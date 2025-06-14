Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все «ПСЖ», «Интер», «Сити», «Реал» – команды сильные, но сюрпризы будут. Надеюсь, от нас»
Луис Суарес поделился ожиданиями от возможных матчей против топ-клубов Европы.
Форвард вместе с «Интер Майами» примет участие в чемпионате мира среди клубов.
«Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть.
Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью.
Но футболисты всегда хотят играть против «Атлетико», против «Пари Сен-Жермен», который выиграл все турниры. Есть «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Ювентус», «Интер», «Бавария» – все эти команды очень сильные, но я думаю, что будут неожиданные результаты.
Надеюсь, сюрприз будет от нас, но мы знаем, насколько это будет сложно», – отметил Суарес.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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