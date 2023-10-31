«Зенит» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 10:3
«Зенит» продлил победную серию до пяти матчей.
Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 3 октября петербуржцы также победили «Балтику» (2:1) в Кубке и «Сочи» (2:0), «Крылья» (3:1) и «Ахмат» (2:1) в Мир РПЛ.
Далее «Зенит» вновь сыграет с «Балтикой» – это произойдет 4 ноября в рамках чемпионата России.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
--по щщам получите лохи! отвечал он в ответ
--но мы всегда правы а нет?
--сделайте друг-другу минет!