Гути о КЧМ: «Я вижу финал «ПСЖ» – «Реал». С приходом Алонсо и новых игроков у «Мадрида» есть преимущество»
Гути предсказал финалистов клубного чемпионата мира.
Турнир, в котором примут участие 32 клуба, начнется 14 июня в США.
– Суперкомпьютер Opta считает «ПСЖ» фаворитом. «Реал» занимает пятое место. Спасет ли победа на чемпионате мира сезон «Мадрида»?
– Сезон «Реала» всегда измеряется Ла Лигой и Лигой чемпионов. Но этот турнир действительно прекрасен, потому что он первый. Все клубы хотят, чтобы их считали первыми чемпионами.
С приходом Хаби Алонсо и новых игроков у команды есть преимущество и варианты, я думаю. Я вижу финал «ПСЖ» – «Реал», – сказал экс-полузащитник «сливочных».
Гути: «Мне не очень нравится «Золотой мяч». Не знаю, на основании чего его вручают. Если рассматривать сезон, возможно, фаворит – Дембеле. Хотя есть игроки и получше»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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