Лебеф о поведении Эми Мартинеса после финала ЧМ: «Часто мне стыдно за футбол. Я тоже чемпион мира, но это не значит, что можно так себя вести»
Франк Лебеф осудил поведение Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.
Аргентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.
Вчера вратарь «Астон Виллы» получил трофей Яшина – приз лучшему вратарю мира от France Football. По прибытии на церемонию в Париже Мартинеса освистали.
Лебеф, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, осудил поведение Мартинеса.
«Часто мне стыдно за свой любимый вид спорта! 🤦🏻 Интересно, почему! 😳🤮», – написал француз в соцсетях, приложив фото поведения Мартинеса и фото игроков сборных ЮАР и Новой Зеландии после финала Кубка мира по регби.
Фото: инстаграм Франка Лебефа
Один из пользователей написал в комментариях: «Мистер Лебеф, пожалуйста, позволь Дибу Мартинесу делать все, что ему заблагорассудится. Он чемпион мира».
«Я тоже чемпион мира! Это не значит, что можно так себя вести», – ответил Лебеф.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
люди запомнят Мартинеса как дурачка сделавшего это
Хорошее поколение и стандарты интересные 😅😂