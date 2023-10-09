Сербского тренера уволили из эстонского клуба по мини-футболу за поздравление Путина с днем рождения

Теги Владимир Путин Политика Р-Спорт Владимир Йованович Смсраха Мини-футбол

В Эстонии уволили тренера клуба по мини-футболу за поздравление Владимира Путина.

7 октября тренер эстонского «Смсраха» Владимир Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту РФ: «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек». После этого сообщения он был уволен. 

Руководитель клуба Андрей Головин назвал поведение Йовановича «некорректным». 

«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», – заявил Головин.

«Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия.

Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся», – прокомментировал Йованович.

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95 комментариев

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Evgeny Trifonov
Эстонский адепт свободы и демократии на спортсе Новиков прокоментирует это?
+97
-29
+68
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Morjak Papai
Ответ юрий кварт
Никто бы не знал о существовании этого тренера, если бы не этот случай, а теперь может и в России может найдёт себе кусок хлеба. Наверное это был бизнес план
никто бы не знал о существовании эстонии если бы не россия. наверно это их бизнес план - изображать боротьбу и клянчить дотации под это дело.
+114
-48
+66
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Rjcnbr
Ждём сообщения от руководителя эстонской пресс-службы «Смсраха» Игоря Новикова
+57
-11
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Ренат Довлятчин
Ответ Mrtg
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в эстонии за хайль гитлер ему ничего бы не было, как ни печально
+63
-23
+40
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Shima96
Ответ Evgeny Trifonov
Эстонский адепт свободы и демократии на спортсе Новиков прокоментирует это?
обычно, поборники "свободы и демократии" в таком случае отвечают, что "компания воспользовалась правом на частную дискриминацию"
+47
-10
+37
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юрий кварт
Никто бы не знал о существовании этого тренера, если бы не этот случай, а теперь может и в России может найдёт себе кусок хлеба. Наверное это был бизнес план
+75
-38
+37
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Kubinec_
ща новиков за свободу слова у нас прояснит
+32
-11
+21
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Morjak Papai
Ответ Mrtg
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это к канадцам
+22
-4
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Lavinka
Свобода слова в Европе как она есть .
+21
-5
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генгбенг
Андрей Головин справжней эстонец
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ademius
Фы ни панимаете эта другоэ
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svaz
ох, уж этот режим! а стоп... )
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Ренат Довлятчин
Ответ Scorpic
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а вы хорошо знаете их историю? например, как Россия купила у шведов эту территорию, в то время, как об Эстонии, если говорить о государстве, не было никаких упоминаний. или как вся территория принадлежала исторически то немцам, то шведам, то России. и только условные 100 лет назад они под шумок революции и отголосков первой мировой обрели своё место на карте. правда, ненадолго. вот попытка номер два. но самостоятельной политики и экономики уже нет. поживем - увидим, что будет дальше. а так, не было никакой Эстонии ещё 110 лет назад, если не ошибаюсь
+15
-4
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Гусеконь
Демократия это когда делаешь то, что хотят демократы
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brace
Ответ Morjak Papai
никто бы не знал о существовании эстонии если бы не россия. наверно это их бизнес план - изображать боротьбу и клянчить дотации под это дело.
Россия и далее СССР, дала им государственность, настоящую а не придуманную какую- то, но они как были "чухонцами" (Курлляндия, Лифляндия.), так и остались ими, так больше им нравится, жить под кем -то
+13
-3
+10
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сервисник
Тут свобода, говорили они, говори, что хочешь, говорили они... Их борьба!
+12
-3
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riverman1980
Ответ Алексей Агеев
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А Эстония сейчас воюет с РФ? Если бы польский тренер поздравил президента Эстонии никто не обратил бы на это внимания.
+9
-2
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Bartez1986
Ответ Rjcnbr
Ждём сообщения от руководителя эстонской пресс-службы «Смсраха» Игоря Новикова
вряд ли быстро отреагирует
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filippa
Ответ Евгений Фабиянчук
название клуба смешное)) Игоряш, как переводится?
SMS это смс сообщение,а RAHA эт деньги. смсраха это такая услуга быстрого кредита под безумные проценты
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Ola BP
Ответ Алексей Агеев
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А при чём тут Эстония?
Они с Россией воюют?
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riverman1980
Ответ Morjak Papai
никто бы не знал о существовании эстонии если бы не россия. наверно это их бизнес план - изображать боротьбу и клянчить дотации под это дело.
Помню на одном известном в узких кругах форуме антикваров, эстонец, эмигрировавший в Штаты, жаловался, что ему приходится отвечать за путинскую политику. Когда у не спросили причем здесь он, ответил: "понимаешь, местным невозможно обьяснить, что есть такая страна как Эстония и для них я русский".
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Morjak Papai
Ответ Scorpic
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чо, малыш, напихали тебе полные щеки барбарысок в коментах? мне даже добавить нечего.
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РедАктор
Кому интересно название клуба - СМС Раха правильно, по-эстонски "Деньги через СМС" - у них спонсор организация которая выдает микро займы под бешенные проценты.
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Radik_2.0
Ответ Evgeny Trifonov
Эстонский адепт свободы и демократии на спортсе Новиков прокоментирует это?
боюсь, здесь мы его не увидим
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Kvik75
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Scorpic
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вот вот где была эстония?
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