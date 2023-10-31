Месси о будущем «Золотого мяча»: «Может быть ожесточенная борьба между Холандом, Мбаппе и Винисиусом. Ямаль тоже сможет побороться»
Лионель Месси оценил, кто поборется за «Золотой мяч» в будущем.
«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.
Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком, [сможет побороться].
Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipe.
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Месси заслужил «Золотой мяч»?
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Вини - яркий талант, но с таким характером далеко не пойдёт. Уже в этом сезоне начал деградировать по сравнению с двумя предыдущими.
Холанд, Беллигем, Мбаппе.
Гризманн, но только если атлеты каким-то чудом возьмут ЛЧ.
КДБ тоже пока ещё рано списывать.
В прошлом сезоне тоже было много эмоций, но он феерил.
сыграл полторы игры - всё, новая легенда футбола. хотя, с умственными способностями гоата давно всё ясно, но сказать такую глупость даже он должен был постараться очень сильно...
Следующий ЗМ получит Гави (почему нет, после награды Эмилиано Мартинесу )))