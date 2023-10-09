«Торпедо» не забило в 3-й раз в сезоне КХЛ. У команды Ларионова не было голов в играх с «Салаватом», «Авангардом» и «Локомотивом»
«Торпедо» ни разу не забило за матч в третий раз в сезоне КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова проиграла «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это третий случай для нижегородцев в этом сезоне, когда команда завершила игру без заброшенных шайб.
Ранее «Торпедо» не забивало в матче против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ) и «Авангарда» (0:1).
В текущем сезоне «Торпедо» забило 52 гола – это третий результат в Западной конференции. Команда находится на втором месте в таблице, набрав 23 очка.
Потому его команда грамотно работает на пятаке и в целом в обороне. А в матче с Торпедо изучил игру Ларионова и команда его работала по заданию. Скоро все команды будут на синей ждать атак Торпедо . По мне так любая победа хороша , хоть 1:0, хоть 10:0 . Очки не пахнут. Ну а у Торпедо будет тяжелая выездная серия , желаю удачи в следующем матче .