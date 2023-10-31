«Реал» и Родриго продлят контракт до 2028 года в четверг. Отступные – миллиард евро

«Реал» заключит с Родриго новый контракт на этой неделе.

По данным инсайдера , договор будет подписан в ближайший четверг. Срок соглашения – до лета 2028 года.

В контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.

Бразилец выступает за « » с 2019 года. На его счету 11 матчей в текущем чемпионате Испании и 1 гол.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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