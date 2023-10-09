УЕФА может изменить решение о допуске российских команд U17. Вопрос рассмотрят на заседании исполкома во вторник (The Independent)

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Александер Чеферин Футбол

УЕФА может пересмотреть решение о допуске юниорских команд России.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Многие европейские сборные заявили, что будут бойкотировать матчи с Россией. 

Как сообщает The Independent, среди некоторых футбольных федераций существует напряженность в связи с решением допустить российские команды до международных турниров. Многие ассоциации также очень недовольны тем, как УЕФА поднял этот вопрос – президент союза Александер Чеферин просто внес его в список «других тем» без предварительного уведомления. Это стало сюрпризом для многих стран-членов УЕФА. 

Возникшее давление побудило УЕФА внести вопрос о допуске российских команд в повестку дня заседания исполнительного комитета, которое состоится во вторник. Некоторые источники считают, что решение может быть изменено. 

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32 комментария

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Утя Ваткин
Не долго музыка играла.
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damondiamond
очевидно, что изменят решение
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eao79rus
А ведь ещё есть люди, которые по своей наивности верят, что в западном мире вопросы подобного уровня решаются не по звонку из вашингтонского обкома
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FilinMD
Ответ Fomin525
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Нечего делать в цивилизованном евроатлантическом мире, где все живут мирно и цивилизованно, верно? 😆
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fil_spb
Это то самое решение, которое УЕФА объясняло тем, что российские дети не должны страдать? И получается при его отмене, объяснение будет обратным. Должны страдать. И побольше.

В очередной раз задаюсь вопросом, что по этому поводу думают местные и не только чудаки ранее рассказывающие о том, что "нет, нет, вы не подумайте, Запад не против русских, он только против Путина"?
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Зизуха
Ответ Утя Ваткин
Не долго музыка играла.
она вообще не играла
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trav
Ответ Мартинелли
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Жестко ты про Байдена
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Мартинелли
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Bombanero
Что ж ты, фраер, сдал назад
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Russ Ivan
Организация с солидной репутацией - слово дала, слово забрала! Победа прибалтийских тигров...
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Max Zhomkov
слишком много недовольных федераций в Европе , продлят бан скорее всего
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**Iscander**
Шо, опять?
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Gleb
Ответ Гамарджоба Генацвале
Акинфееву передайте когда ЧМ 2014 будете смотреть, чтобы аккуратнее был с ударами Ли Гын Хо.
Ещё не дошёл. Но, например, Филимонов не услышал
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FilinMD
Ответ Мартинелли
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Правильно, хватит перечить американской вседозволенности, ишь чего удумала страна-бензоколонка лезть в дела умных хозяев мира)
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FilinMD
Ответ Зизуха
вместе с Израилем))
На святое таки покушаетесь))
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tampa-bay
Ответ Отец Абду
Европа просто присвоила себе право контролировать то, что априори не может контролироваться: Россия – такой же полноправный участник УЕФА, как любая другая страна, но пшеки и англосаксы решили, что они главнее и могут выбирать, кому участвовать, а кому нет. Вот такая европейская демократия и уважение спортивных ценностей:)
Если бы были только Пшеки и Англы, УЕФА не продавился бы
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