«Реал» и Родриго продлят контракт до 2028 года в четверг. Отступные – миллиард евро
«Реал» заключит с Родриго новый контракт на этой неделе.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, договор будет подписан в ближайший четверг. Срок соглашения – до лета 2028 года.
В контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.
Бразилец выступает за «Реал» с 2019 года. На его счету 11 матчей в текущем чемпионате Испании и 1 гол.
Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.
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в правилах Ла лиги отступные обязательный пункт.
а эти баснословные суммы пошли после того как Неймар ушёл за 222 млн евро. как раз таки были прописаны в контракте как отступные, хотя в те времена считались невероятной суммой.
Его уровень условная Валенсия/Бетис.