«Я был буквально в 10 метрах от смерти». Отец Большунова рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Политика Александр Большунов Александр Большунов-старший Лыжи

Отец Большунова рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области.

– Сейчас вы по-прежнему живете в Подывотье?

– Это больная для меня тема. Я бы не хотел про нее много говорить. Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от нее буквально в 10 метрах. Мы сейчас живем в Брянской области, но в другом месте.

– Когда это случилось, кто-то еще был дома, кроме вас?

– Нет, слава богу! Никого не было, а я остался жив.

– Елена Вяльбе и Юрий Бородавко говорили, что во дворе дома взорвался снаряд, в результате чего был частично поврежден дом, разрушен колодец. Это же тот самый момент?

– Этот дом я построил своими руками. Настя и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришел, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что еще остается? – сказал Александр Большунов-старший.

Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»

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22 комментария

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feelnosorry
Ну остается только президента переизбрать, что делать то остается?
+41
-9
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Бухло
Самое интересное, что вот подобные "прилеты" для многих станут не сигналом задаться вопросом "а кто же всё это начал и получил ответку?", а сработает как "русских людей обижают" и повод только сильнее сплотиться вокруг великого кормчего и его прихлебателей, увы
+30
-3
+27
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Atsuktuvas
СВО - опасная штука...
+24
-7
+17
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Олег Акимов
Мне кажется это фейк, войны же нет в стране.
+19
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Montenegro Serbian
Меня больше другое удивляет: как украинцы из танков умудряются обстреливать территорию РФ. Там ведь дальность то мизерная в отличии от ракет. Это получается они по сути на границе стоят и им никто ничего сделать не может чтобы отодвинуть линию обстрела вглубь.
А по сводкам с Первого канала и в прочих ультрапатриотических СМИ, успех за успехом и успешное продвижение, хотя по факту даже не везде банально граница прикрыта.
+8
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Lacrosse-style goal
Действительно, что ещё остаётся. Зато показываем Кузькиных матерей этой клятой Нате на Украине и длнр наш. И Херсонщина с Запорожьем. Правда без Херсона и Запорожья, и от наты там только некоторые типы вооружения...но это уже неважно
+8
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R Kukhov
Нужно евреев в брянской области поискать
+8
-2
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Стэн Смит
Это всё ящеры против русов ведут войну. Надо переизбрать Солнцеликого срочно!
+9
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Костя Кот
большунов старший, держи табакерку.
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SadButTrue
Ответ Pigmalion
Так альтернатива -то какая? Подавляющее либеральной оппозиции буквально предлагают "платить и каяться". Понятно же какую сторону займет адекватный человек.
Ну платим мы постоянно и сейчас (это если вы вообще понимаете что происходит и за какой счёт). На счёт каяться даже не знаю. Мне кажется русский народ уже достаточно наказан последними годами путинизма.
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Водяра
Хамас
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Lordk
Наверное еще гордится тем, что сын стоял возле Путина во время провоенного концерта
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Arty Novikoff
Всё это ужасно. Качество мировых лидеров в 2023 году - катастрофическое. Такое впечатление, что войны устраивают всех. Никто не идёт на компромиссы. А погибают и становятся инвалидами простые люди.
Даже физических не пострадавших, но психологически надломленных - десятки миллионов, а если взять все регионы, где происходят конфликты, то сотни миллионов.

Будем надеяться, что 2024 будет лучше. Что нам ещё остаётся...
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Некто Из интернета
Ответ Atsuktuvas
СВО - опасная штука...
В эту игру можно играть вдвоем
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Всеволод Бобров
Ответ Montenegro Serbian
Меня больше другое удивляет: как украинцы из танков умудряются обстреливать территорию РФ. Там ведь дальность то мизерная в отличии от ракет. Это получается они по сути на границе стоят и им никто ничего сделать не может чтобы отодвинуть линию обстрела вглубь. А по сводкам с Первого канала и в прочих ультрапатриотических СМИ, успех за успехом и успешное продвижение, хотя по факту даже не везде банально граница прикрыта.
как там контрнаступление?
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igolp igolp
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Ответ Бухло
Самое интересное, что вот подобные "прилеты" для многих станут не сигналом задаться вопросом "а кто же всё это начал и получил ответку?", а сработает как "русских людей обижают" и повод только сильнее сплотиться вокруг великого кормчего и его прихлебателей, увы
да все уже,к новому году все закончится🙂
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Zubi
Ответ Pigmalion
Так альтернатива -то какая? Подавляющее либеральной оппозиции буквально предлагают "платить и каяться". Понятно же какую сторону займет адекватный человек.
А почему я должен платить и за что??
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Иван Грозный
Ответ Pigmalion
Так альтернатива -то какая? Подавляющее либеральной оппозиции буквально предлагают "платить и каяться". Понятно же какую сторону займет адекватный человек.
Адекватный не будет всё это одобрять изначально
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