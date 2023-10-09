Санчо до сих пор не извинился перед тен Хагом – тренер просил сделать это лично и на публике. В «МЮ» считают, что извинения спустя месяц после конфликта не дадут нужного эффекта
Джейдон Санчо не извинился перед Эриком тен Хагом за критику в соцсетях.
Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
Как сообщает ESPN, тен Хаг просил Санчо извиниться перед ним лично и сделать публичное заявление, однако вингер до сих пор не сделал этого.
Сообщается, что тен Хаг не исключает возвращения Санчо в состав «Манчестер Юнайтед», однако в клубе полагают, что извинения, принесенные спустя месяц после инцидента, не окажут нужного воздействия.
Ранее сообщалось, что Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой и рассматривает возможность возвращения в дортмундскую «Боруссию».
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
О проблемах с дисциплиной еще с Сити известно, если игрок не может их преодолеть и сам стремится идти на конфликт, тренер по-другому делать не должен, потому что игрок ставит себя выше клуба. Это не позволено никому, даже суперзвездам. А Санчо не сказать, что даже суперзвезда.
так в чём проблема?
когда его спрашивали о нём в дальнейшем, он отвечал уклончиво и не развивал тему дальше
выпусти его и тот не заиграл - тогда замени и ты был прав на счёт него а не выпускать парня при этом имея худшие результаты в итоге за 50 лет это честно говоря показывает его как тренера недалёкого по итогу .. + примеры с де хеа показатель его великого ума как тренера 👍
Правильно говорит Саутгейт что обязанность тренера защищать своих игроков.
Тен Хаг публично объявил что Санчо нет в заявке потому что он не впечатлил его на тренировках, получил аналогичную ответку. При этом Санчо не говорил что именно Тен Хаг врёт, в своем твите Санчо написал : Не верьте всему что пишут.
Считаю тут больше вина тренера, без всей этой шумихи можно было продать Санчо зимой спокойно, а теперь максимум кто-нибудь в аренду возьмёт с условием что ЗП будет МЮ платить.