Президент Бразилии: «Месси должен служить примером для наших игроков. «Золотой мяч» не сочетается с вечеринками. Сколько уже лет у Бразилии не было настоящего кумира?»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Политика Интер Майами Футбол

Президент Бразилии Лула да Силва призвал бразильцев равняться на Лионеля Месси.

«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Парню 36 лет, он чемпион мира, получил «Золотой мяч» и все такое. Он должен стать примером самоотверженности для молодежи.

Тот, кто хочет выиграть «Золотой мяч», должен быть самоотверженным, должен быть профессионалом. Это не сочетается с тусовками и вечеринками», – написал глава государства.

«Месси должен быть примером для ребят, которые сверкают на ТВ и в которых мы видим будущих звезд, однако затем они просто исчезают. Появляется 17-летний парнишка, а потом его продают.

Мы больше не творим. Сколько уже лет у Бразилии не было настоящего кумира?» – добавил президент.

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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59 комментариев

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Денис Ширинов
Где-то заплакал Неймар
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Nurbek Jarylkhanov
Лула прав, Месси это пример невероятного профессионализма ну и любовь к футболу. Отметим еще и Роналду!
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vaniaEee
Ответ Денис Ширинов
Где-то заплакал Неймар
А что плакать то, он выбрал вечеринки и покер
+30
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Иван Иванов
Отсылка к Неймару.....
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Философ Востока
Мужчине 38 лет, легенда Реала. Он был трижды подряд победителем Лиги Чемпионов, выигрывал ЗМ. Он должен быть источником вдохновения для детей. Сколько лет у мира не было таких примеров как он? Скромный, порядочный, ставящий команду выше себя. Я конечно же про Луку Модрича.
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Domian
Ответ Философ Востока
Мужчине 38 лет, легенда Реала. Он был трижды подряд победителем Лиги Чемпионов, выигрывал ЗМ. Он должен быть источником вдохновения для детей. Сколько лет у мира не было таких примеров как он? Скромный, порядочный, ставящий команду выше себя. Я конечно же про Луку Модрича.
Лука кстати поздравил Лео.
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Domian
Как же резонирует признание Месси во всем мире, заслуженность его 8 ЗМ, триумфа его на ЧМ с тем, что предпринимает спортс и артемки для +.
Как будто два разных мира.
В одном , реальном дань - величию, уважение, признание заслуг. Когда даже глава Бразилии тебя, аргентинца, ставит в пример.
В вымышлееном, на спортс ру - не заслужил, все куплено, кто угодно лишь бы не Месси.
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Raul Gim
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Лула прав, Месси это пример невероятного профессионализма ну и любовь к футболу. Отметим еще и Роналду!
Лула решил просто подколоть Неймара за то, что тот поддерживал Болсонару на президентских выборах.
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Философ Востока
Ответ Domian
Лука кстати поздравил Лео.
Круто, он и перед финалом пожелал Лео выиграть ЧМ.
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Digger86
Ответ Денис Ширинов
Где-то заплакал Неймар
И разок перевернулся для пущего эффекта
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c5dsk7xqqb
Ответ Domian
Как же резонирует признание Месси во всем мире, заслуженность его 8 ЗМ, триумфа его на ЧМ с тем, что предпринимает спортс и артемки для +. Как будто два разных мира. В одном , реальном дань - величию, уважение, признание заслуг. Когда даже глава Бразилии тебя, аргентинца, ставит в пример. В вымышлееном, на спортс ру - не заслужил, все куплено, кто угодно лишь бы не Месси.
Даже если убрать восьмой ЗМ. Стоит посмотреть на карьеру Месси. Ни разу не был замечен на тусовках, вечеринках. Профессионал настоящий, именно этого не хватает бразилам. Тот же Винисиус вроде бы был профессионалом, а сейчас погряз в расизм. И уже начал сдавать, по сравнению с прошлым сезоном
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Tristan...
Ого. Это уже новый уровень влияния на молодых футболистов. И не простых, а самых настоящих бразильцев. Если они возьмут пример с Месси (аргентинца) - это станет совершенно иным измерением его величия. Аргентинец... которому покорилось невозможное...
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modesto
Естественно лучше, чтобы в спорте твою страну ассоциировали с Сенной, а не Неймаром. Второй вариант подойдет разве что для рекламы карнавалов, но там и без него есть чем завлечь.
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Водяра
Норм унизил Неймара который за Балсонаро жилы рвал.
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Domian
Ответ VictorVallecano
Классно у тебя мир делится на черное и белое, на реальный мир и спортс.ру.
https://twitter.com/LulaOficial/status/1719349239233347695?t=tZi0nQcG2d4v41XiYGD42w&s=19
Вот посмотри как глава страны, соперника Аргентины на футбольном поле, отдает дань величию Лео Месси.
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RusKRG
Ответ VictorVallecano
Классно у тебя мир делится на черное и белое, на реальный мир и спортс.ру.
Главное чтобы Винисиус это не увидел, а то опять скажет что это расизм :)
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Mikko
Ответ Raul Gim
Лула решил просто подколоть Неймара за то, что тот поддерживал Болсонару на президентских выборах.
Лула из тех, кто такого случая не упустит.
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BaldFraud
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Лула прав, Месси это пример невероятного профессионализма ну и любовь к футболу. Отметим еще и Роналду!
Невероятный профессионализм в отношении к режиму - это про одержимого психопата Роналду. Месси же просто аутист, который не любит тусовки и вечеринки.
Очередные примеры того, что великие гении - это люди с небольшими бедами с башкой.
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AnMe
Это у бразилов большая проблема, раз президент влез с таким замечанием.
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Renki
Ты на кого это, президентская морда, намекаешь?! )
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marchellinos
Ответ Денис Ширинов
Где-то заплакал Неймар
Это его выбор и решение. Ему жить с этим.
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VictorVallecano
Ответ Domian
Как же резонирует признание Месси во всем мире, заслуженность его 8 ЗМ, триумфа его на ЧМ с тем, что предпринимает спортс и артемки для +. Как будто два разных мира. В одном , реальном дань - величию, уважение, признание заслуг. Когда даже глава Бразилии тебя, аргентинца, ставит в пример. В вымышлееном, на спортс ру - не заслужил, все куплено, кто угодно лишь бы не Месси.
Классно у тебя мир делится на черное и белое, на реальный мир и спортс.ру.
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Христиан Юла
Ответ teo_heel
Дома в 2014 году был полуфинал и матч за третье место... но да, 1:7 и 0:3 от Германии и Нидерландов соответственно.
А про домашний чемпионат мира и речи нет.. Это катастрофа №1.
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Большой Сэми
У казахов есть поговорка:
—Дочь, тебе говорю, невестка а ты слушай.
Кто "невестка" в этой поговорке думаю понятно кто
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Booligan
Ответ Digger86
И разок перевернулся для пущего эффекта
нет, он в гипсе после операции, пока рано
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