«Локомотив» единолично возглавил Запад, победив «Торпедо» (1:0). Иванов забил на 58:45, счет по броскам в третьем периоде – 23:4

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера обыграла «Торпедо» (1:0) в матче Фонбет чемпионата .

Победную шайбу на отметке 58:45 забросил нападающий Георгий Иванов. Голкипер не пропустил ни одного гола, отразив 19 бросков.

В третьем периоде «Локомотив» перебросал « » со счетом 23:4. Общая статистика бросков в створ ворот в матче – 44:19.

« » единолично возглавил таблицу Западной конференции, набрав 25 очков в 16 матчах.