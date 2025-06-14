Ловчев о способности Карпина выиграть РПЛ с «Динамо»: «Следующий сезон – празднование столетия «Зенита», а 3-е место Личка занимал. Пока не видел команды, которая так бы здорово играла у Валерия»

Евгений Ловчев сомневается, что Валерий Карпин станет чемпионом с «Динамо».

– Вам верится, что Карпин способен привести «Динамо» к титулу?

– Очень трудно сказать. Следующий сезон – празднование столетия «Зенита ». Третье место же Личка уже занимал. «Динамо » заждалось трофеев.

Думаю, сейчас под Карпина можно покупать игроков и прочее. Тут же Карпин приходит с неким шлейфом: «Берем нашего, русского тренера, чтобы стать чемпионом». И по крайней мере первое время ему будет оказываться огромная помощь.

Я не могу сказать, точно ли получится. Пока не видел какой‑то команды у него, которая так бы здорово играла у него… Но и игроки были везде средние. А тут они будут сильнее, вопросов нет. Более того, некоторых из них он уже тренировал – кого‑то в сборной, кого‑то в «Ростове». Так что идет не на незнакомое место, – отметил бывший защитник «Спартака».