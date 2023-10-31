Лебеф о поведении Эми Мартинеса после финала ЧМ: «Часто мне стыдно за футбол. Я тоже чемпион мира, но это не значит, что можно так себя вести»

Франк Лебеф осудил поведение Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.

Аргентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.

Вчера вратарь « » получил трофей Яшина – приз лучшему вратарю мира от France Football. По прибытии на церемонию в Париже Мартинеса освистали.

Лебеф, чемпион мира-1998 в составе сборной , осудил поведение Мартинеса.

«Часто мне стыдно за свой любимый вид спорта! 🤦🏻 Интересно, почему! 😳🤮», – написал француз в соцсетях, приложив фото поведения Мартинеса и фото игроков сборных ЮАР и Новой Зеландии после финала Кубка мира по регби.

Фото: инстаграм

Один из пользователей написал в комментариях: «Мистер Лебеф, пожалуйста, позволь Дибу Мартинесу делать все, что ему заблагорассудится. Он чемпион мира».

«Я тоже чемпион мира! Это не значит, что можно так себя вести», – ответил Лебеф.

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