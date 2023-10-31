«Реал» и Родриго продлят контракт до 2028 года в четверг. Отступные – миллиард евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Родриго деньги Фабрицио Романо Футбол

«Реал» заключит с Родриго новый контракт на этой неделе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, договор будет подписан в ближайший четверг. Срок соглашения – до лета 2028 года.

В контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.

Бразилец выступает за «Реал» с 2019 года. На его счету 11 матчей в текущем чемпионате Испании и 1 гол.

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев

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corazón blanco
Ответ soldat2212
можно было просто не прописывать отступные. Зачем эти понты?
Отступные - обязательно прописывать в любом контракте в Испании.
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Judin
Родриго абсолютно не уровень Реала.
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Blaumerc
Ответ soldat2212
можно было просто не прописывать отступные. Зачем эти понты?
просто не прописать не получится.
в правилах Ла лиги отступные обязательный пункт.
а эти баснословные суммы пошли после того как Неймар ушёл за 222 млн евро. как раз таки были прописаны в контракте как отступные, хотя в те времена считались невероятной суммой.
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JENNINGS
Надеюсь, спад в начале этого сезона не отразится на мотивации Родриго в будущем. Талант и потенциал определённо есть, но нужна большая работа над собой, чтобы полноценно выйти в топ. Не потеряет голову - всё будет хорошо!💪🇧🇷
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Данияр Жумабекович
с новым контрактом Родриго должен обновиться и начать играть в футбол, а то совсем никакой с начала сезона
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Panurge From hell
Ответ Данияр Жумабекович
с новым контрактом Родриго должен обновиться и начать играть в футбол, а то совсем никакой с начала сезона
Родриго надо в условиях контракта прописать ежедневную часовую тренировку ударов по воротам.Никакой он только в этом.Во всём остальном он отличен.Похоже на ситуацию с Бенземой в сезоне 17-18.
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Panurge From hell
Ответ JENNINGS
Надеюсь, спад в начале этого сезона не отразится на мотивации Родриго в будущем. Талант и потенциал определённо есть, но нужна большая работа над собой, чтобы полноценно выйти в топ. Не потеряет голову - всё будет хорошо!💪🇧🇷
про спад Винисиуса никто не хочет написать?Который уже как год за пределами ЛЧ играет как бревно(постоянно передерживает мяч,идёт в бессмысленные обводки,а если его начинают провоцировать в гостевом матче-то реал гарантированно остаётся в меньшинстве)
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Данияр Жумабекович
Ответ soldat2212
можно было просто не прописывать отступные. Зачем эти понты?
это не понты, а перестраховка. После эпопеи с переходом Неймара в ПСЖ за 222 млн евро, все стали прописывать нереальные цифры. Тогда 222 млн казались немыслимыми
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alireal
У Родриго вообще никакого прогресса нет. Даже не понятно за, что ему постоянно выделяют место в старте и игнорируют при этом остальных игроков на его позиции.
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alireal
Ответ Jim Korbett
Новая фишка Реала и Барсы – прописывать отступные в триллион, чтобы какая-нибудь Астон Вилла не переманила игрока, предложив большую зарплату.
Уже не новая.
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GuruFutbola
Кому этот мусор нужен за лярд
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alireal
Ответ Данияр Жумабекович
с новым контрактом Родриго должен обновиться и начать играть в футбол, а то совсем никакой с начала сезона
Он как бы и при нынешнем должен, но что-то не особо видно что он это понимает.
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Moscwow
Ответ JENNINGS
Надеюсь, спад в начале этого сезона не отразится на мотивации Родриго в будущем. Талант и потенциал определённо есть, но нужна большая работа над собой, чтобы полноценно выйти в топ. Не потеряет голову - всё будет хорошо!💪🇧🇷
Да в бошке дело по ходу, не может найти себя без Модрича и Бензема. Нужно дать время ему, на что он способен все видели в лч победной
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Panurge From hell
Ответ Антиглор17
Там его заслуги 5%, в него Модрич просто гениально попал.
Во-первых,в 2 мячах Городу его заслуга явно огромная(будучи маленького роста выиграл единоборства у мощнейших ЦЗ Сити)Во-вторых,если бы на месте Родриго против Челси были бы Хаверц с Мудриком,то они бы и там промахнулись))Так что есть над чем возвеличиваться.
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alireal
Ответ Ena Therapy
В этом сезоне пока не радует , ну будем надеяться , что с новым контрактом покажет себя . Потенциал хороший
Ну новый контракт скилов не прибавит уж точно. Так что можешь особенно не надеяться.
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Антиглор17
Зачем это Реалу? Он же максимум балласт для ротации, как будто кто то придет его покупать?!
Его уровень условная Валенсия/Бетис.
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everythingiknow00
Зачем это бревно продлевать? Лучше бы в аренду кудв нибудь отдали
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swerh
Ему в контракте надо зп от процента реализации моментов прописать.
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Контрольный выстрел
Рабство 21 века 🤣
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alireal
Ответ Александр Карпов
да там бы Вальверде хорошо смотрелся но он нужен и в центре поля огромный объем конечно проделывает а кого еще правым вингером можно поставить? Гюлер все на травмах
Браима можно хотя бы с замены выпускать, а так полный игнор.
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Tristan...
Все говорят о спаде этого кудесника мяча, но он играет на пределе возможностей. По уровню самоотдачи с ним мог сравнится разве что праймовый Азар времён Реала
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Андрей
бред какой-то пора уефа вмешатся и назначить отступные в 10 годовых зарплат
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Антиглор17
Ответ Zidane2019
Люди сразу забывают, что последний кубок ЛЧ Реал вытащил благодаря Родриго. Не уровень, ага.
Там его заслуги 5%, в него Модрич просто гениально попал.
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Kreeps
Сейчас инфляция жуткая в Испании, не маловато ли отступных прописали)
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Дороф
Ответ Jim Korbett
Новая фишка Реала и Барсы – прописывать отступные в триллион, чтобы какая-нибудь Астон Вилла не переманила игрока, предложив большую зарплату.
Такая клаусула была в своё время ещё у Карима Бензема... от греха, т.е. от ПСЖ подальше.
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