Александр Жулин высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании организации в Лозанне.

«Меня совершенно не удивило, что ISU проигнорировали повестку о возвращении России в фигурное катание.

Ничего не поменяется, пока мы не добьемся победы в политическом пространстве. К сожалению, в спорте сегодня политика играет большую роль.

Поэтому пока не победим на Украине – ничего не поменяется», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Россия строит альтернативу мировой фигурке – клубный формат с офисом в Узбекистане, в деле и Тутберидзе. Исследование Sports.ru