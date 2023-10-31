«ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не полноценные. Мы должны выдвигать свои условия». Каменский о предварительном допуске сборной на ОИ‑2026

Валерий Каменский рад решению ИИХФ по сборной России.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Наконец‑то они поняли, что чемпионат мира и без сборной России не являются полноценными.

Безусловно, это положительный знак. Посмотрим теперь, какие они условия будут выдвигать.

Но это мы должны выдвигать свои условия. Потому что без нас турниры под эгидой ИИХФ не имеют такой вес, как с нами», – сказал олимпийский чемпион .

Сборные России и были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Сообщалось, что примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 в апреле 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.