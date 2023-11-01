Сафиуллин в Париже обыграл Алькараса – это его первая победа над топ-3
Роман Сафиуллин во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 6:4.
26-летний россиянин третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях) и впервые победил игрока топ-3. В основную сетку в Париже он прошел из квалификации.
Алькарас впервые в карьере проиграл в первом же матче турнира.
Сафиуллин дальше встретится с Кареном Хачановым.
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"Какая интрига - удастся ли совсем молодому испанцу (недавно исполнилось 20 лет) навязать хоть какую-то борьбу опытному теннисисту, обладателю юниорского Australian Open 2015?"
Вот так вот иногда придуриваешься, пишешь всякую лабуду на спортсе, а потом вон оно как :))
Не просто так человек весь год идёт на подъем!
Успехов!
а вот ещё одну победу не могу вспомнить
А ведь он то молод)