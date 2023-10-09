Санчо до сих пор не извинился перед тен Хагом – тренер просил сделать это лично и на публике. В «МЮ» считают, что извинения спустя месяц после конфликта не дадут нужного эффекта

Джейдон Санчо не извинился перед Эриком тен Хагом за критику в соцсетях.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Как сообщает ESPN, тен Хаг просил Санчо извиниться перед ним лично и сделать публичное заявление, однако вингер до сих пор не сделал этого.

Сообщается, что тен Хаг не исключает возвращения Санчо в состав «Манчестер Юнайтед», однако в клубе полагают, что извинения, принесенные спустя месяц после инцидента, не окажут нужного воздействия.

Ранее сообщалось, что Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой и рассматривает возможность возвращения в дортмундскую «Боруссию».

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