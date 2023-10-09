«Спартак» о рассмотрении КДК конфликта болбоя и Гайича: «Хотелось бы обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время. Парень выполнял свою работу»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Милан Гайич болбои Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент с болбоем и Миланом Гайичем.

Сегодня стало известно, что парень, подающий мячи, толкнул защитника ЦСКА во время матча 11-го тура Мир РПЛ.

– Представители красно-белых вызваны на заседание, какая позиция будет там высказана? Считают ли в клубе поведение Гайича провокацией?

– Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием.

С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий, – отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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30 комментариев

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Aleksandr Dubovik
Выполнял свою работу толкая игроков соперника?
+39
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Serge Vendino
Работа - подавать мячи, а футболистов они в принципе трогать не должны.
Спартак лучше бы сказал, что этого парня отстранили, и ситуация была бы исчерпана.
+37
-11
+26
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Ебздрогыч
На самом деле это был Соболев, только вместо Гайича он ждал Рошу
+23
-6
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Severfan
Спартак раз за разом пробивает дно, как обычно:

«С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий».

Тут только очищение Мелбет Первой лигой, не иначе!)
+24
-13
+11
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schwein
Ответ Serge Vendino
Работа - подавать мячи, а футболистов они в принципе трогать не должны. Спартак лучше бы сказал, что этого парня отстранили, и ситуация была бы исчерпана.
Обычно болбоями работают воспитанники академии.
Так что они будут защищать своего парня, им не привыкать отмазывать любую дичь.
+13
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юра георгиевский
У них даже ума не хватает, сказать что мол всё улажено, мальчику сделают замечание. Начинают тупо бычить в своём стиле, ну как их можно после этого назвать. Боже, дай им две тонны мозга на всю команду, а руководству клуба обязательно.
+10
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Lumberjack
Для Спартака все выполняют свою "работу" - болбои, судьи, журналисты. Главное любыми путями в ФНЛ не упасть.
+12
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Мансур Абдрахимов
ГАЙЧ НОРМАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ. ПРЕДСТАВЛЯЮ ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ ТОЛКНУЛИ ТАК СОБОЛЕВА. СВЕРТУШКИ ПОЛОЖИЛ БЫ НАВЕРНОЕ ПАЦАНА
+6
0
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Alex
Болбой просто толкнул игрока соперника. Это позор, неуважаемые. Если бы игрок ЦСКА всёк парню, никто бы не осудил
+6
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Саша Пушкин
Так толкал Гайича некий болбой, а в разбирательстве , как мы выяснили ранее , фигурирует "лицо, подающее мячи".
Дело закрыто, за невозможностью установить нарушителя.
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Snafu
Ответ Ебздрогыч
На самом деле это был Соболев, только вместо Гайича он ждал Рошу
И вручить ему хотел не мяч, а что-то другое.
+4
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gukmamop
Не сломал ногу и ладно, такая позиция? Тьфу блин
+3
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riverman1980
Так футбол это не про нынешний Спартак.
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fil_spb
"Хотелось бы обсуждать футбол"

Так этого всем бы хотелось, но Спартак генерирует в основном скандалы и грязь, а футбольных поводов даёт мало. И как видно по этому комментарию клуба, ничуть этого не стесняется и не раскаивается.
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karlsson27
Говорят они, а стыдно мне
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Сергей Жарковский
Ответ Alex
Болбой просто толкнул игрока соперника. Это позор, неуважаемые. Если бы игрок ЦСКА всёк парню, никто бы не осудил
Так наверное и было бы, если на месте Гайича оказался Дзюба.
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Faust Doc
Ответ Мансур Абдрахимов
ГАЙЧ НОРМАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ. ПРЕДСТАВЛЯЮ ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ ТОЛКНУЛИ ТАК СОБОЛЕВА. СВЕРТУШКИ ПОЛОЖИЛ БЫ НАВЕРНОЕ ПАЦАНА
Дельфин упал бы и инсцинировал смерть, судья поставил бы пенальти и удалил вратаря соперника!
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Алексей Ильин
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«Похрюкайте и увяньте»
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Заборостроитель
Там 14 октября что-то намечается, так что болбои выполняйте работу
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Faust Doc
Зеленов:
В паузу мы вооружим болбоев битами, кто будет тянуть время, тот будет ликвидирован!
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trav
Ответ Мукунку хороший
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вот это шутка юмора
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anton74
Ответ Snafu
И вручить ему хотел не мяч, а что-то другое.
и не вручить, а показать
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юра георгиевский
Ответ Lumberjack
Для Спартака все выполняют свою "работу" - болбои, судьи, журналисты. Главное любыми путями в ФНЛ не упасть.
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юра георгиевский
Ответ Мансур Абдрахимов
ГАЙЧ НОРМАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ. ПРЕДСТАВЛЯЮ ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ ТОЛКНУЛИ ТАК СОБОЛЕВА. СВЕРТУШКИ ПОЛОЖИЛ БЫ НАВЕРНОЕ ПАЦАНА
Это стопроцентно. Он бы такой толчок не выдержал морально. Было бы шоу.
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