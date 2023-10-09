«МЮ» намерен отдать Санчо в аренду в январе и готов платить часть зарплаты. Джейдон зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» твердо настроен найти новый клуб Джейдону Санчо.

Как утверждает Daily Mail, манкунианцы так сильно хотят отдать вингера в аренду в январе, что готовы даже выплачивать ему часть зарплаты после смены клуба. Сейчас англичанин зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

Главный тренер Эрик тен Хаг считает, что 23-летний футболист оказывает пагубное влияние на команду. Он сообщил руководству, что после отстранения Санчо отношение других игроков к тренировкам изменилось в лучшую сторону.

Ранее публиковалась информация о том, что не прочь вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

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