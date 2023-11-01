Сафиуллин в Париже обыграл Алькараса – это его первая победа над топ-3

во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл вторую ракетку мира – 6:3, 6:4.

26-летний россиянин третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях) и впервые победил игрока топ-3. В основную сетку в Париже он прошел из квалификации.

Алькарас впервые в карьере проиграл в первом же матче турнира.

Сафиуллин дальше встретится с Кареном Хачановым.

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