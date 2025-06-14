Карпин – фанатам «Динамо»: «В каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать, претензий по самоотдаче точно не будет. Результат зависит от многих факторов»
Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после назначения тренером.
«Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет.
Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого, но мне кажется, что для болельщиков важно, когда футболисты за клуб, в котором они играют, готовы жизнь отдать. Наверное, это слова слишком красивые, но, что это должно быть, это сто процентов», – сказал Карпин.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?1619 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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