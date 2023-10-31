Беллингем – фаворит «Золотого мяча»-2024 по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Винисиус – 8-й, Роналду – 15-й, Месси – 19-й
Названы фавориты на получение «Золотого мяча»-2024.
Goal составил рейтинг претендентов на получение награды в 2024 году на следующий день после того, как «Золотой мяч»-2023 выиграл Лионель Месси.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:
20. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
19. Лионель Месси («Интер Майами»);
18. Виктор Осимхен («Наполи»);
17. Деклан Райс («Арсенал»);
16. Лерой Сане («Бавария»);
15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
14. Роберт Левандовски («Барселона»);
13. Джамал Мусиала («Бавария»);
12. Лаутаро Мартинес («Интер»);
11. Антуан Гризманн («Атлетико»);
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
9. Букайо Сака («Арсенал»);
8. Винисиус Жуниор («Реал»);
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
4. Харри Кейн («Бавария»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
1. Джуд Беллингем («Реал»).
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поздравляю Месси с 9м ЗМ
Специалист по пенкам играет у бедуинов.
В случае с Лео позиция не играла роли, а тут прям все, туши свет.
Вот как можно не смеяться над этими 🤡
Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч.
Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
У Индзаги даже Иммобиле 35 в чемпионате забивал.
Интересно.
Можно засекать время когда он у вас из топа станет деревяшкой?)))
Из 3х последних голов два были забиты из за пределов штрафной один Барсе метров с 30.....а до этого в ЛЧ с центра поля потащил мяч против Чемпиона Италии обыграл всю защиту и забил гол.
Ты хоть изначально посмотри на его игру, а потом умничай....