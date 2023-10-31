Глава ИИХФ о допуске России до ОИ-2026 и деле Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте»

Глава ИИХФ связал допуск России до Олимпиады-2026 и дело Ивана Федотова.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026.

«Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию.

Если Россия хочет участвовать в соревнованиях ИИХФ, то ей необходимо принять правила. Или она принимает правила, или играет в свою собственную игру где-то в другом месте.

Дело Ивана Федотова является явным вызовом правилам ИИХФ и руководству ИИХФ. Мы принимаем вызов таким, какой он есть. И я слышал, что это не политическое решение», – сказал президент организации .

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Однако хоккеист выступает за – он провел уже 13 матчей в Фонбет чемпионате .

Сборные России и были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.