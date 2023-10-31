Беллингем – главный фаворит на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров. Мбаппе – 2-й, Месси – 5-й, Роналду – 8-й

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Букмекеры назвали фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году.

Главным претендентом на приз считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (4.00). Места в тройке заняли Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (5.50).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.00;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.00;

3. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 5.50;

4. Харри Кейн («Бавария») – 7.00;

5. Лионель Месси («Интер Майами) – 8.00;

6-7. Кевин де Брюйне («Ман Сити) – 21.00;

6-7. Винисиус («Реал») – 21.00;

8-9. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 26.00;

8-9. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 26.00;

10-11. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00;

10-11. Джамал Мусиала («Бавария») — 34.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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18 комментариев

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Martin Naceri
Да Месси получит чего тут спорить )
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Дмитрий Рабко
И снова "Дорогой Леонид Ильич".
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КобеКириленко
Че тут делают Месси и Роналду. Роналду хотя бы на Евро сыграет, а Месси за обводки против 40-летних кубинцев в МЛС номинируют? С чего это Мбаппе выше Холланда? ПСЖ по традиции с этим ватокатом Энрике вылетят в 1/8,если конечно из группы выйдут.
Думаю что тройка фаворитов это: Беллингем,Холланд,Кейн. Хотя говорить о фаворитах очень рано. Вспомните Бензема,который весной 22 шикарно играл.
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Философ Востока
9 ЗМ на подходе 😂 Ромка этого точно не переживёт
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JENNINGS
Надеюсь, Джуд обязательно получит ЗМ в ближайшее время!
Конечно, всё будет зависеть от весенних трофеев, но пока по статистике и влиянию на игру команды Джуд - №1 в мире!
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Krauvec Cool
Я вообще удивлён, что в этом году "лучшего молодого игрока" отдали не Месси.
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Artem Piatkov
Роналду с 43+11 за 2023 год - однозначно в топ-10
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Leon Petov
Месси с 1 голом что вообще здесь забыл ?
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Донован хозяин НБА
Лёля пятая, вот умора))
Лёля стала как Брежнев, будут ей вручать ЗМ, пока в состоянии стоять на ногах))
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Кино Музыка
Не показывайте это Винисиусу)
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Mega• Battman
Ответ Александр Северный
никого не смущает присутствие повелителя песков на 8 месте)))) неужели арабы вновь организуют товарищеский турнир с трофеем похожим на КМ. и на фоне победы в нём провозгласят его двухкратным ЧМ)))))
а ни кого не смущает присутствие пенсионера из солнечного маями, для которого Америкосы придумают кубок типо ЧМ пляжного региона и дадут ему еще 5 пенальти и Золотой мячь.
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Максим Черкашин
Ответ Martin Naceri
Да Месси получит чего тут спорить )
Мяч Оклахоме забьёт, станет первым.:)))))
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