборной Франции второй ЧМ подряд. Позор - это освистывать лучшего игрока ПСЖ в прошлом сезоне и быть такими неблагодарными.

P.S. какой ник у Ротена на Спортсе?
+26
-21
+5
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Гамарджоба Генацвале
Ответ JENNINGS
Фанаты Месси в 2010 году: ЧМ ничего не решает! Месси - чемпион Испании и лучший бомбардир! Достоин ЗМ! Фанаты Месси в 2023 году: ЧМ решает всё! Требл Холланда, побитый рекорд Ширера и приз лучшему футболисту УЕФА ничего не решают! Месси достоин ЗМ! Вот и ищи логику :)
В следующем сезоне МЛС и Копа будут важнейшими турнирами планеты!
+6
-1
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LedNick
Этому все критерии подавай. Критерий один, как и всегда - наибольшее число проголосовавших.
+8
-3
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Роман
Ответ Bernie
Где этот Холланд и где Месси? Как можно сравнивать НЕСРАВНИВАЕМОЕ! Это даже Пеп понимает. Я представляю сколько забил бы Месси играй он в МС. Я не представляю чт* выиграл бы холланд в другой команде . Как пример -сборная Норвегии. Никогда не возьмут ничего в турнирах. Потому что Холланд абсолютно зависимый Страйкер!!!
Холанда хочет видеть любой клуб мира, Месси никто.
Так кто сейчас лучший?
+7
-2
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