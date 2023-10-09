«Торпедо» не забило в 3-й раз в сезоне КХЛ. У команды Ларионова не было голов в играх с «Салаватом», «Авангардом» и «Локомотивом»

Теги Авангард Салават Юлаев Локомотив Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» ни разу не забило за матч в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла «Локомотиву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это третий случай для нижегородцев в этом сезоне, когда команда завершила игру без заброшенных шайб.

Ранее «Торпедо» не забивало в матче против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ) и «Авангарда» (0:1).

В текущем сезоне «Торпедо» забило 52 гола – это третий результат в Западной конференции. Команда находится на втором месте в таблице, набрав 23 очка.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ну не в каждом же матче забивать. Торпедо команда вроде молодая, стабильности еще надо достичь. Но главное, что позитива пока от команды больше.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Евгений Ахиллес
автобусы тяжело даются, но их их щелкаем периодически, не беда)) второе место тому подтверждение, загребем и первое)
23:4 по броскам в 3 периоде, а автобус Локо
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Пока счет в нашем противостоянии 1:1… то что не забили, нехорошо… поправим… Верим в команду!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ну скажем так с Локомотивом все понятно. Игорь Никитин сам в бытность игроком был защитником.
Потому его команда грамотно работает на пятаке и в целом в обороне. А в матче с Торпедо изучил игру Ларионова и команда его работала по заданию. Скоро все команды будут на синей ждать атак Торпедо . По мне так любая победа хороша , хоть 1:0, хоть 10:0 . Очки не пахнут. Ну а у Торпедо будет тяжелая выездная серия , желаю удачи в следующем матче .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саня52
Торпедо молодцы,бились до последнего,не свезло за 1,5 минуты до конца,бывает. Локо на это и расчитывал. И сами не играют и другим не дают,но счёт на табло. Команда сбалансирована во всех линиях,но смотреть их просто тоска. Им забить нужен фарт и Коваленко😄,тогда они открываются и всё значительно веселее. Торпедо забыть игру и к Севе,в гости,удачи парни!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Алексей
ещё не последняя такая игра будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Ахиллес
автобусы тяжело даются, но их их щелкаем периодически, не беда)) второе место тому подтверждение, загребем и первое)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ser7777
Забили, но к сожалению, перед этим был небольшой офсайд. Ничего страшного такие игры тоже полезны. С Севой должна быть веселая игра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хей-Хо, а ну пошли!
Какие же душнилы Локомотив,аж челюсти сводит.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ a2wai
Ну не в каждом же матче забивать. Торпедо команда вроде молодая, стабильности еще надо достичь. Но главное, что позитива пока от команды больше.
3 раза за четверть сезона это много,Металлург например в каждом матче забил, у Авто и Авангарда 1 такой матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий