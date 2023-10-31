Беллингем – фаворит «Золотого мяча»-2024 по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Винисиус – 8-й, Роналду – 15-й, Месси – 19-й

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Названы фавориты на получение «Золотого мяча»-2024.

Goal составил рейтинг претендентов на получение награды в 2024 году на следующий день после того, как «Золотой мяч»-2023 выиграл Лионель Месси.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:

 20. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

19. Лионель Месси («Интер Майами»);

18. Виктор Осимхен («Наполи»);

17. Деклан Райс («Арсенал»);

16. Лерой Сане («Бавария»);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

13. Джамал Мусиала («Бавария»);

12. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Антуан Гризманн («Атлетико»);

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

9. Букайо Сака («Арсенал»);

8. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Харри Кейн («Бавария»);

3.  Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

1. Джуд Беллингем («Реал»).

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68 комментариев

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А. Мостовой
Когда Месси забьет пенку Боливии придется переделывать рейтинг...
+66
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+37
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Niko [Ars]
Ответ VERBLYUD
Этот турнир по значимости ничем не отличается от Евро. Если Месси выиграет Копу и ЛЧ КОНКАКАФ и станет лучшим игроком на этих турнирах, то его определенно должны номинировать на ЗМ.
в правилах ЗМ прописано : если Месси берёт Копу, то автоматически получает ЗМ
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+14
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nurikkkk
Ответ Oleg
А почему Беллингем фаворит, у Холанда же голов больше?) И он играет в сильнейшей АПЛ а не в этой Ла Лиге, в которой забивать как чай попить.
Потому что Беллингем полузащитник. А забивает на высочайшем уровне нападающего. И причем без пенальти...
+20
-7
+13
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Niko [Ars]
так там Копа Америка в 2024
поздравляю Месси с 9м ЗМ
+9
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a.k.a. DRAGON0928
Ну подаренный ЗМ отдали, теперь и поставили на реальное место
+31
-25
+6
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гилберт
У Винисиуса больше шансов на Нобелевскую премию, чем на Золотой Мяч.
+8
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bel01
Ответ Великий Алонсо
Роналду и возьмёт ЗМ 2024! Лучший игрок планеты прямо сейчас.
Аахахаахаххааа
+7
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bel01
Ответ А. Мостовой
Когда Месси забьет пенку Боливии придется переделывать рейтинг...
Месси забил Боливии победный гол шикарнейшим ударом в девятку со штрафного.
Специалист по пенкам играет у бедуинов.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ А. Мостовой
Когда Месси забьет пенку Боливии придется переделывать рейтинг...
кто вы что плюсуете эту дичь?!🙂
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Filimon4ik
Ответ VERBLYUD
Этот турнир по значимости ничем не отличается от Евро. Если Месси выиграет Копу и ЛЧ КОНКАКАФ и станет лучшим игроком на этих турнирах, то его определенно должны номинировать на ЗМ.
Конечно ничем. На Копе 2,5 сильных команды, на Евро штук 6-8. А так ничем да.
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Tristan...
Ответ bel01
Аахахаахаххааа
Смех смехом, но у сборной Португалии есть всё для победы на Евро, даже вопреки присутствию Роналду...)
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Семён Жуйло
Один срач вяло перетекает в другой. Главное - не дать закончится. Вся суть современной прессы.
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Oleg
Ответ Tristan...
Уже и позиция стала играть роль. Когда дело касалось Месси - Роналду, Кришлтибоев эта «мелочь» не особо волновала)
Да🤣
В случае с Лео позиция не играла роли, а тут прям все, туши свет.
Вот как можно не смеяться над этими 🤡
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Мохнатый55
Ответ Flow market Victor Mercedes
кто вы что плюсуете эту дичь?!🙂
Так он сам же и плюсует с остальных своих аккаунтов.
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roni20
Ответ bel01
Месси забил Боливии победный гол шикарнейшим ударом в девятку со штрафного. Специалист по пенкам играет у бедуинов.
А Боливия насколько я знаю всегда играет в финале ЧМ и уже как 70 лет забират КА ПРОСТО НЕ КОМАНДА А УБИЙЦА ВСЕХ СБОРНЫЙ помню как на ЧМ 2018 раскатала Французов 18:0 . Если бы не Месси то и Аргентине была бы там же , но наш герой стал на возопив и отбил все опасные мячи а потом побежал обвел в ех 14 игроков потому что судьи были как всегда на стороне другой команды и забил Важнейший мяч
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
не успели Баллон 23 дать, как пресса сразу же набрасывает на вентилятор, что бы срачи по поводу Баллона 24 не откладывать надолго. грамотно.
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Дорох
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений.

Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч.

Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
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San Remo
Ответ VERBLYUD
Этот турнир по значимости ничем не отличается от Евро. Если Месси выиграет Копу и ЛЧ КОНКАКАФ и станет лучшим игроком на этих турнирах, то его определенно должны номинировать на ЗМ.
и чемпионат мира 2026 Месси выиграет со сборной Аргентиной!
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corazón blanco
Цыплят по осени считают, в данном случае по весне. Сейчас понятно, что после такого невероятного дебюта Джуд - фаворит. Но посмотрим, чего добьется Мадрид в этом сезоне, если будут трофеи и хорошее выступление на Евро, то Беллингем вполне может всерьез претендовать на этот индивидуальный приз.
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Е.Р.
Ларушару слишком задвинули. Если продолжит как сейчас, должен быть в 5-ке минимум.
У Индзаги даже Иммобиле 35 в чемпионате забивал.
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Oleg
Ответ nurikkkk
Потому что Беллингем полузащитник. А забивает на высочайшем уровне нападающего. И причем без пенальти...
О, уже Холанда в пенках упрекают)
Интересно.
Можно засекать время когда он у вас из топа станет деревяшкой?)))
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Экспертное мнение
Ответ nurikkkk
Потому что Беллингем полузащитник. А забивает на высочайшем уровне нападающего. И причем без пенальти...
Ну, то есть у Месси должно быть 13-15 ЗМ, всё верно.
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nurikkkk
Ответ Flow market Victor Mercedes
ну да, все голы с полузащиты забивает, принципиально не бьёт ближе 35метров)))
Не с 35 чуть ближе....
Из 3х последних голов два были забиты из за пределов штрафной один Барсе метров с 30.....а до этого в ЛЧ с центра поля потащил мяч против Чемпиона Италии обыграл всю защиту и забил гол.
Ты хоть изначально посмотри на его игру, а потом умничай....
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San Remo
Ответ ВРвпопа оапоапо
Мбаппе возьмёт ЗМ 2024 после конкуренции с Белингемом на Евро. Тройка следующего золотого мяча будет такой: 1. Мбаппе 2. Белингем 3. Холанд
главное чтобы не травмировались
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Bigbadaboom
Вини слишком высоко,сезон пока слабоватый у него , но в остальном объективно как по мне.
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