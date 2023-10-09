Хабиб Нурмагомедов поддержал в соцсетях Палестину.

Экс-чемпион UFC выложил пост без слов, оформленный несколькими смайлами: флагом Палестины, сердечком и сложенными ладонями. К этому он прикрепил видео с выдержками из Корана.

Стрикленд – о конфликте в Израиле: «Если не будет мира, то палестинских земель станет еще меньше. Моя страна взяла их под дулом пистолета. Так устроен мир»

Стрикленд раскритиковал Мухаммада за поддержку Палестины: «Белал, ты родился в США и несешь чушь вместо осуждения терроризма»