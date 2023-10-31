Глава ИИХФ о допуске России до ОИ-2026 и деле Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте»
Глава ИИХФ связал допуск России до Олимпиады-2026 и дело Ивана Федотова.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию.
Если Россия хочет участвовать в соревнованиях ИИХФ, то ей необходимо принять правила. Или она принимает правила, или играет в свою собственную игру где-то в другом месте.
Дело Ивана Федотова является явным вызовом правилам ИИХФ и руководству ИИХФ. Мы принимаем вызов таким, какой он есть. И я слышал, что это не политическое решение», – сказал президент организации Люк Тардиф.
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Однако хоккеист выступает за ЦСКА – он провел уже 13 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
Или за военные действия вы видели, что бы США отстранили от спортивных соревнований?
Или почему тогда наши боксеры и теннисисты спокойно выступают?
Что то не могу уловить логику
А почему сравниваю с сша, потому что в конкретном случае мы обсуждаем хоккейные турниры и допуск России и мне непонятно, почему в аналогичных ситуациях, другие сборные не отстраняли.
Я ясно выражаюсь? Просто не хочу одно и тоже писать по несколько раз, но разными словами
Дисциплинарная коллегия все никак не соберётся и не примет решения уже два месяца , как играет Федотов , несерьёзна организация , с пустословом руководителем , полностью себя дискредитившая …
Либо следующие нашим правилам и мы типо подумаем включать вас на турниры, либо вы не играете на чемпионате и ои якобы из-за того, что вы не следуете нашим правилам