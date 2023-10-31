Этери Тутберидзе: «Загитовой нужно очень много тренироваться, чтобы быть в топе. Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала»
Этери Тутберидзе объяснила, почему Алина Загитова не выступает на соревнованиях.
– Вот Алина Загитова. Для того, чтобы кататься так, как она каталась на Олимпиаде – после этого даже тот чемпионат мира, который она взяла, она немножко не в той форме уже была – она приходила на каток, без вранья, в 8 утра и уходила с катка в 9-10 вечера.
Потому что все это время она или в зале работала – до хореографии у нее полтора часа, она занималась ОФП. Потом хореография, потом лед, потом растяжки, потом опять у нее зал, потом лед, потом у нее опять ОФП и заминка. И вот в таком режиме она прожила полтора года для того, чтобы быть в топах.
– Если бы у нее не было такого режима, она бы не была в топе?
– Нет, она бы не была.
– Это был единственный вообще вариант?
– Для нее это единственный путь был быть в форме. Ей нужно очень много тренироваться. Очень много. Для того чтобы ей просто отзаниматься хореографией, ей надо было перед этим полтора часа ОФП с канатами и со всеми делами.
В таком режиме… ну почему я должна ее дальше заставлять? Она устала. Ну а в другом режиме у нее не будет такого результата. Мне ее силой заставить? – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому.
Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, чемпионка мира 2019 года. Последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.
Этери все таки главный контент мейкер😅
Никто долго на износ тренироваться не может. Это реально тренировки на пределе возможностей. Спортсмены выдерживают такой темп только ради какой-то большой цели. Обычно это ОИ.
Человеку, который их выиграл, снова заставить себя работать в режиме на износ крайне тяжело. На это способны единицы. А уж если конкуренция в виде спорта такая, как была в женском одиночном, где на смену пришли фигуристки с квадами, то вряд ли бы кто на это вообще пошел. Алина после ОИ выдержала еще сезон и выиграла-таки ЧМ. После этого заявлять, что она не боец - глупость. Любой спортсмен, дошедший до уровня ОИ, боец уже по определению.
А что сейчас каждый второй на паузе -тьфу
Алина хотел вернуться, иначе бы не тренировалась всё лето. Даже программа была готова. Но что-то пошло не так) Уже не так сильно нужна, есть новые девочки и Женечка вернулась (ненадолго).
К сожалению, не все тренера такие поддерживающие, как Мишин. Лиза чувствовала поддержку от того и карьеру долгая. Алина, какие и многие другие, оказалась не нужна
Хотя о чем я? Главное ведь это набросить, излить свою желчь.