Жулин о недопуске россиян к турнирам: «В спорте сегодня политика играет большую роль. Пока не победим на Украине – ничего не поменяется»
Александр Жулин высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании организации в Лозанне.
«Меня совершенно не удивило, что ISU проигнорировали повестку о возвращении России в фигурное катание.
Ничего не поменяется, пока мы не добьемся победы в политическом пространстве. К сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль.
Поэтому пока не победим на Украине – ничего не поменяется», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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А если серьезно, то задавать вопрос «а чего ты не в окопе», человеку, который не поддерживает войну, довольно странно.
А что при этом будет, какие границы, сколько в итоге гробов и какие условия, для внутреннего пользования совершенно неважно.
Да и вечное желание протиснуться на вражеские турниры мне лично непонятно, каким то двуличием отдает.