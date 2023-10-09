«Локомотив» единолично возглавил Запад, победив «Торпедо» (1:0). Иванов забил на 58:45, счет по броскам в третьем периоде – 23:4
«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Торпедо» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу на отметке 58:45 забросил нападающий Георгий Иванов. Голкипер Даниил Исаев не пропустил ни одного гола, отразив 19 бросков.
В третьем периоде «Локомотив» перебросал «Торпедо» со счетом 23:4. Общая статистика бросков в створ ворот в матче – 44:19.
«Локомотив» единолично возглавил таблицу Западной конференции, набрав 25 очков в 16 матчах.
Северсталь с Динамо сегодня вообще ничего не забросили
чувствуется школа профЭсора😁😁😁😁