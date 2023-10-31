Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»

Жером Ротен объяснил, почему Лионель Месси не заслужил 8-й «Золотой мяч».

«В «ПСЖ» не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, получивший « », парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.

Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира последние 3-4 года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два «Золотых мяча». Я считаю это позором. У меня как будто галлюцинации», – заявил экс-полузащитник « ».

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