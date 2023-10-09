«Спартак» о рассмотрении КДК конфликта болбоя и Гайича: «Хотелось бы обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время. Парень выполнял свою работу»
В «Спартаке» прокомментировали инцидент с болбоем и Миланом Гайичем.
Сегодня стало известно, что парень, подающий мячи, толкнул защитника ЦСКА во время матча 11-го тура Мир РПЛ.
– Представители красно-белых вызваны на заседание, какая позиция будет там высказана? Считают ли в клубе поведение Гайича провокацией?
– Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием.
С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий, – отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Спартак лучше бы сказал, что этого парня отстранили, и ситуация была бы исчерпана.
«С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий».
Тут только очищение Мелбет Первой лигой, не иначе!)
Так что они будут защищать своего парня, им не привыкать отмазывать любую дичь.
Дело закрыто, за невозможностью установить нарушителя.
Так этого всем бы хотелось, но Спартак генерирует в основном скандалы и грязь, а футбольных поводов даёт мало. И как видно по этому комментарию клуба, ничуть этого не стесняется и не раскаивается.
В паузу мы вооружим болбоев битами, кто будет тянуть время, тот будет ликвидирован!