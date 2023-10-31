Этери Тутберидзе: «Загитовой нужно очень много тренироваться, чтобы быть в топе. Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала»

Этери Тутберидзе объяснила, почему Алина Загитова не выступает на соревнованиях.

– Вот Алина Загитова. Для того, чтобы кататься так, как она каталась на Олимпиаде – после этого даже тот чемпионат мира, который она взяла, она немножко не в той форме уже была – она приходила на каток, без вранья, в 8 утра и уходила с катка в 9-10 вечера.

Потому что все это время она или в зале работала – до хореографии у нее полтора часа, она занималась ОФП. Потом хореография, потом лед, потом растяжки, потом опять у нее зал, потом лед, потом у нее опять ОФП и заминка. И вот в таком режиме она прожила полтора года для того, чтобы быть в топах.

– Если бы у нее не было такого режима, она бы не была в топе?

– Нет, она бы не была.

– Это был единственный вообще вариант?

– Для нее это единственный путь был быть в форме. Ей нужно очень много тренироваться. Очень много. Для того чтобы ей просто отзаниматься хореографией, ей надо было перед этим полтора часа ОФП с канатами и со всеми делами.

В таком режиме… ну почему я должна ее дальше заставлять? Она устала. Ну а в другом режиме у нее не будет такого результата. Мне ее силой заставить? – сказала в интервью Леониду Слуцкому.

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, чемпионка мира 2019 года. Последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.