Посол «Тоттенхэма» Кинг посетил больницу, чтобы привлечь внимание к теме донорства. Экс-игрок клуба обсудил потребность в донорах из числа чернокожих и азиатов

«Тоттенхэм» поучаствовал в благотворительной инициативе.

Клуб поддержал местную больницу – Университетский госпиталь Северного Мидлсекса – во время Национальной недели крови, чтобы привлечь внимание к острой необходимости в донорской крови.

Посол «Тоттенхэма» и бывший защитник команды Ледли Кинг посетил больницу вместе с представителями клуба и болельщиков.

Ледли показали лаборатории, отделение флеботомии и дневное отделение гематологии. Экс-капитан «Тоттенхэма» обсудил с медиками необходимость повышения осведомленности о спасительном эффекте донорства крови и острой потребности в большем количестве доноров, особенно из числа чернокожих, азиатов и людей смешанного происхождения.

Отмечается, что у чернокожих гораздо чаще встречается подтип крови Ro – разновидность резус-положительной группы крови, необходимой для лечения серповидноклеточной анемии.