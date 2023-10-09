«Торпедо» не забило в 3-й раз в сезоне КХЛ. У команды Ларионова не было голов в играх с «Салаватом», «Авангардом» и «Локомотивом»

«Торпедо» ни разу не забило за матч в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера проиграла « » (0:1) в матче Фонбет чемпионата .

Это третий случай для нижегородцев в этом сезоне, когда команда завершила игру без заброшенных шайб.

Ранее «Торпедо» не забивало в матче против « » (0:1 ОТ) и « » (0:1).

В текущем сезоне «Торпедо» забило 52 гола – это третий результат в Западной конференции. Команда находится на втором месте в таблице, набрав 23 очка.