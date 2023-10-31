«Зенит» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 10:3

«Зенит» продлил победную серию до пяти матчей.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла « » (1:0) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 3 октября петербуржцы также победили «Балтику» (2:1) в Кубке и «Сочи» (2:0), «Крылья» (3:1) и «Ахмат» (2:1) в Мир .

Далее « » вновь сыграет с «Балтикой» – это произойдет 4 ноября в рамках чемпионата России.

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