Агент Дьокереша имеет право на 10% от каждого отклоненного предложения на 60 млн евро, которое принесет «Спортингу». Но клуб угрожает поднять цену на Виктора до 100 млн при активации этого пункта

Агент Дьокереша имеет шанс подзаработать на нежелании «Спортинга» продать игрока.

Как сообщает Maisfutebol, при переходе форварда в португальский клуб стороны предусмотрели в контракте пункт, согласно которому представитель футболиста будет иметь право получить 10% от каждого предложения на сумму 60 млн евро (без учета бонусов), которое он сам принесет клубу и которое будет отклонено. То есть в случае, если агенту удастся найти вариант с продажей Дьокереша за 60 млн евро, а «Спортинг» не согласится его принять, клуб будет вынужден перечислить 6 млн евро.

Отмечается, что руководство команды согласилось на такой пункт, но теперь угрожает ответными мерами в том случае, если он будет активирован. Если агент запросит вышеуказанные средства, то «Спортинг» повысит цену на Дьокереша до прописанных в договоре отступных в размере 100 млн евро (ранее стороны договорились, что Виктора отпустят за 70 млн).

Дьокереш заявил «Спортингу», что больше не будет играть за клуб из-за нарушения договоренности. Президент «львов» отрицает, что обещал продать форварда за 70 млн евро