Жулин о недопуске россиян к турнирам: «В спорте сегодня политика играет большую роль. Пока не победим на Украине – ничего не поменяется»

Теги сборная России ISU Александр Жулин Политика Фигурное катание

Александр Жулин высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании организации в Лозанне. 

«Меня совершенно не удивило, что ISU проигнорировали повестку о возвращении России в фигурное катание.

Ничего не поменяется, пока мы не добьемся победы в политическом пространстве. К сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль.

Поэтому пока не победим на Украине – ничего не поменяется», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

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31 комментарий

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Ебздрогыч
А что ж не в окопе, не приближает победу?
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Savarona25
Как можно победить, если цели менялись раз 10 на протяжении 1.5 лет? Что тогда считать победой? При этом надо чтобы с этой победой согласился окружающий мир, раз уж речь идет о допуске на международные соревнования.
+22
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Тарас Гладушин
А что он вкладывает в определение победы? И каким образом, даже если вдруг она случится, все отстранения снимут и спортсменов допустят? По какой причине это должно произойти?
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Anna
Пока не будут выведены российские вооружённые силы из суверенного государства ничего не поменяется, так будет точнее
+15
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IStranger
Осталось критерии победы определить на втором году...
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Вечно в бане
Ответ Максим Седов
Комментарий скрыт
В окопе плюсов не накидывают.
А если серьезно, то задавать вопрос «а чего ты не в окопе», человеку, который не поддерживает войну, довольно странно.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Вечно в бане
В когда/если победим, что изменится-то?
если победите думаю бан на вечность дадут)
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sabina_katarina
Победить он собрался. Как же хорошо, что вас никуда не пускают. Людоедам не место в приличном обществе.
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Ярик01
Ответ Savarona25
Как можно победить, если цели менялись раз 10 на протяжении 1.5 лет? Что тогда считать победой? При этом надо чтобы с этой победой согласился окружающий мир, раз уж речь идет о допуске на международные соревнования.
Победа будет когда Владимир Васильевич поздравит с победой.
А что при этом будет, какие границы, сколько в итоге гробов и какие условия, для внутреннего пользования совершенно неважно.
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Иван Иванов
Гойда!
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Mira Val
Тогда и внуки Риты Базылюк на МС не попадут.
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Вечно в бане
В когда/если победим, что изменится-то?
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Анатолий Magicbrain
Да что там допустят, сразу раздадут все комплекты олимпийских наград и кубки мира отдадут без борьбы. Именно так это и работает если в твоей голове заночевала пачка маргарина «хозяюшка»
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NeFig
Шёл бы с Авербухом в окоп, приближать то, критерии чего никто не знает .
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Larisa Ermolenko
Значит никогда.
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Alexander Poljakov
а как победить, если нет цели?
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Иван Иванов
Думаю при таком раскладе эффект будет прямо противоположный.
Да и вечное желание протиснуться на вражеские турниры мне лично непонятно, каким то двуличием отдает.
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Anna
Ответ Максим Седов
Вся Украина в составе России. Вот простые критерии.
Тогда будет пожизненный бан, можно всем дружно завершать карьеры
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Лжетрофеич
еще один победитель... И фамилия подходящая
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Pavelaznaurov
Интересно—— это он на халяву,или приплачивает?????
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Тайга86
Не надо было изначально политику в спорт тащить. А раз притащили, вот теперь и будут давить на самые болезненные места для эффекта.
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JL JL
существо
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Максим Седов
Ответ Anna
Тогда будет пожизненный бан, можно всем дружно завершать карьеры
Я без спорта проживу спокойно. Мне война не нужна на территории моей Родины.
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Mcconaughey_lol
Ответ Максим Седов
Какого суверенного? Украина это образование, где ручное управление и рулит вашингтонский обком. А Россия вернёт все свои земли на Украине.
Гойда, ага. Надеюсь, ты пишешь это из окопов
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Лжетрофеич
Ответ Максим Седов
Какого суверенного? Украина это образование, где ручное управление и рулит вашингтонский обком. А Россия вернёт все свои земли на Украине.
выкинул бы ты, парень, телевизор из головы...
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