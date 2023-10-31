Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»

Теги ПСЖ Жером Ротен МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Интер Майами Футбол

Жером Ротен объяснил, почему Лионель Месси не заслужил 8-й «Золотой мяч».

«В «ПСЖ» Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, получивший «Золотой мяч», парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.

Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира последние 3-4 года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два «Золотых мяча». Я считаю это позором. У меня как будто галлюцинации», – заявил экс-полузащитник «ПСЖ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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46 комментариев

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Alex Slobodskikh
Базу выдал
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Chep82
💯 %
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Pravda glaza kolit
Про последние 3-4 года согласен. А то что ЧМ взял - так за это он получил лучшего игрока ЧМ.
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Кирилл Конопельченко
Да что уже после вручения говорить?
Ну дали мяч и побоку как-то. Все и так понимают то что система голосов совершенно не правильная. Какие-то непонятные и никому неизвестные типы выбирают лучшего в мире. Да адекватней будет если сами номинанты выберут лучшего, пусть 20-30 человек ставят от первого до последнего…потом подсчитать голоса и всё.
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Экспертное мнение
Все так пекутся из-за "никому не нужной" награды. Но при этом никто не мешает Вротену или Артёмке соорудить свой какой-нибудь ЗМ и отдать Холанду, в чем проблема?)) Аа, так вы хотите, чтобы адекватные и нейтральные журналисты голосовали как хейтерки? Ну не, так не бывает.
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Александр Степанов
За последние 3-4 года Месси выиграл стал третьим на Копе, выиграл Копу, выиграл Финалиссиму, выиграл ЧМ, выиграл чемпионат Испании, дважды чемпионат Франции, взял Суперкубок с ПСЖ и Кубок лиг с Интер Майями.

Неплохо для не лучшего :)
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Andrey Maximkin
Ответ VERBLYUD
Зачем постить слова известного хейтера Месси? Понятно, что он будет хейтить Лео даже если он выиграет абсолютно все турниры в сезоне и сделает 100+100.
ради трафика
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Visca el Rychag
Ответ Pravda glaza kolit
Про последние 3-4 года согласен. А то что ЧМ взял - так за это он получил лучшего игрока ЧМ.
у тебя в написании ника ошибка
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GuruFutbola
Ответ Пацанчик реальный
Ротен опять дал мессифанам на ротен!
Так уже шутили кучу раз и в обратную сторону, не позорься
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Опять нажрался и раздает интервью за 5 евро
Ротен опять дал мессифанам на ротен!
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Леван Мкртчян
Ответ kvint(ksk)
Rotten (eng) - гнилой, сгнивший
Не гнилой, сгнивший -- а просто очень-очень чересчур спелый и красивый фруктик [ Ron eng ]
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huntoil11
Ахахах) Ну он вообщем то прав отчасти. У Неймара в псж до травмы стата была лучше даже чем в Месси в сезоне
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ДЖИН
Можно мнение рабочего парня , не знаю , из Пахтакора? Уберите этих лягушатников из интернета. Они всем надоели. Эта нация нытиков. Последнии мужики у них были Наполеон и Зидан.
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Epicman
Зато он лучший игрок и лидер лучшей команды мира) вообще на всяких шавок внимание обращать не стоит. Месси - великий и ЗМ полностью заслужил.
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Владимир Владимирович
С одной стороны не секрет что Месси любят чуть тянуть, также как и Роналду в своё время в некоторых сезонах. С другой стороны вручи золотой мяч Холанду или другому, то и здесь была бы несправедливость. Чемпионат четырёхлетия выигран, в купе с 7 голами и пару пасами, вдобавок свои 40 голов за сезон забиты. Вполне заслуженный золотой мяч ушёл к Леониду
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GrandPapa
Верните Золотой Мяч в Европу, как это было до 95-того года
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Unnamed80
Вчера ротен отхватил вротен
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Штаны Габора Кирая
Меси и в бургер лиге не лучший, но получить приз лучшему новичку за 6 сыгранных матчей ему это не помешает.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Всё чётко раскидал
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tvorog8088
Ну раньше на халяву же давали, а тут в коем то веке что то существенное выиграл.
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Уставший Фергюсон
Абсолютная правда
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Комил Мирзаев
горит нехило 🔥🔥🔥🔥🔥
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kvint(ksk)
Rotten (eng) - гнилой, сгнивший
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