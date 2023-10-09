«МЮ» намерен отдать Санчо в аренду в январе и готов платить часть зарплаты. Джейдон зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джейдон Санчо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» твердо настроен найти новый клуб Джейдону Санчо.

Как утверждает Daily Mail, манкунианцы так сильно хотят отдать вингера в аренду в январе, что готовы даже выплачивать ему часть зарплаты после смены клуба. Сейчас англичанин зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

Главный тренер Эрик тен Хаг считает, что 23-летний футболист оказывает пагубное влияние на команду. Он сообщил руководству, что после отстранения Санчо отношение других игроков к тренировкам изменилось в лучшую сторону.

Ранее публиковалась информация о том, что Джейдон не прочь вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

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30 комментариев

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ernar11
хоть бы перешёл в ла лигу. Испании нужны звёздные игроки
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
300 тыс. в неделю это конечно очень много при такой игре и таком отношении как у Санчо
+8
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Cristiano Ronaldo
В аренде, при нормальном тренере, он вернёт свои кондиции и будет разрывать. Гринвуд в Хетафе, уже один из лидеров по игре
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llolishe
Ответ Born is the King
А ведь был МВП Бундеслиги и играл так,что тот же Белингем выглядит английский Миранчуком по сравнению с ним. Это будет лучшее решение для Санчо.
Ну Дембеле тоже феерил за БД и потом в Барсе хуже играл
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2OLEGEND1999
Два года это трансфер мусолили, были без ума от радости когда трансфер все таки состоялся, и вот тебе на, как же жаль, что он не смог показать, тот футбол, который показывал в Германии…
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Борис Энгельгардт
Ответ Denis Nikitin
МЮ: "Нет денег на трансферы и кадровые проблемы" Также МЮ: "Отдадим в аренду Санчо и будем платить зарплату"
ну так все равно её платить, а тут хоть немного скинуть с баланса + дать Санчо игровое время
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Жан Жак Левуар
Ответ Noxxx Leon
В шпоры, чемпионом становиться) как раз там на левом крае Риш играет
Прикольно было бы видеть Ттх чемпионом, но пока даже про топ 4 говорить ооочень рано
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Noxxx Leon
В шпоры, чемпионом становиться) как раз там на левом крае Риш играет
+3
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Jedef
в Реал в аренду, для воссоединения английской парочки
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Denis Nikitin
МЮ: "Нет денег на трансферы и кадровые проблемы"
Также МЮ: "Отдадим в аренду Санчо и будем платить зарплату"
+1
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avcgloronalduMU
Тен хаг хотел тоже самое сделать и с мактоминей, так что хз кто ещё уйдет в январе
Тен хаг 🤡
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Акира_1
Почти наверняка в любой команде Санчо снова начнёт показывать игру. В МЮ он уже ничего не покажет никогда из-за всего этого давления
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Е.Р.
В Интер его на восстановление. Будет как новый.
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Master Slova
Ответ llolishe
Перейдет в условный Брентфорд и закинет хет-трик Ойнене
максимум что он закинет, так это снюс за губу
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Grime Font
Ответ Даня Кашеваров
Только вот в апл арендованные игроки не имеют права играть против клуба, с которым у них контракт. Вот незадача, да?)
это всё зависит от условий арендного соглашения.
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Denis Nikitin
Ответ Борис Энгельгардт
ну так все равно её платить, а тут хоть немного скинуть с баланса + дать Санчо игровое время
Так можно дать и в МЮ. На правом фланге Антони, у которого 0 голов и 0 передач в 5 играх в АПЛ. И в прошлом году мизер результативных действий. Вроде не так много опций в составе
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vzi
Ответ </c/>
в Россию ехать надо, правда, британец не поедет...
В России до марта делать нечего.
Перейдет в условную Астон Виллу.
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Elik1989
Ответ llolishe
Ну Дембеле тоже феерил за БД и потом в Барсе хуже играл
И сейчас играет в псж и говорят, не особо-то и гладко все идёт.
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Даня Кашеваров
Ответ llolishe
Перейдет в условный Брентфорд и закинет хет-трик Ойнене
Только вот в апл арендованные игроки не имеют права играть против клуба, с которым у них контракт. Вот незадача, да?)
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llolishe
Ответ Даня Кашеваров
Только вот в апл арендованные игроки не имеют права играть против клуба, с которым у них контракт. Вот незадача, да?)
Кубок лиги есть на это
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stanvixx
Ответ Denis Nikitin
Так можно дать и в МЮ. На правом фланге Антони, у которого 0 голов и 0 передач в 5 играх в АПЛ. И в прошлом году мизер результативных действий. Вроде не так много опций в составе
Так пишут же, что Санчо и в раздевалке атмосферу портит. И его хотят именно устранить из коллектива.
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в Россию ехать надо, правда, британец не поедет...
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