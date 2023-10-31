«Зенит» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 10:3

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» продлил победную серию до пяти матчей.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 3 октября петербуржцы также победили «Балтику» (2:1) в Кубке и «Сочи» (2:0), «Крылья» (3:1) и «Ахмат» (2:1) в Мир РПЛ.

Далее «Зенит» вновь сыграет с «Балтикой» – это произойдет 4 ноября в рамках чемпионата России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Зенит с победой 👌😁Победа всегда важна! Составляющая дальнейшего фундамента и прогресса!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Забоев
Возвращение чемпиона, чë.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Зенит с победой, Сергеева с 5 голом, Кругового с дочкой! И Коваленко с привозом.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Сергеев сегодня красавчик конечно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mahurat
Ответ Любовь Мелехова
Зенит с победой, Сергеева с 5 голом, Кругового с дочкой! И Коваленко с привозом.
Коваленко, да и Кейросу с Ренаном рановато еще в основу Зенита, Сутормину - поздновато, Ерохину, разве что почетным капитаном, Чистякову, Круговому, Изидору - люлей и тренироваться на базе, Мостовому - уверенности.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Гегемон всея Руси, набрал чемпионский ход, разбегайся кто куда, а то уши оторвутся.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зайцев Руслан
Ответ ZarvuR2020
Сергеев сегодня красавчик конечно
Стабильно красавчик, не только сегодня
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
An Kr
Два болбеса ЦЗ КС вместо фола бегут рядом с Сергеевым и не мешают ни чем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер Сгибальщик
всех СБГ с победой!Ваня-гол!ему коробочку сделали но он похоже(как и в матче с чеченами) вообще не замечает сколько их там,этих соперников)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Гущин
Цифры выглядят завораживающе, я даже не сразу понял о чём тут речь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pashajj
Порту...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер Сгибальщик
--физрук! говорили они
--по щщам получите лохи! отвечал он в ответ
--но мы всегда правы а нет?
--сделайте друг-другу минет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Из них 3 считай вторым составом или в полноги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий