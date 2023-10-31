Президент Бразилии Лула да Силва призвал бразильцев равняться на Лионеля Месси.

«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Парню 36 лет, он чемпион мира, получил «Золотой мяч» и все такое. Он должен стать примером самоотверженности для молодежи.

Тот, кто хочет выиграть «Золотой мяч», должен быть самоотверженным, должен быть профессионалом. Это не сочетается с тусовками и вечеринками», – написал глава государства.

«Месси должен быть примером для ребят, которые сверкают на ТВ и в которых мы видим будущих звезд, однако затем они просто исчезают. Появляется 17-летний парнишка, а потом его продают.

Мы больше не творим. Сколько уже лет у Бразилии не было настоящего кумира?» – добавил президент.

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