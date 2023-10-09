«Спартак» о рассмотрении КДК конфликта болбоя и Гайича: «Хотелось бы обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время. Парень выполнял свою работу»

В «Спартаке» прокомментировали инцидент с болбоем и Миланом Гайичем.

Сегодня стало известно, что парень, подающий мячи, толкнул защитника во время матча 11-го тура Мир .

– Представители красно-белых вызваны на заседание, какая позиция будет там высказана? Считают ли в клубе поведение провокацией?

– Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием.

С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий, – отметил глава пресс-службы « » .

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