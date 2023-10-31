Месси о будущем «Золотого мяча»: «Может быть ожесточенная борьба между Холандом, Мбаппе и Винисиусом. Ямаль тоже сможет побороться»

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Лионель Месси оценил, кто поборется за «Золотой мяч» в будущем.

«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.

Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком, [сможет побороться].

Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipe.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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35%
Эрлинг Холанд

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75 комментариев

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Квадратное личико
Сразу видно, Лео особо за европейским футболом не следит) Там широкоплечий юноша с именем Джуд творит чудеса.
+67
-9
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Ханс Ланда
Лапорта на самом деле просил Месси сказать иначе: «Может быть ожесточенная борьба между Ямалом, Гави и Бальде. Холланд тоже сможет побороться»
+34
-1
+33
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everythingiknow00
Ответ Квадратное личико
Сразу видно, Лео особо за европейским футболом не следит) Там широкоплечий юноша с именем Джуд творит чудеса.
Щас бы упоминать ямала и не упоминать лучшего футболиста мира на данный момент))
+24
-12
+12
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bel01
Ямаль - пока ничто. Ловкий подросток, которого выпускают немного побегать с мячом в конце, особенно если судьба матча уже решена.

Вини - яркий талант, но с таким характером далеко не пойдёт. Уже в этом сезоне начал деградировать по сравнению с двумя предыдущими.

Холанд, Беллигем, Мбаппе.
Гризманн, но только если атлеты каким-то чудом возьмут ЛЧ.
КДБ тоже пока ещё рано списывать.
+15
-3
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Антон Колесников
Но перед этим я возьму еще парочку для круглого числа - добавил Месси
+17
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Экспертное мнение
"ЗМ потерял ценность и значимость" - сказали хейтерки и начали обсуждать будущих претендентов на ЗМ))) Вся суть
+14
-7
+7
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HK Traktor
Винисиус будет бороться только с расизмом.
+7
-1
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Cyle Rayner
Ответ everythingiknow00
Щас бы упоминать ямала и не упоминать лучшего футболиста мира на данный момент))
так он упомянул Холланда
+10
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Игорь Новиков
Ответ bel01
Ямаль - пока ничто. Ловкий подросток, которого выпускают немного побегать с мячом в конце, особенно если судьба матча уже решена. Вини - яркий талант, но с таким характером далеко не пойдёт. Уже в этом сезоне начал деградировать по сравнению с двумя предыдущими. Холанд, Беллигем, Мбаппе. Гризманн, но только если атлеты каким-то чудом возьмут ЛЧ. КДБ тоже пока ещё рано списывать.
У Винисиуса не из-за характера проблемы, скорее, а из-за новой схемы и позиции. Он пока не освоился.

В прошлом сезоне тоже было много эмоций, но он феерил.
+4
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Тюменский медвежонок
в целом по этому интервью можно сделать четкий вывод что Месси не далеко ушел от своих "фанатиков", плюс-минус мышление такое же
+2
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Kahn01
Что здесь делает Винисиус вообще непонятно. Он свою премию вчера получил, этого достаточно.
+2
0
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Tollie
о, и этот туда же... какой Ямаль? я вообще не помню случаев, чтобы абсолютно посредственного молодняка так сильно пиарили. даже вокруг Фредди Аду не было столько шума, хотя он в 14 лет начал играть.

сыграл полторы игры - всё, новая легенда футбола. хотя, с умственными способностями гоата давно всё ясно, но сказать такую глупость даже он должен был постараться очень сильно...
+4
-3
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Квадратное личико
Ответ everythingiknow00
Щас бы упоминать ямала и не упоминать лучшего футболиста мира на данный момент))
Корпоративная этика 🤷🏻‍♂️
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Альфред
Белингем ещё может включиться, если продолжит в том же духе.
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Evengar
ЗМ давным-давно превратился в уг, как и Евровидение. Поэтому, никакого значения он уже не имеет.
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Прошлтт Рооллшг
Ответ Ханс Ланда
Лапорта на самом деле просил Месси сказать иначе: «Может быть ожесточенная борьба между Ямалом, Гави и Бальде. Холланд тоже сможет побороться»
😜👍
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ymuller
Ответ bel01
Ямаль - пока ничто. Ловкий подросток, которого выпускают немного побегать с мячом в конце, особенно если судьба матча уже решена. Вини - яркий талант, но с таким характером далеко не пойдёт. Уже в этом сезоне начал деградировать по сравнению с двумя предыдущими. Холанд, Беллигем, Мбаппе. Гризманн, но только если атлеты каким-то чудом возьмут ЛЧ. КДБ тоже пока ещё рано списывать.
Я тоже не понимаю что так про этого Ямала говорят. Талант допустим, но также про Фати говорили, и что?
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Дмитрий Гончаров
Ответ Абу Огого
Справедливости ради, Модрич вышел не в стартовом составе, а когда вышел — Барселона «ушла» с поля и отдала победу. Вообще забавно, когда кто-то другой побеждает так — многие пишут «терпели, старались несмотря на то, что игра в первом тайме не шла, но смогли. мужики», а когда так делает Мадрид, то — «мы доминировали 60 минут» (хотя по факту тайм). матч идёт до итогового свистка арбитра ;)
Один шикарный удар и дичайший отскок от Модрича - вот что сделал Беллингем и Реал на поле. Во всем остальном его и близко не было видно, как и всех остальных, может за исключением Карвахаля, который просто не давал продохнуть Феликсу и Бальде. Вот он красавчик. По факту на поле играла одна команда, а победила другая. Бывает. Ничего страшного. К слову гол барсы тоже был шальной, на ошибках. По справедливости 1:1 было бы закономерным результатом. Последний гол аномалия, без негатива к Джуду, он реально огромный талант и Реалу с ним очень и очень повезло.
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Абу Огого
Ответ Дмитрий Гончаров
Справедливости ради Барса катала и Кросса и Модрича 75% времени. А Джуд вообще был подавлен 80% времени Гави.
Справедливости ради, Модрич вышел не в стартовом составе, а когда вышел — Барселона «ушла» с поля и отдала победу. Вообще забавно, когда кто-то другой побеждает так — многие пишут «терпели, старались несмотря на то, что игра в первом тайме не шла, но смогли. мужики», а когда так делает Мадрид, то — «мы доминировали 60 минут» (хотя по факту тайм). матч идёт до итогового свистка арбитра ;)
+1
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Alex Miheev
Ответ Квадратное личико
Сразу видно, Лео особо за европейским футболом не следит) Там широкоплечий юноша с именем Джуд творит чудеса.
Ага, пару зм точно получит
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ bel01
Ямаль - пока ничто. Ловкий подросток, которого выпускают немного побегать с мячом в конце, особенно если судьба матча уже решена. Вини - яркий талант, но с таким характером далеко не пойдёт. Уже в этом сезоне начал деградировать по сравнению с двумя предыдущими. Холанд, Беллигем, Мбаппе. Гризманн, но только если атлеты каким-то чудом возьмут ЛЧ. КДБ тоже пока ещё рано списывать.
Мбаппе тоже с таким характером вряд-ли выиграет
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Achilles 21
Ответ ymuller
Я тоже не понимаю что так про этого Ямала говорят. Талант допустим, но также про Фати говорили, и что?
ну а как не говорит про таланты, а по фати то его травмы прибили
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Pelerin
Ответ Дмитрий Гончаров
Справедливости ради Барса катала и Кросса и Модрича 75% времени. А Джуд вообще был подавлен 80% времени Гави.
99%... а в отведённые секунды забил всего 2 гола.
Следующий ЗМ получит Гави (почему нет, после награды Эмилиано Мартинесу )))
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Северный болельщик
Левандовский загрустил
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VuNePonimaete
Ответ Ханс Ланда
Лапорта на самом деле просил Месси сказать иначе: «Может быть ожесточенная борьба между Ямалом, Гави и Бальде. Холланд тоже сможет побороться»
у Фермина Лопеса даже шансов побольше, чем у Ямала, он заметно лучше смотрится, но его так не пиарят
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