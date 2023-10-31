Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»
Жером Ротен объяснил, почему Лионель Месси не заслужил 8-й «Золотой мяч».
«В «ПСЖ» Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, получивший «Золотой мяч», парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.
Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира последние 3-4 года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два «Золотых мяча». Я считаю это позором. У меня как будто галлюцинации», – заявил экс-полузащитник «ПСЖ».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ну дали мяч и побоку как-то. Все и так понимают то что система голосов совершенно не правильная. Какие-то непонятные и никому неизвестные типы выбирают лучшего в мире. Да адекватней будет если сами номинанты выберут лучшего, пусть 20-30 человек ставят от первого до последнего…потом подсчитать голоса и всё.
Неплохо для не лучшего :)