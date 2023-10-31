Месси о будущем «Золотого мяча»: «Может быть ожесточенная борьба между Холандом, Мбаппе и Винисиусом. Ямаль тоже сможет побороться»

Лионель Месси оценил, кто поборется за «Золотой мяч» в будущем.

«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как , и .

Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что , который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком, [сможет побороться].

Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра», – сказал форвард « » в интервью L’Équipe.

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