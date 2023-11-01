Сафиуллин в Париже обыграл Алькараса – это его первая победа над топ-3

Теги ATP Rolex Paris Masters Роман Сафиуллин Карлос Алькарас Теннис

Роман Сафиуллин во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 6:4.

26-летний россиянин третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях) и впервые победил игрока топ-3. В основную сетку в Париже он прошел из квалификации.

Алькарас впервые в карьере проиграл в первом же матче турнира.

Сафиуллин дальше встретится с Кареном Хачановым.

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64 комментария

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nolan_90
Погодите, это реально?
+55
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VL80
Ну что, первая строчка рейтинга по итогам года Джоковича и 400+ недель на ней же становятся как никогда вероятными
+28
-2
+26
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Andreir888
Браво, Роман! Отличный матч выдал!!!
+24
0
+24
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Nikolay Stavrogin
Где купить футболку Сафиуллина?)
+16
-1
+15
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Viling
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что прямо перед матчем я написал коммент:

"Какая интрига - удастся ли совсем молодому испанцу (недавно исполнилось 20 лет) навязать хоть какую-то борьбу опытному теннисисту, обладателю юниорского Australian Open 2015?"

Вот так вот иногда придуриваешься, пишешь всякую лабуду на спортсе, а потом вон оно как :))
+12
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igor nn
Челик в мятой простой футболке ..без первой подачи вынис суперпупер Алькатраса!Мда.......
+14
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ivanzhu90
Наш богатырь, на матч поинтах волнительно стало, хорошо что Алькарас по сути 2 последних розыгрыша подарил.
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Omniscius
Ответ Евгений Фабиянчук
а кого и когда он ещё из топ-10 обыгрывал?
Зверева в Шанхае и Циципаса в прошлогоднем Марселе.
+9
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Mariaku
Восхитительная игра Романа, причём не на пределе возможностей! Если это важно, в лайве Рома уже 39-й, улучшил своё предыдущее достижение в рейтинге! Ему надо только психологически освоиться на уровне топов из топов и чуть больше стабильности, а мастерство и талант несомненны!
+9
0
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DakaR
Браво, Рома!!!!
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Егор Логвинов
Ромааа, лучший!
Не просто так человек весь год идёт на подъем!
Успехов!
+7
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_Вестерфельд
Смотрел этот матч. Рома не дрогнул. Да, где-то чуть нервничал, но в решающие моменты сыграл грамотно. Алькарас был не торт, но кого это волнует. Результат на табло!)
+7
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+7
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ivanzhu90
Ответ der König
Только - российское, а не - русское. Ни Роман, ни Карен - россияне, а не - русские. Один - татарин, другой - армянин.
Ну да, не русские, только матери русские, а так совсем сами не русские.
+7
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Crestbook
Рома красавчик, но Карасито был совсем плох. Видимо и правда уже все болит к концу сезона. И это в 20...
+7
-1
+6
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Олег Трофимов
жаль с Хачановым так рано..
+6
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AlexFed
Поймал карася - день удался.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
а кого и когда он ещё из топ-10 обыгрывал?
Зверева в Шанхае - получается, за месяц две победы над топ-10
а вот ещё одну победу не могу вспомнить
+6
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kustodievka
Шикарный настрой и концентрация у Ромы! Да, Алькарас сегодня звёзд с неба не хватал, но это не умаляет заслуг Романа 💯
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Паскаль Шимбонда
Поплыл под конец сезона Алькарас)
А ведь он то молод)
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инок
Алькатрас, конечно, был разобранный, но это его проблемы. А Роман просто красавчик, уверенная, классная работа!
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mr_ h2o
Новаку хоть что-то придется делать для сохранения первой строчки или можно дальше чилить?))
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Евгений Фабиянчук
Ответ Omniscius
Зверева в Шанхае и Циципаса в прошлогоднем Марселе.
точно, Ципаса тоже драл, спасибо
+4
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der König
Ответ Function
Рома молодец, но никакой сенсации нет. Это испанская тема - они так бешено тренируются, что к концу сезона всегда никакие. Поэтому Надаль никогда не выигрывал Итоговый и вообще сливал в конце сезона.
Бред. Это не испанская тема, а поражение конкретно Алькатраса. Ну и победа Ромы соответственно.
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Function
Ответ der König
Бред. Это не испанская тема, а поражение конкретно Алькатраса. Ну и победа Ромы соответственно.
Победу Ромы никто не умаляет. Но посмотрите статистику игры Надаля в конце сезона и залах
+3
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R
ох уж эти теннисные Сафы)
+2
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