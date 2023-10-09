УЕФА может изменить решение о допуске российских команд U17. Вопрос рассмотрят на заседании исполкома во вторник (The Independent)

УЕФА может пересмотреть решение о допуске юниорских команд России.

26 сентября разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Многие европейские сборные заявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

Как сообщает The Independent, среди некоторых футбольных федераций существует напряженность в связи с решением допустить российские команды до международных турниров. Многие ассоциации также очень недовольны тем, как УЕФА поднял этот вопрос – президент союза просто внес его в список «других тем» без предварительного уведомления. Это стало сюрпризом для многих стран-членов УЕФА.

Возникшее давление побудило УЕФА внести вопрос о допуске российских команд в повестку дня заседания исполнительного комитета, которое состоится во вторник. Некоторые источники считают, что решение может быть изменено.

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