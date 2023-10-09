«Локомотив» единолично возглавил Запад, победив «Торпедо» (1:0). Иванов забил на 58:45, счет по броскам в третьем периоде – 23:4

Теги Локомотив Торпедо Игорь Никитин видео КХЛ Георгий Иванов Даниил Исаев Хоккей

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Торпедо» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу на отметке 58:45 забросил нападающий Георгий Иванов. Голкипер Даниил Исаев не пропустил ни одного гола, отразив 19 бросков.

В третьем периоде «Локомотив» перебросал «Торпедо» со счетом 23:4. Общая статистика бросков в створ ворот в матче – 44:19.

«Локомотив» единолично возглавил таблицу Западной конференции, набрав 25 очков в 16 матчах.

26 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Да у оленей все скучные походу, кто им забить не дал))) поняли сегодня, чьи в лесу шишки???
+16
-2
+14
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wolkov
Ответ kellert
А что нет? Как играть в хоккей начнет Локомотив - можно будет что-то ему поперёк сказать, но это не игра была
ахахаха, 44:19 по броскам, о чем ты вообще?🤣🤣🤣🤣 где хваленая атака профэсора?
+13
-2
+11
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бык бенни
Локо очень фундаментально, мощно смотрятся, в обороне порядок, в атаке есть кем придумать голы, Никитин, похоже, привил команде свой хоккей... В этом сезоне будут очень высоко, не сомневаюсь...
+11
-2
+9
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Виктор Куприянов
локо, молодцы. с победой
+10
-2
+8
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Millencolin
Ответ Дядя Федор Макларен
Да у оленей все скучные походу, кто им забить не дал))) поняли сегодня, чьи в лесу шишки???
да уж, их перебросали в 2,5 раза, а автобус все равно Локо
+7
0
+7
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Сергей Сурков
хороший очень хоккей,если б побольше голов было было писали бы по другому,какой автобус 24-3 по броскам
+7
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Артём Подмарёв
унылый хоккей от торпедо, сидеть в обороне это не хоккей
+6
-1
+5
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Алексей Романов
Ответ бык бенни
Локо очень фундаментально, мощно смотрятся, в обороне порядок, в атаке есть кем придумать голы, Никитин, похоже, привил команде свой хоккей... В этом сезоне будут очень высоко, не сомневаюсь...
да гавно не хоккей Никитина
+11
-8
+3
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Сергей Обойшев
Локомотив с победой
+4
-2
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Евгений Ахиллес
скука, унылый засушливый автобус Локо, самый скучный матч сезона на данный момент, Локо с победой, Торпедо не унывать, с Севой будет интереснее в разы)
+8
-6
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kellert
Ответ wolkov
ахахаха, 44:19 по броскам, о чем ты вообще?🤣🤣🤣🤣 где хваленая атака профэсора?
Накидывать от бортов и пытаться закорябать одну шайбу - вот где верх гения, оказывается
+6
-4
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Матроскин52
Было похоже на хоккей Скудры … биться бороться сушить игру…
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pizzatcarizza
Удалений было мало,но в итоге они на разницу в моментах повлияли. Вообще матч дико скучный получился,увы
+2
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nikitosdaipoltos
Ответ Евгений Ахиллес
скука, унылый засушливый автобус Локо, самый скучный матч сезона на данный момент, Локо с победой, Торпедо не унывать, с Севой будет интереснее в разы)
о дааа)
Северсталь с Динамо сегодня вообще ничего не забросили
+1
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wolkov
Ответ kellert
Накидывать от бортов и пытаться закорябать одну шайбу - вот где верх гения, оказывается
так а вы что противопоставили?) раскат от своей синей?))
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-Sonic-
С победой! Радует, что с прямыми конкурентами выигрываем
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wolkov
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Алексей Алексей
Локо с победой, Торпедо после игры с Динамо отмечали крупную победу и не успели отойти ещё.
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wolkov
сейчас повтор посмотрел, ларик младший эпично с пятачка уехал перед набросом Алексеева, оставив Каюмова одного перед воротами🤣🤣🤣🤣
чувствуется школа профЭсора😁😁😁😁
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Андрей Кумохин
торпедо на играло на один балл
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soleg76
Ответ Евгений Ахиллес
скука смертная, автобус Локо и самая скучная игра сезона из-за вас)) сегодня посмотрел антихоккей, с победой
Скучное Торпедо не знало, что делать с шайбой. Сидели в обороне весь матч и пропустили в конце. Вообще непонятно, за что их хвалять. Ананасова вообще не видно было. Эи об этом все дифирамбы поют. Несите следующее Торпедо)
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wolkov
Ответ Андрей Кумохин
Локо ели выиграло, о чём вы тут пишите , забыли как получили от торпедо на старте сезона, когда торпедовцы разорвали вашу нахваленую оборону,
так на то он и старт. сегодня возили ваше педо весь матч, и перебросали, и в атаке на 3 с лишим минуты больше провели, а вы все об антихоккее говорите😆😆😆
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deadflower
Ответ Millencolin
да уж, их перебросали в 2,5 раза, а автобус все равно Локо
именно, сами не играют и другим не дают
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