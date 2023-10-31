«Реал» и Винисиус продлили контракт до 2027 года
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом Жуниором.
Новое соглашение 23-летнего вингера рассчитано до 2027 года.
Фото: realmadrid.com
Винисиус дебютировал за «Мадрид» в 2018 году в 18 лет. За шесть сезонов в клубе он провел 235 игр, в которых забил 63 гола. Он выиграл 9 титулов с клубом: Лигу чемпионов, два клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.
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Начал он не совсем плохо, но и нового пока ничего не показал, так что ждем прогресса!