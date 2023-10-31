Глава ИИХФ о допуске России до ОИ-2026 и деле Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ олимпийский хоккейный турнир правила Олимпиада-2026 Политика Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ связал допуск России до Олимпиады-2026 и дело Ивана Федотова.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию.

Если Россия хочет участвовать в соревнованиях ИИХФ, то ей необходимо принять правила. Или она принимает правила, или играет в свою собственную игру где-то в другом месте.

Дело Ивана Федотова является явным вызовом правилам ИИХФ и руководству ИИХФ. Мы принимаем вызов таким, какой он есть. И я слышал, что это не политическое решение», – сказал президент организации Люк Тардиф.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Однако хоккеист выступает за ЦСКА – он провел уже 13 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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35 комментариев

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HockeyMan
Сначала вы отстранили сборную от турниров и стали играть у свою игру и только после Федотов заиграл за ЦСКА.
+42
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Фёдор Кузнецов
Так покажи силу ИИХФ, чьо вы сделали по делу Федотова? Штраф, и сказали если будет играть ужесточим наказанме, вот Федотов играет уже 2 месяца, а у Тарифы только разговоры что решение прорабатывается, и ждите, скоро будет
+15
-2
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
И это ваше решение? Решили связать это с олимпиадой, которая вне вашей юрисдикции?
+9
0
+9
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сервисник
Ну с Ваней реально некрасиво поступили наши...
+12
-5
+7
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HockeyMan
Ответ Игорь Новиков
До отстранения, кажется, что-то случилось.
Что-то в спорте разве случилось?
Или за военные действия вы видели, что бы США отстранили от спортивных соревнований?
Или почему тогда наши боксеры и теннисисты спокойно выступают?
Что то не могу уловить логику
+14
-7
+7
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Nick Crosier
Лицемерие,что еще от них ожидать.
+7
-2
+5
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HockeyMan
Ответ David Rigert
24.02.2022
А что случилось в хоккее 24 февраля ?
+8
-5
+3
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Максим Столбов
Ой тоже мне решалы тут. Вас НХЛ ни во что не ставит, чем наш КХЛ хуже то.
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Андрей Балабаев
Ответ Николай Шерстнёв
Представитель великой французской хоккейной державы, которая вообще в хоккей толком играть не умеет, советует идти играть в другом месте. Забавно)
Заменят Россию великими эстонскими, польскими и украинскими хоккеистами😂
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HockeyMan
Ответ Игорь Новиков
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У каждого свое мнение. Я вот дичь не вижу.
А почему сравниваю с сша, потому что в конкретном случае мы обсуждаем хоккейные турниры и допуск России и мне непонятно, почему в аналогичных ситуациях, другие сборные не отстраняли.
Я ясно выражаюсь? Просто не хочу одно и тоже писать по несколько раз, но разными словами
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Андрей Балабаев
Ответ HockeyMan
Что-то в спорте разве случилось? Или за военные действия вы видели, что бы США отстранили от спортивных соревнований? Или почему тогда наши боксеры и теннисисты спокойно выступают? Что то не могу уловить логику
У них еë нет. Это почитатели "джентльменов", которые обычно любят на потешную британскую монархию наяривать и радужными тряпками виртуально махать
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Damn Daaamn
А разве Олимпийские игры - это соревнование ИИХФ? Кажется, МОК обладает правами на Игры.
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Гусеконь
накажут прям как НХЛ
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RUSfan SpartakOV
Россия скоро итак будет по-тихонечку,по-маленечку играть в другом месте...!Это хоть конечно, именно в хоккее, на даст нам полной альтернативы,но в других видах спорта всё будет...И другие начнут подтягиваться...!А с таким ИИХФ , Тардифами и всякой *****Хоккей совсем загнётся, именно международные турниры, именно без России,что впрочем уже наблюдается!!!
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Андрей Гусев
Да зачем слушать всю эту свору, занимающуюся больше политикой, чем спортом(не только о хоккее).
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Николай Шерстнёв
Представитель великой французской хоккейной державы, которая вообще в хоккей толком играть не умеет, советует идти играть в другом месте. Забавно)
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filippa
к 26 году его бан закончится. раньше все рпвно ни чего не случиться все довольны. че он буксует то ?
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Mihamoscow
В правилах ИИХФ , в уставе , написано что невозможна сегрегация по национальному признаку стран участниц , что мы сейчас и видим с отстранением России и Белоруссии , тогда к каким нормам оперирует Тардиф ???
Дисциплинарная коллегия все никак не соберётся и не примет решения уже два месяца , как играет Федотов , несерьёзна организация , с пустословом руководителем , полностью себя дискредитившая …
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topsatan
Канада и штаты играют в другом месте типо и ниче, то что приезжают второсортные составы эт я не считаю
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Фёдор Кузнецов
Ответ Don_Krebs
А что случилось в футболе 22.06.1941? Ну, и играли бы с рейхстим как раньше, в чем проблема? Зачем было политику и спорт тогда мешать? Или это "другое"?
Как там ЧМ 1940 и 1944? Состоялись, как состоялся ЧМ по хоккею 2022 и 2023?
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exzi-i
Ответ Игорь Новиков
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Игорь, если у вас там в Эстонии какают одуванчиками, а по улицам ходят единороги то оставайтесь там, а в мире десятки стран творили и творят дичь. И нести должны ответственность все, а не некоторые. Дяди в политику играют, а ваши хотелки им не интересны.
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MDI
Ответ Игорь Новиков
Дичь не вижу, стрелки перевожу. Все понятно. Удачи.
Я уверен что то что происходит в секторе Газа для вас это нормально? правильно?
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HockeyMan
Ответ Фёдор Кузнецов
Так покажи силу ИИХФ, чьо вы сделали по делу Федотова? Штраф, и сказали если будет играть ужесточим наказанме, вот Федотов играет уже 2 месяца, а у Тарифы только разговоры что решение прорабатывается, и ждите, скоро будет
Ну вот они и выбрали вариант наказания, через условия.
Либо следующие нашим правилам и мы типо подумаем включать вас на турниры, либо вы не играете на чемпионате и ои якобы из-за того, что вы не следуете нашим правилам
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