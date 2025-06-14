Мостовой о Мусаеве: «Если человек нефутбольный, он им и останется. Давайте позовем его поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч»

Александр Мостовой вновь критично отозвался о Мураде Мусаеве.

«Никогда не меняю свое мнение. Если человек нефутбольный, он им и останется.

Давайте позовем сейчас Мусаева поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч. Я не знаю, кто это такой. И в мире футбола его не знают. Спросите у него самого, играл ли он», – сказал экс-игрок сборной России.

Напомним, ранее Мусаев привел «Краснодар» у чемпионству.