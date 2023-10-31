Беллингем – главный фаворит на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров. Мбаппе – 2-й, Месси – 5-й, Роналду – 8-й
Букмекеры назвали фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году.
Главным претендентом на приз считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (4.00). Места в тройке заняли Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (5.50).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.00;
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.00;
3. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 5.50;
4. Харри Кейн («Бавария») – 7.00;
5. Лионель Месси («Интер Майами) – 8.00;
6-7. Кевин де Брюйне («Ман Сити) – 21.00;
6-7. Винисиус («Реал») – 21.00;
8-9. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 26.00;
8-9. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 26.00;
10-11. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00;
10-11. Джамал Мусиала («Бавария») — 34.00.
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Думаю что тройка фаворитов это: Беллингем,Холланд,Кейн. Хотя говорить о фаворитах очень рано. Вспомните Бензема,который весной 22 шикарно играл.
Конечно, всё будет зависеть от весенних трофеев, но пока по статистике и влиянию на игру команды Джуд - №1 в мире!
Лёля стала как Брежнев, будут ей вручать ЗМ, пока в состоянии стоять на ногах))