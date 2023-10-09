Санчо до сих пор не извинился перед тен Хагом – тренер просил сделать это лично и на публике. В «МЮ» считают, что извинения спустя месяц после конфликта не дадут нужного эффекта

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо не извинился перед Эриком тен Хагом за критику в соцсетях.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Как сообщает ESPN, тен Хаг просил Санчо извиниться перед ним лично и сделать публичное заявление, однако вингер до сих пор не сделал этого.

Сообщается, что тен Хаг не исключает возвращения Санчо в состав «Манчестер Юнайтед», однако в клубе полагают, что извинения, принесенные спустя месяц после инцидента, не окажут нужного воздействия.

Ранее сообщалось, что Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой и рассматривает возможность возвращения в дортмундскую «Боруссию».

Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

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62 комментария

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a2wai
Ответ Нұржан
Мне кажется, Тен Хаг ведёт себя надменно. Он ничего серьезного не добился в тренерской карьере, чтобы считать себя непререкаемым авторитетом.
В отношении Санчо он делает все правильно - у него детство в заднице до сих пор играет, каким бы талантливым игроком он не был.

О проблемах с дисциплиной еще с Сити известно, если игрок не может их преодолеть и сам стремится идти на конфликт, тренер по-другому делать не должен, потому что игрок ставит себя выше клуба. Это не позволено никому, даже суперзвездам. А Санчо не сказать, что даже суперзвезда.
+71
-14
+57
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Aleksey Yashin
Извиниться никогда не поздно, дон
+56
0
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Vova Jmur
Ответ Антонио Мартынов
А за что извиниться? За то, что Санчо не нравится, когда его в прессе собственный тренер мочит,?
а как он его мочил? его спросили, почему он не играет, он ответил, что тот плохо тренируется
так в чём проблема?
когда его спрашивали о нём в дальнейшем, он отвечал уклончиво и не развивал тему дальше
+54
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Нұржан
Мне кажется, Тен Хаг ведёт себя надменно. Он ничего серьезного не добился в тренерской карьере, чтобы считать себя непререкаемым авторитетом.
+62
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Акыл Сатыбалдиев
Тен Хаг сейчас ведёт себя как руководитель, у которого в компании очень много не решенных глобальных проблем, но он всё время сидит и наблюдает в камеру, кто и сколько раз выходит на перекур
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Данил Луговский
Ответ Антонио Мартынов
А за что извиниться? За то, что Санчо не нравится, когда его в прессе собственный тренер мочит,?
а чем Санчо лучше, выставляя глупые твиты на всеобщее обозрение, или это другое?
+16
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maskers
Ответ a2wai
В отношении Санчо он делает все правильно - у него детство в заднице до сих пор играет, каким бы талантливым игроком он не был. О проблемах с дисциплиной еще с Сити известно, если игрок не может их преодолеть и сам стремится идти на конфликт, тренер по-другому делать не должен, потому что игрок ставит себя выше клуба. Это не позволено никому, даже суперзвездам. А Санчо не сказать, что даже суперзвезда.
что правильно, когда у тебя куча проблем в составе, и есть в обойме парень который в Бундеслиге отдал передач десятки ..
выпусти его и тот не заиграл - тогда замени и ты был прав на счёт него а не выпускать парня при этом имея худшие результаты в итоге за 50 лет это честно говоря показывает его как тренера недалёкого по итогу .. + примеры с де хеа показатель его великого ума как тренера 👍
+20
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Sema32
Возможно в ноябре не перед кем извиняться будет не нужно
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Антонио Мартынов
А за что извиниться? За то, что Санчо не нравится, когда его в прессе собственный тренер мочит,?
+45
-39
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Антонио Мартынов
Ответ Master Slova
да выгоните вы уже этого бездаря
Какого из?)
+6
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леннорыч-абрамович
На колени!
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Саша Курьян
Какие ещё извинения? Смех....Чувак плохо работал, на тренировке. Ну, ок. Получил за это несколько пропущенных матчей и всё, вопрос можно закрывать. Так надо целую сагу из пальца высосать. Может ещё на коленях покаянное видео этому Хагу снять. Чушь это всё, пиз...йте в футбол играть!!!
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Navi88
то есть одному можно говорить что кто-то не выкладывается. а ответить что это не так - нельзя? и надо извинятся? интересно
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red hikkikomori
https://www.sports.ru/football/1115536570-satgejt-o-kritike-maguajra-ranshe-ne-bylo-soczsetej-a-teper-oni-podpit.html?sl=1
Правильно говорит Саутгейт что обязанность тренера защищать своих игроков.
Тен Хаг публично объявил что Санчо нет в заявке потому что он не впечатлил его на тренировках, получил аналогичную ответку. При этом Санчо не говорил что именно Тен Хаг врёт, в своем твите Санчо написал : Не верьте всему что пишут.
Считаю тут больше вина тренера, без всей этой шумихи можно было продать Санчо зимой спокойно, а теперь максимум кто-нибудь в аренду возьмёт с условием что ЗП будет МЮ платить.
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hiper26
В ответ Санчо размотал в Фифу Аякс тен Хага.
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Владислав Горшенин
Ответ a2wai
В отношении Санчо он делает все правильно - у него детство в заднице до сих пор играет, каким бы талантливым игроком он не был. О проблемах с дисциплиной еще с Сити известно, если игрок не может их преодолеть и сам стремится идти на конфликт, тренер по-другому делать не должен, потому что игрок ставит себя выше клуба. Это не позволено никому, даже суперзвездам. А Санчо не сказать, что даже суперзвезда.
А с уголовником Антони он тоже себя правильно ведет ?)
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Redhead One
Ответ Petr Tcoi
Не надо было ставить перед игроком невыполнимых ультиматумов. Сам загнал себя в тупик. Достаточно было потом сказать, что все уладили и не пришлось бы никому унижаться публично. А так, если он извинится, то типа его дисциплина устроит ЭТХ? То, что он уже несколько месяцев без тренировок, как-то поможет? Идиотский поступок.
Извиниться за пост в инсте - невыполнимый ультиматум? Лолшто. Совсем соевые блмщики изнежились. Я понимаю, когда ситуация типа Гомеса и Гасперини в Аталанте, а тут что? Тем более все по делу было сказано
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Vova Jmur
а как он его мочил? его спросили, почему он не играет, он ответил, что тот плохо тренируется так в чём проблема? когда его спрашивали о нём в дальнейшем, он отвечал уклончиво и не развивал тему дальше
У фанатов кринжа это новый злейший враг, оставь их
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Petr Tcoi
Ответ a2wai
В отношении Санчо он делает все правильно - у него детство в заднице до сих пор играет, каким бы талантливым игроком он не был. О проблемах с дисциплиной еще с Сити известно, если игрок не может их преодолеть и сам стремится идти на конфликт, тренер по-другому делать не должен, потому что игрок ставит себя выше клуба. Это не позволено никому, даже суперзвездам. А Санчо не сказать, что даже суперзвезда.
Не надо было ставить перед игроком невыполнимых ультиматумов. Сам загнал себя в тупик. Достаточно было потом сказать, что все уладили и не пришлось бы никому унижаться публично. А так, если он извинится, то типа его дисциплина устроит ЭТХ? То, что он уже несколько месяцев без тренировок, как-то поможет? Идиотский поступок.
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Reright18
Ответ Данил Луговский
а чем Санчо лучше, выставляя глупые твиты на всеобщее обозрение, или это другое?
Публичная критика требует публичного ответа.
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hiper26
Санчо: Век воли не видать!
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Алексей Сметанин
Ответ Нұржан
Мне кажется, Тен Хаг ведёт себя надменно. Он ничего серьезного не добился в тренерской карьере, чтобы считать себя непререкаемым авторитетом.
Тен Хаг прежде всего тренер , а Санчо игрок.По моему иерархия тут понятна как ни крути и не относись к этому конфликту
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GrandPapa
Ответ Kirill_ur
Все правильно делает Тен Хаг, один раз пропустил мимо ушей пост в соцсети, второй раз ещё что-то простил, а потом тебя ещё при действующем контракте твой же игрок тренеришкой будет называть. Есть субординация - босс и подчинённый, босс принимает решения - ты выполняешь.
...но босс, при этом, должен придумывать другие отговорки, а не обвинять игрока в плохом отношении к тренировкам
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Трент Резнор
Красава. Перед лысым чёртом на колени не встаёт.
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Vovker
Эрик Дон Кадыров
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