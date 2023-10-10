УЕФА может отменить допуск российских команд, болбой «Спартака» против Гайича, ISU оставил в силе отстранение россиян, глава РПЛ атаковал судейскую комиссию и другие новости

1. УЕФА может изменить решение о допуске российских команд U17 – об этом могут объявить уже сегодня. Тем не менее Дмитрий Свищев назвал появившуюся информацию вбросом, да и Вячеслав Колосков не видит поводов для беспокойства.

2. Болбой «Спартака» толкнул Милана Гайича во время матча с ЦСКА. КДК обратил внимание на этот эпизод, хотя красно-белые удивлены решением комитета, ведь болбой просто «выполнял свою работу». Разобрались, что же не поделили серб и подающий мячи парень.

3. ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования, а позже подчеркнул, что решение об отстранении остается в силе. Татьяна Тарасова в ответ прокляла союз конькобежцев, Ирина Роднина напомнила, что на ключевых ролях в ISU американцы и канадцы, а Александр Жулин отметил, что «пока не победим на Украине, ничего не поменяется».

4. Александр Алаев раскритиковал ЭСК РФС – последней каплей для президента РПЛ стали решения комиссии по спорным эпизодам в матче «Ростов» – «Урал». Председатель ЭСК Павел Каманцев в ответ заявил, что уровень компетенции таких топовых экспертов «не вызывает сомнений». К слову, вопросы к экспертам есть и у Валерия Карпина, который из-за этого впервые за год написал у себя в телеграме.

5. В Эстонии уволили сербского тренера за поздравление Владимира Путина с днем рождения.

6. В КХЛ «Локомотив» единолично возглавил таблицу Запада, обыграл «Торпедо», которое не сумело забить всего в третий раз в нынешнем сезоне. Четыре очка лучшего бомбардира КХЛ Николая Голдобина принесли «Спартаку» победу над «Витязем». СКА забросил 6 шайб «Куньлуню», остальные результаты – здесь.

7. Санчо до сих пор не извинился перед тен Хагом – тренер просил сделать это лично и на публике. Теперь «МЮ» очень хочет найти хавбеку новую команду уже зимой.

8. Организаторы Олимпиады-2028 предложили включить в программу Игр лакросс, крикет, сквош, флаг-футбол и бейсбол.

9. Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и сыграть на ЧМ в 2026-м.

10. Хабиб Нурмагомедов выложил флаг Палестины, сердечко и видео «Ниспошли для них помощь с неба».

11. Американское антидопинговое агентство разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.

12. Оливье Жиру в качестве вратаря включен в команду тура Серии А.

13. Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034.

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