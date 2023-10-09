Хабиб выложил флаг Палестины, сердечко и видео «Ниспошли для них помощь с неба»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал в соцсетях Палестину.

Экс-чемпион UFC выложил пост без слов, оформленный несколькими смайлами: флагом Палестины, сердечком и сложенными ладонями. К этому он прикрепил видео с выдержками из Корана.

Стрикленд – о конфликте в Израиле: «Если не будет мира, то палестинских земель станет еще меньше. Моя страна взяла их под дулом пистолета. Так устроен мир»

Стрикленд раскритиковал Мухаммада за поддержку Палестины: «Белал, ты родился в США и несешь чушь вместо осуждения терроризма»

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24 комментария

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h5fvhwbkbh
В субботу в6:30 утра с территории Газы полетели сотни ракет в сторону Израиля. В это время террористы зашли в страну и начали убивать и красть, женщин, детей и всех кто у них на пути. Повторюсь не только солдат а всех. Они убили 600 мирных жителей украли 150. Это террористы, вы можете поддерживать Палестину но террористов не имеете права. ХАБИБ, ИСЛАМ, ЧИМАЕВ. Поддерживая террористов вы сами являетесь такими.
+17
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+14
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ЦСКА1960
Ответ Mercedes
Если Израиль победит, то получается Иисус круче Аллаха?
Не Иисус, а Яхве
+13
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+12
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alexmixer9
Ответ Sigmat
Палестину щас уничтожают простые граждани гибнут жесть
Возможно не надо было ломать ноги, резать и издеваться над трупами обычных граждан разных стран которые просто отдыхали в Израиле, но это конечно не точно
+12
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alexmixer9
Ну определённая помощь с неба уже ест
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Мага осторожный
Этот лицемер поддерживает палестинских террористов, которые убили сотни мирных граждан, многие из которых вообще туристы и к Израилю отношение не имеют, но сам припеваючи безвылазно живёт в Америке
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Ryan T.
Ну ещё бы кутаб не поддержал своих шерстяных братьев.
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Александр Гончаров
Сочувствие мирным паселстинцам, но хамас это террористическая организация, те кто будет поддерживать её действия должен быть привлечен к ответственности за оправдание терроризма. Так же было бы хорошо выслать дипломатов Израиля из РФ, т.к. действия Израиля это оккупация и война с мирными жителями. Ведь террористы из Хамас давно сидят в Турции или Иране и т.д. и попивают чай, пока Израиль убивает детей в Палестине.
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h5fvhwbkbh
Ответ FC_Chelsea1
Он поддерживает Палестину выходит из его поста, вопрос террористов здесь не стоит
Он не сказал ни слова про атаки террористов и про убитых и погибших .
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Arty Novikoff
И кебаб и все эти его мохнатые дружки являются латентными террористами. А такие, как мохнатый Донгидидон со своими опричниками - ни разу не латентные, а самые настоящие бандиты и террористы.
Когда этот режим падет, все регионы России должны будут жить по российским законам, а не по диким средневековым нормам агрессивных варваров, таких, как кебаб и дондигидон

Ну а помощь с неба уже приходит. Израиль помогает как надо террористам. Именно с неба. Любо-дорого смотреть.
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Мишаня Кашников
на парапланах?
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Mercedes
Если Израиль победит, то получается Иисус круче Аллаха?
+8
-7
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Sigmat
Палестину щас уничтожают простые граждани гибнут жесть
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Геннадий Тимченко
Ответ Люблю Марго Робби
Судя по видео израиль просто лупит по кварталам и мирняку......но естественно никто их не осудит и санкций не введёт ведь это подстилки пендосни, а значит всё так и должно быть
Палестинская ракета попала в мечеть имени Ахмата Кадырова в деревне Абу-Гош под Иерусалимом. Храм был открыт Рамзаном Кадыровым в 2014 году, 6 миллионов долларов на строительство выделило чеченское правительство... Рамзан и Хабиб продолжат поддержку этих товарищей❓🤔
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Savvy Stranger
Ответ Люблю Марго Робби
Судя по видео израиль просто лупит по кварталам и мирняку......но естественно никто их не осудит и санкций не введёт ведь это подстилки пендосни, а значит всё так и должно быть
А хамас не мог предположить что так и будет? Зачем они устроили эту резню, какой в ней смысл? Какой план? Они хотели победить Израиль?

Всё дело в том, что Хамас понимал что так и будет, но им пофиг на мирняк.
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Andrew Chepaylo
Ответ h5fvhwbkbh
В субботу в6:30 утра с территории Газы полетели сотни ракет в сторону Израиля. В это время террористы зашли в страну и начали убивать и красть, женщин, детей и всех кто у них на пути. Повторюсь не только солдат а всех. Они убили 600 мирных жителей украли 150. Это террористы, вы можете поддерживать Палестину но террористов не имеете права. ХАБИБ, ИСЛАМ, ЧИМАЕВ. Поддерживая террористов вы сами являетесь такими.
Хамас вроде заявили о тысячах ракет.

пс. миру мир🙏🙏🙏
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Andrew Chepaylo
Ответ Sigmat
Палестину щас уничтожают простые граждани гибнут жесть
Ничего не напоминает?
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Serge Vendino
Ответ Sigmat
Палестину щас уничтожают простые граждани гибнут жесть
Не только сейчас
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Олег Акимов
Происходят ужасные события. Погибло много израилитян и мирных палестинцев. Думаю пора завязывать с радикальным исламом. Пока есть ХАМАС мира не будет ни для кого.
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