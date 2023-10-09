В Эстонии уволили тренера клуба по мини-футболу за поздравление Владимира Путина.

7 октября тренер эстонского «Смсраха» Владимир Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту РФ: «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек». После этого сообщения он был уволен.

Руководитель клуба Андрей Головин назвал поведение Йовановича «некорректным».

«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», – заявил Головин.

«Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия.

Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся», – прокомментировал Йованович.