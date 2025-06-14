Гути о КЧМ: «Я вижу финал «ПСЖ» – «Реал». С приходом Алонсо и новых игроков у «Мадрида» есть преимущество»

Гути предсказал финалистов клубного чемпионата мира.

Турнир, в котором примут участие 32 клуба, начнется 14 июня в США.

– Суперкомпьютер Opta считает «ПСЖ» фаворитом. «Реал» занимает пятое место. Спасет ли победа на чемпионате мира сезон «Мадрида»?

– Сезон «Реала» всегда измеряется Ла Лигой и Лигой чемпионов. Но этот турнир действительно прекрасен, потому что он первый. Все клубы хотят, чтобы их считали первыми чемпионами.

С приходом Хаби Алонсо и новых игроков у команды есть преимущество и варианты, я думаю. Я вижу финал «ПСЖ » – «Реал», – сказал экс-полузащитник «сливочных».

Гути: «Мне не очень нравится «Золотой мяч». Не знаю, на основании чего его вручают. Если рассматривать сезон, возможно, фаворит – Дембеле. Хотя есть игроки и получше»