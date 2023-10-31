«Я был буквально в 10 метрах от смерти». Отец Большунова рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области
Отец Большунова рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области.
– Сейчас вы по-прежнему живете в Подывотье?
– Это больная для меня тема. Я бы не хотел про нее много говорить. Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от нее буквально в 10 метрах. Мы сейчас живем в Брянской области, но в другом месте.
– Когда это случилось, кто-то еще был дома, кроме вас?
– Нет, слава богу! Никого не было, а я остался жив.
– Елена Вяльбе и Юрий Бородавко говорили, что во дворе дома взорвался снаряд, в результате чего был частично поврежден дом, разрушен колодец. Это же тот самый момент?
– Этот дом я построил своими руками. Настя и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришел, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что еще остается? – сказал Александр Большунов-старший.
Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»
А по сводкам с Первого канала и в прочих ультрапатриотических СМИ, успех за успехом и успешное продвижение, хотя по факту даже не везде банально граница прикрыта.
Даже физических не пострадавших, но психологически надломленных - десятки миллионов, а если взять все регионы, где происходят конфликты, то сотни миллионов.
Будем надеяться, что 2024 будет лучше. Что нам ещё остаётся...