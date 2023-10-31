«Я был буквально в 10 метрах от смерти». Отец Большунова рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области

Отец Большунова рассказал о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области.

– Сейчас вы по-прежнему живете в Подывотье?

– Это больная для меня тема. Я бы не хотел про нее много говорить. Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от нее буквально в 10 метрах. Мы сейчас живем в Брянской области, но в другом месте.

– Когда это случилось, кто-то еще был дома, кроме вас?

– Нет, слава богу! Никого не было, а я остался жив.

– Елена Вяльбе и Юрий Бородавко говорили, что во дворе дома взорвался снаряд, в результате чего был частично поврежден дом, разрушен колодец. Это же тот самый момент?

– Этот дом я построил своими руками. Настя и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришел, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что еще остается? – сказал Александр Большунов-старший.

Елена Вяльбе: «У родителей Большунова в огороде периодически «прилеты». Я не уверена, что он готов выступать с белой тряпкой»