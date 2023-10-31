Этери Тутберидзе: «Загитовой нужно очень много тренироваться, чтобы быть в топе. Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Этери Тутберидзе объяснила, почему Алина Загитова не выступает на соревнованиях.

– Вот Алина Загитова. Для того, чтобы кататься так, как она каталась на Олимпиаде – после этого даже тот чемпионат мира, который она взяла, она немножко не в той форме уже была – она приходила на каток, без вранья, в 8 утра и уходила с катка в 9-10 вечера.

Потому что все это время она или в зале работала – до хореографии у нее полтора часа, она занималась ОФП. Потом хореография, потом лед, потом растяжки, потом опять у нее зал, потом лед, потом у нее опять ОФП и заминка. И вот в таком режиме она прожила полтора года для того, чтобы быть в топах.

– Если бы у нее не было такого режима, она бы не была в топе?

– Нет, она бы не была.

– Это был единственный вообще вариант?

– Для нее это единственный путь был быть в форме. Ей нужно очень много тренироваться. Очень много. Для того чтобы ей просто отзаниматься хореографией, ей надо было перед этим полтора часа ОФП с канатами и со всеми делами.

В таком режиме… ну почему я должна ее дальше заставлять? Она устала. Ну а в другом режиме у нее не будет такого результата. Мне ее силой заставить? – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому. 

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, чемпионка мира 2019 года. Последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. 

158 комментариев

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Беглый*
1-го же обещали, я ещё поп-корн не купил
+41
-6
+35
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Happy_Kleo
Ответ SALMON
«Не борец» не стал бы цеплять Риттбергер в самом конце произвольной на Олимпиаде. А Алина стала. Ей объективно придерживали оценки, когда во взрослые вышли ТЩК, думаю это стало решающим.
Придерживали оценки? Серьезно? То есть она должна была без ультра-си обыгрывать Косторную с трикселями или Трусову с несколькими квадами?
+53
-19
+34
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Raduga
Не вижу тут ничего плохого. Наоборот, в восхищении от Алины. Офигеть, умница.
+57
-32
+25
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Лиля Симонова
Ответ ЛисаАлиса78
Сейчас понабегут домохозяйки и боты писать, какая Алина плохая - устала и ушла) А что сейчас каждый второй на паузе -тьфу
Да почему плохая-то? Это адский труд. Девочка выполнила поставленные задачи. Она действительно устала и имеет право распоряжаться своей дальнейшей судьбой. Сейчас живет в свое удовольствие, толпы поклонников и фанатов, огромные гонорары, жизнь удалась.
+29
-5
+24
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Vendetta4111323
Будет горячо)
Этери все таки главный контент мейкер😅
+28
-5
+23
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SALMON
Ответ Ритт
Хватило ее только на полтора года, по счастливой случайности на эти полтора года пришлась Олимпиада. А дальше Алиночка усталь. И начались расписки, беготня в поля. На ЧМ везли с мигалками. Работать не хотелось. А нам ее поклонники всё пытаются внушить, что Алину выжили из спорта. Но увы, это оказалось не так. Не борец она, не орел. Это было видно тогда, когда она лед подметала, это видно и сейчас, когда она не учится, в шоу постоянно падает, и только красуется на первом.
«Не борец» не стал бы цеплять Риттбергер в самом конце произвольной на Олимпиаде. А Алина стала. Ей объективно придерживали оценки, когда во взрослые вышли ТЩК, думаю это стало решающим.
+64
-41
+23
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bona ulo
Ответ Ритт
Хватило ее только на полтора года, по счастливой случайности на эти полтора года пришлась Олимпиада. А дальше Алиночка усталь. И начались расписки, беготня в поля. На ЧМ везли с мигалками. Работать не хотелось. А нам ее поклонники всё пытаются внушить, что Алину выжили из спорта. Но увы, это оказалось не так. Не борец она, не орел. Это было видно тогда, когда она лед подметала, это видно и сейчас, когда она не учится, в шоу постоянно падает, и только красуется на первом.
Сомневаюсь, что вы хотя бы неделю такого режима выдержали.
Никто долго на износ тренироваться не может. Это реально тренировки на пределе возможностей. Спортсмены выдерживают такой темп только ради какой-то большой цели. Обычно это ОИ.
Человеку, который их выиграл, снова заставить себя работать в режиме на износ крайне тяжело. На это способны единицы. А уж если конкуренция в виде спорта такая, как была в женском одиночном, где на смену пришли фигуристки с квадами, то вряд ли бы кто на это вообще пошел. Алина после ОИ выдержала еще сезон и выиграла-таки ЧМ. После этого заявлять, что она не боец - глупость. Любой спортсмен, дошедший до уровня ОИ, боец уже по определению.
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Сережа-молодец!
Вот и ответ на вопрос, почему девочки рано заканчивают
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Raduga
Ответ Юра Плисецкий
А когда-то Тутберидзе говорила, что у Алины врождённая грация и чувство позы. А теперь и хореография каждый день до посинения. Лол.
Без тренировок никакое чувстао позы не поможет
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Nensy22
Как в таком режиме можно выдержать хоть сколько-то.... Тем более 1,5 года. Это каторга какая-то. Что должно мотивировать, чтобы так пахать
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Raduga
Ответ Hug For Yuzu
Какая же мерзкая тётка. Ни один тренер мира так помоями своих учеников не поливает, как Тутберидзе. Хоть кем-то после ухода или завершения карьеры она довольна осталась? 🙄
Что плохого на этот раз сказала Этери?.Что Алине надо тренироваться?) А вы не знали?)
+23
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+16
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Ритт
Хватило ее только на полтора года, по счастливой случайности на эти полтора года пришлась Олимпиада. А дальше Алиночка усталь. И начались расписки, беготня в поля. На ЧМ везли с мигалками. Работать не хотелось. А нам ее поклонники всё пытаются внушить, что Алину выжили из спорта. Но увы, это оказалось не так. Не борец она, не орел. Это было видно тогда, когда она лед подметала, это видно и сейчас, когда она не учится, в шоу постоянно падает, и только красуется на первом.
+69
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Happy_Kleo
Ответ Max Madov
Сильный характер у Алины. Поэтому она единственная в России выиграла все титулы.
А у других были шансы выиграть все? С Ковидом,СВО и как следствием отменой нескольких ЧМ, ЧЕ,ФГП для наших спортсменов?
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Anisu
Ответ Hug For Yuzu
Сначала на мой вопрос ответьте, прежде чем свои задавать. Назовите хоть одного бывшего ученика ТШТ о котором она хорошо отзывалась бы: у неё все ленивые, толстые, капризные, неблагодарные и ТД
Вообще-то, она только что назвала Загитову очень трудолюбивой, и рассказала, что ей не просто досталась олимпийская медаль. И она, как тренер, не чувствует за собой морального права заставлять спортсмена работать в таком ритме. Читать и слушать бы для начала научились, а потом свои комментарии бы строчили.
+15
-2
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ЛисаАлиса78
Сейчас понабегут домохозяйки и боты писать, какая Алина плохая - устала и ушла)
А что сейчас каждый второй на паузе -тьфу
+32
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Камелия Амелия
Ответ Anatiana
А ведь это был самый распространённый миф: Медведева пахала, чтобы брать медали, а Загитова талантлива. А выясняется, что и спортивного таланта там - с гулькин нос. Четверные и 3А она не потянула, скольжение на троечку, пластика не лучше чем у хоккеиста. Всё сделали грибы и остуствие конкуренции. Истинный её "талант" мы видим сейчас. Талант там только один - бюджет сосать.
Ну почему же. Загитовой надо было сильно пахать чтобы быть в форме, но от природы у нее неплохие прыжки, даже в каком-то интервью Этери говорила что у Алины был запал на ультра си, но они не стали рисковать, так как выходила во взрослые + у Заги очень неплохая передача образа, как говорит тренер «чувство позы», она очень гармонична на льду и эстетично выглядит, у нее очень хорошие вращения, отличная центровка даже сейчас. Разве это все не талант?
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ЛисаАлиса78
Заставляла, когда нужно было Жене нос утереть. А потом вышли ТЩК и всё)
Алина хотел вернуться, иначе бы не тренировалась всё лето. Даже программа была готова. Но что-то пошло не так) Уже не так сильно нужна, есть новые девочки и Женечка вернулась (ненадолго).

К сожалению, не все тренера такие поддерживающие, как Мишин. Лиза чувствовала поддержку от того и карьеру долгая. Алина, какие и многие другие, оказалась не нужна
+31
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Marya Y
Вообще-то, это самоповтор. Тутберидзе уже говорила, что Загитовой нужно быть постоянно в шейпе(с.), году в 2020.
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Justme
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Ты для себя реши на что набрасывать: "бесплатные ништяки" или "30% отстегивает"?!
Хотя о чем я? Главное ведь это набросить, излить свою желчь.
+13
-3
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B.Jones
Ответ Nensy22
Как в таком режиме можно выдержать хоть сколько-то.... Тем более 1,5 года. Это каторга какая-то. Что должно мотивировать, чтобы так пахать
Родители есно. Пока не выросло.😁
+10
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+9
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Anna
Ответ Hug For Yuzu
Какая же мерзкая тётка. Ни один тренер мира так помоями своих учеников не поливает, как Тутберидзе. Хоть кем-то после ухода или завершения карьеры она довольна осталась? 🙄
Где вы помои увидели? Лишь бы набросить?
+12
-3
+9
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Lana-shu
Ответ Ритт
Хватило ее только на полтора года, по счастливой случайности на эти полтора года пришлась Олимпиада. А дальше Алиночка усталь. И начались расписки, беготня в поля. На ЧМ везли с мигалками. Работать не хотелось. А нам ее поклонники всё пытаются внушить, что Алину выжили из спорта. Но увы, это оказалось не так. Не борец она, не орел. Это было видно тогда, когда она лед подметала, это видно и сейчас, когда она не учится, в шоу постоянно падает, и только красуется на первом.
Так то у Загитовой стартов было больше, чем у всех остальных из тш. Кроме ем. Но и ем не сильно больше. Лучше отпахать и получить все. , чем быть в фк годами и мимо ои
+21
-12
+9
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Самая цитируемая и вообще недура
Ну все. Пошла вода горячая 😂
+16
-8
+8
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Vir_Cotto
Ответ ЛисаАлиса78
Сейчас понабегут домохозяйки и боты писать, какая Алина плохая - устала и ушла) А что сейчас каждый второй на паузе -тьфу
А другие домохозяйки с другими ботами понабегут писать, какая Алина хорошая и прекрасная. Так что не переживайте сильно.
+14
-6
+8
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Зулфира Мухаметшина
Молодец Алина стараниями взяла ,трудяга.
+14
-6
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