Президент Бразилии: «Месси должен служить примером для наших игроков. «Золотой мяч» не сочетается с вечеринками. Сколько уже лет у Бразилии не было настоящего кумира?»
Президент Бразилии Лула да Силва призвал бразильцев равняться на Лионеля Месси.
«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Парню 36 лет, он чемпион мира, получил «Золотой мяч» и все такое. Он должен стать примером самоотверженности для молодежи.
Тот, кто хочет выиграть «Золотой мяч», должен быть самоотверженным, должен быть профессионалом. Это не сочетается с тусовками и вечеринками», – написал глава государства.
«Месси должен быть примером для ребят, которые сверкают на ТВ и в которых мы видим будущих звезд, однако затем они просто исчезают. Появляется 17-летний парнишка, а потом его продают.
Мы больше не творим. Сколько уже лет у Бразилии не было настоящего кумира?» – добавил президент.
Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как будто два разных мира.
В одном , реальном дань - величию, уважение, признание заслуг. Когда даже глава Бразилии тебя, аргентинца, ставит в пример.
В вымышлееном, на спортс ру - не заслужил, все куплено, кто угодно лишь бы не Месси.
Вот посмотри как глава страны, соперника Аргентины на футбольном поле, отдает дань величию Лео Месси.
Очередные примеры того, что великие гении - это люди с небольшими бедами с башкой.
—Дочь, тебе говорю, невестка а ты слушай.
Кто "невестка" в этой поговорке думаю понятно кто