«ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не полноценные. Мы должны выдвигать свои условия». Каменский о предварительном допуске сборной на ОИ‑2026
Валерий Каменский рад решению ИИХФ по сборной России.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Наконец‑то они поняли, что чемпионат мира и Олимпиада без сборной России не являются полноценными.
Безусловно, это положительный знак. Посмотрим теперь, какие они условия будут выдвигать.
Но это мы должны выдвигать свои условия. Потому что без нас турниры под эгидой ИИХФ не имеют такой вес, как с нами», – сказал олимпийский чемпион Каменский.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
Сообщалось, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
-из НХЛ допустить только россиян
- тренером всех сборных назначить йозю Марину
- из предыдущего пункта вытекает, что ОИ надо переносить в Питер, чтоб не было самолётных ног
- в финале золотой пента-трик должен забить лучший форвард ночной лиги
- в конце турнира всем участникам раздать российские паспорта, а пятёрку лучших зачислить в СКА