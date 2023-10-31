Беллингем – главный фаворит на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров. Мбаппе – 2-й, Месси – 5-й, Роналду – 8-й

Букмекеры назвали фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году.

Главным претендентом на приз считается полузащитник « » Джуд Беллингем (4.00). Места в тройке заняли (5.00) и Эрлинг Холанд (5.50).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.00;

2. Килиан Мбаппе (« ») – 5.00;

3. («Ман Сити») – 5.50;

4. («Бавария») – 7.00;

5. Лионель Месси («Интер Майами) – 8.00;

6-7. Кевин де Брюйне («Ман Сити) – 21.00;

6-7. Винисиус («Реал») – 21.00;

8-9. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 26.00;

8-9. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 26.00;

10-11. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00;

10-11. Джамал Мусиала («Бавария») — 34.00.

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