«Реал» и Винисиус продлили контракт до 2027 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом Жуниором.

Новое соглашение 23-летнего вингера рассчитано до 2027 года.

Фото: realmadrid.com

Винисиус дебютировал за «Мадрид» в 2018 году в 18 лет. За шесть сезонов в клубе он провел 235 игр, в которых забил 63 гола. Он выиграл 9 титулов с клубом: Лигу чемпионов, два клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

Статистику бразильца можно изучить здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ожидаемая новость. После конечно последнего Класико выбесил конкретно всех болельщиков Мадрида. Игрок он классный, но пора уже взяться за голову и сконцентрироваться на футболе, а не на расизме и провокациях.
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Годзиллы
Ответ Leon Petov
Ждём новость про лайк Роналду. Подрывать, так подрывать
какой лайк?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FARK
Вини, по меньше выпендривайся, и будет всё ок, может даже золотой мяч возьмёшь
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
После фотографии Винисиус начал кричать на оператора, что он расист, Перес за руку увел его из помещения.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Продать бы его подороже.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harut Hovsepyan
Первый пошел! Ждем еще 4 объявления: Родриго, Милитао, Кама, Феде. 🤍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий удален модератором
Фашистский? Почитай это
https://www.sports.ru/football/1115071857-v-pravitelstve-katalonii-real-prizvali-izvinitsya-za-video-o-barse-i-r.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San Remo
травоядный
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harut Hovsepyan
Ответ Игорь Новиков
Отлично. А теперь пора вернуться на свой уровень игры.
Вопрос времени: нелегко сходу переходить с фланга в центр, если ты не Роналду. Ему, в первую очередь, нужно самому начать понимать, в каком эпизоде он должен держаться бровки, а в каком - смещаться. Не то, чтобы он этого не умел, просто нужно этот скилл довести до высокого уровня, чтобы начать тащить матчи.

Начал он не совсем плохо, но и нового пока ничего не показал, так что ждем прогресса!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harut Hovsepyan
Ответ Xbhxj Fifi
Ему никто пинка под зад не дает да и некому. Были бы в команде Бензема или Рамос он так себя не вел. Такими темпами он точно уйдет из ла лиги куда нибудь и закончит карьеру как робиньо, а золотого мяча не увидит никогда.
Люблю когда оперируют фактами, без всяких "бы", "если бы" и взятых с воздуха предположений. 🤌🏽
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алксандр Гадюшкин
Ответ FARK
Вини, по меньше выпендривайся, и будет всё ок, может даже золотой мяч возьмёшь
золотой мяч? он 31 место в Ла Лиге по рейтингу sofascore занял, в ЛЧ 27 и это из команд которые прошли далеко в ЛЧ.В этом сезоне рейтинг вобще на уровне середняка цена тф в 150 лямов и номинация на ЗМ только из за того что это игрок Реала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Плач Ярославны продлен до 2027г. Поздравления всем болелам ЛаЛиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
значить до 27 будет ныть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ну это по любому расизм, с которым нужно бороться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
swvk5xw7zr
Почему футболка белая? Чертовы расисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
болельщики Испании рады, будут ещё много лет издеваться похожего на человека
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Пенальтьевич
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий