Ротен о «Золотом мяче»: «Это позор! По каким критериям Месси лучший? Холанд выиграл с «Ман Сити» все, побил все рекорды, забил свыше 60 голов»

Жером Ротен считает несправедливым вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«Это позор! Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанд. По каким критериям можно сделать вывод, что Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года? Едва ли есть какие-либо показатели, по которым он номер один.

Если мы говорим о достижениях, то он уступает , даже несмотря на выигранный . Холанд выиграл с « » все. И, конечно, нельзя ставить Эрлингу в пример победу на ЧМ, потому что он норвежец.

Холанд побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими. Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб, а Роналду – 60. И мне еще говорят, что « » должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!» – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Месси или Холанд: а что говорят данные?

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