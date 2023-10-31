Беллингем – фаворит «Золотого мяча»-2024 по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Винисиус – 8-й, Роналду – 15-й, Месси – 19-й

Названы фавориты на получение «Золотого мяча»-2024.

Goal составил рейтинг претендентов на получение награды в 2024 году на следующий день после того, как «Золотой мяч»-2023 выиграл Лионель Месси.

Топ-20 претендентов на « »-2024 выглядит так:

20. Мин (« »);

19. («Интер Майами»);

18. Виктор Осимхен (« »);

17. Деклан Райс («Арсенал»);

16. Лерой Сане («Бавария»);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

13. Джамал Мусиала («Бавария»);

12. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Антуан Гризманн («Атлетико»);

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

9. Букайо Сака («Арсенал»);

8. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Харри Кейн («Бавария»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

1. Джуд Беллингем («Реал»).

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