Мостовой о Мусаеве: «Если человек нефутбольный, он им и останется. Давайте позовем его поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч»
Александр Мостовой вновь критично отозвался о Мураде Мусаеве.
«Никогда не меняю свое мнение. Если человек нефутбольный, он им и останется.
Давайте позовем сейчас Мусаева поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч. Я не знаю, кто это такой. И в мире футбола его не знают. Спросите у него самого, играл ли он», – сказал экс-игрок сборной России.
Напомним, ранее Мусаев привел «Краснодар» у чемпионству.
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