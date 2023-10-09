Хабиб выложил флаг Палестины, сердечко и видео «Ниспошли для них помощь с неба»
Хабиб Нурмагомедов поддержал в соцсетях Палестину.
Экс-чемпион UFC выложил пост без слов, оформленный несколькими смайлами: флагом Палестины, сердечком и сложенными ладонями. К этому он прикрепил видео с выдержками из Корана.
Стрикленд – о конфликте в Израиле: «Если не будет мира, то палестинских земель станет еще меньше. Моя страна взяла их под дулом пистолета. Так устроен мир»
Стрикленд раскритиковал Мухаммада за поддержку Палестины: «Белал, ты родился в США и несешь чушь вместо осуждения терроризма»
Когда этот режим падет, все регионы России должны будут жить по российским законам, а не по диким средневековым нормам агрессивных варваров, таких, как кебаб и дондигидон
Ну а помощь с неба уже приходит. Израиль помогает как надо террористам. Именно с неба. Любо-дорого смотреть.
Всё дело в том, что Хамас понимал что так и будет, но им пофиг на мирняк.
пс. миру мир🙏🙏🙏