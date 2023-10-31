Лебеф о поведении Эми Мартинеса после финала ЧМ: «Часто мне стыдно за футбол. Я тоже чемпион мира, но это не значит, что можно так себя вести»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Франк Лебеф ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Франк Лебеф осудил поведение Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.

Аргентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.

Вчера вратарь «Астон Виллы» получил трофей Яшина – приз лучшему вратарю мира от France Football. По прибытии на церемонию в Париже Мартинеса освистали.

Лебеф, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, осудил поведение Мартинеса.

«Часто мне стыдно за свой любимый вид спорта! 🤦🏻 Интересно, почему! 😳🤮», – написал француз в соцсетях, приложив фото поведения Мартинеса и фото игроков сборных ЮАР и Новой Зеландии после финала Кубка мира по регби.

Фото: инстаграм Франка Лебефа

Один из пользователей написал в комментариях: «Мистер Лебеф, пожалуйста, позволь Дибу Мартинесу делать все, что ему заблагорассудится. Он чемпион мира».

«Я тоже чемпион мира! Это не значит, что можно так себя вести», – ответил Лебеф.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grime Font
адекватное мнение взрослого человека. но недалёкие персофаны Лео и просто глоры Аргентины скажут, что ничего такого в поведение мартинеса нет, хотя они же первыми осудили, если бы такое исполнил вратарь сборной Франции в случае победы.
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Мартинес обычный быдлан, что с таких взять?🐵
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Всему миру стыдно за таких чемпионов и таких обладателей наград
+29
-11
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Кому-то после такой выходки призы вручают, а кого-то за поцелуй загнобили.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Там в целом почти все арги вели себя как быдло последнее. Выигрывать достойно не все умеют.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Болел за Аргентину, но за жест Мартинеса до сих пор стыдно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
Ответ Экспертное мнение
Легендарный жест) Останется в истории как удар Зидана по Матерацци, правда Зизу тогда бросил страну ради самопиара. А Эми пропиарился уже после победы и сейва всех времен на ЧМ. Жест все обсуждают, Эми все обсуждают, добился своего.
легендарный со знаком минус
люди запомнят Мартинеса как дурачка сделавшего это
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
"Новое поколение - новые стандарты"

Хорошее поколение и стандарты интересные 😅😂
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Artem Piatkov
"Новое поколение - новые стандарты" Хорошее поколение и стандарты интересные 😅😂
"Стандарты" этапять, ага.😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Красиво он троллит все эти фейк награды
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Так он явно под чем-то был, как и все арги. Гомеса козлом отпущения сделали просто, а остальные как бы не при делах.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Мухарев
Ответ ApXuMaHqPuT
Мартинес обычный быдлан, что с таких взять?🐵
Я с на 100%.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Ман Сити
Красиво он троллит все эти фейк награды
Альтернативщик и неформал. So edgy that he cuts himself sometimes.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
Ответ Экспертное мнение
Матерацци все запомнили как чемпиона мира выключившего из игры лидера соперника, несмотря на его слова. Эми наверняка запомнят и за сейв на 123 мин.
восхищаться Матерацци за тот эпизод это как восхищаться Рамосом за то, что сломал Салаха в финале ЛЧ. Можно словить восторг в моменте, но потом понимаешь, что это лишь потому что они ошибочно остались безнаказанными за свои подлые действия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tkachik17
Ответ Grime Font
адекватное мнение взрослого человека. но недалёкие персофаны Лео и просто глоры Аргентины скажут, что ничего такого в поведение мартинеса нет, хотя они же первыми осудили, если бы такое исполнил вратарь сборной Франции в случае победы.
гениально аргументировать что-то догадками, как бы кто себя повел если бы что-то произошло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
l1973
Дурачок с Атлетико тоже тряс яйками,что из этого вышло все знают.Яйки заржавели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Максимюк
объясните, как мартинес может быть ниже буну в голосовании ЗМ, но при этом выше его в голосовании за приз лучшему вратарю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Хорошо, что он не догадался полечить себе запор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий